[INFOGRAPHIC] Điều ít biết về nữ Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen

Nữ Thủ tướng Đan Mạch, bà Mette Frederiksen, được Politico bình chọn là nhân vật quyền lực thứ hai ở Châu Âu vào năm 2025.
Những ngày giáp Tết, làng hoa An Cơ (Tây Ninh) rộn ràng vào vụ. Nhìn từ trên cao, những luống hoa xanh mướt tạo nên bức tranh mùa xuân yên bình.
Vụ va chạm giữa một chiếc xe tải và xe buýt nhỏ tại Nam Phi đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.
Điện Kremlin cho biết hiện chỉ có Moscow đang được thảo luận như một địa điểm tiềm năng cho cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky.
Iran đe dọa sẽ tấn công ngay lập tức các căn cứ quân sự và tàu sân bay của Mỹ nếu xảy ra bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Động thái này diễn ra sau cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), vào tuần trước.
Sáng kiến 'Taza Kazakhstan' thu hút hơn 10 triệu người, nhằm cải thiện chất lượng sống và định hình văn hóa môi trường bền vững trong cộng đồng.
Núi lửa phun trào trên bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông của Nga đã tạo ra cột tro bụi khổng lồ cao tới 7 km.
Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ có thể tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu Iran.
Mưa lớn kéo dài đã gây ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại thị trấn Niscemi, Italy, làm sập nhiều ngôi nhà và khiến hơn 1.500 người phải sơ tán.
Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner sẽ không tham dự cuộc đàm phán 3 bên sắp tới.
Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ mới đây bắt giữ 6 người bị nghi ngờ làm gián điệp cho Iran.
Một chiếc máy bay bị rơi xuống vùng nông thôn ở tỉnh Norte de Santander, Colombia, khiến toàn bộ 15 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có 1 nghị sĩ.
Một quan chức cấp cao của Điện Kremlin cho biết Moscow sẽ hoan nghênh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm Nga.
Những bức ảnh được trang Bored Panda đăng tải dưới đây phần nào giúp độc giả hiểu thêm về cuộc sống ở nước Mỹ nhiều năm trước.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận cuộc đàm phán 3 bên tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này.
Truyền thông đưa tin, Israel đang chuẩn bị đàm phán với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về một thỏa thuận an ninh mới kéo dài 10 năm.
Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee đã bị tuyên án 20 tháng tù giam vì tội nhận hối lộ.
Mỹ đã khởi động các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn và kéo dài nhiều ngày ở khu vực Trung Đông.
Một chiếc máy bay đã lao xuống sông Payette ở Mỹ, khiến hai người thiệt mạng, trong đó có nhà khí tượng học Roland Steadham.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này kỳ vọng sẽ gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2027.
Lực lượng Nga bắt đầu rút quân khỏi các căn cứ ở Đông Bắc Syria, tại khu vực vẫn do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát.