Giải mã kỳ quan kỹ thuật cổ xưa của thổ dân bản địa châu Úc

Tọa lạc ở bang Victoria của Úc, Cảnh quan văn hóa Budj Bim là minh chứng đặc biệt cho trí tuệ và kỹ thuật cổ xưa của thổ dân bản địa.

T.B (tổng hợp)
Tên gọi Budj Bim liên quan đến một ngọn núi lửa cổ. Budj Bim thực chất là tên của một ngọn núi lửa đã tắt từ hàng chục nghìn năm trước. Các dòng dung nham cổ tạo nên địa hình đá bazan đặc trưng với nhiều hồ, đầm lầy và kênh tự nhiên, trở thành nền tảng cho hệ thống canh tác thủy sinh độc đáo của cư dân bản địa. Ảnh: nma.gov.au.
Hệ thống nuôi lươn cổ xưa. Người Gunditjmara đã xây dựng mạng lưới kênh, đập đá và ao để dẫn nước và kiểm soát dòng chảy nhằm nuôi và bẫy lươn. Đây được xem là một trong những hệ thống nuôi trồng thủy sản lâu đời nhất thế giới, cho thấy trình độ quản lý tài nguyên rất cao của cộng đồng bản địa. Ảnh: Pinterest.
Hàng nghìn năm lịch sử cư trú liên tục. Bằng chứng khảo cổ cho thấy con người đã sinh sống tại khu vực Budj Bim trong ít nhất khoảng 6.000 năm. Trong suốt thời gian dài đó, người Gunditjmara duy trì và cải tiến hệ thống thủy lợi để phục vụ việc khai thác lươn, nguồn thực phẩm quan trọng của họ. Ảnh: Pinterest.
Nhiều cấu trúc đá vẫn còn tồn tại. Ngày nay, du khách vẫn có thể nhìn thấy những đoạn kênh đá, đập nhỏ và bẫy cá được xây dựng từ đá bazan. Các công trình này được xếp thủ công từ những khối đá dung nham, chứng tỏ kỹ thuật xây dựng khéo léo của cư dân bản địa cổ xưa. Ảnh: visitvictoria.com.
Gắn liền với truyền thuyết của thổ dân. Trong văn hóa Gunditjmara, Budj Bim không chỉ là một ngọn núi lửa mà còn là nhân vật linh thiêng trong truyền thuyết sáng thế. Người bản địa tin rằng Budj Bim là tổ tiên thần thoại đã tạo ra vùng đất và hệ thống sông hồ xung quanh. Ảnh: visitvictoria.com.
Cho thấy xã hội thổ dân có tổ chức phức tạp. Sự tồn tại của hệ thống quản lý nước và nuôi lươn quy mô lớn cho thấy người Gunditjmara không chỉ là những cộng đồng săn bắt – hái lượm đơn giản. Họ có kiến thức kỹ thuật, sự hợp tác cộng đồng và hệ thống quản lý tài nguyên bền vững. Ảnh: d1juosud05elln.cloudfront.net.
Một di sản thế giới được UNESCO công nhận. Cảnh quan văn hóa Budj Bim được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2019. Khu vực này nổi bật nhờ hệ thống công trình đá và kênh nước cổ đại do người thổ dân Gunditjmara xây dựng, thể hiện sự thích nghi tinh tế của con người với môi trường núi lửa và đầm lầy. Ảnh: vnpa.org.au.
Là biểu tượng của sự phục hồi văn hóa bản địa. Ngày nay, khu di sản Budj Bim được quản lý với sự tham gia quan trọng của cộng đồng Gunditjmara. Việc bảo tồn nơi này không chỉ giúp gìn giữ một kỳ tích kỹ thuật cổ xưa mà còn góp phần phục hồi và tôn vinh văn hóa thổ dân Úc. Ảnh: visitsoutherngrampians.com.au.
#Kỳ quan kỹ thuật cổ xưa của thổ dân Úc #Hệ thống nuôi lươn cổ đại #Văn hóa và truyền thuyết Gunditjmara #Di sản thế giới UNESCO Budj Bim #Phục hồi và bảo tồn văn hóa thổ dân Úc

