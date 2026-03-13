Tưởng hòn đá bình thường, chủ nhà sử dụng không biết đó là 'báu vật'

Một hòn đá tưởng bình thường đã được chủ nhà ở Cộng hòa Czech sử dụng làm móng của nhà kho cũ mà không hay biết đó là khuôn đúc mũi giáo thời Đồ đồng.