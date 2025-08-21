[INFOGRAPHIC] 3 loại rau mọc hoang đắt hơn thịt

Nhiều loại rau mọc hoang có giá cao hơn cả thịt bò, thịt heo, thậm chí cả triệu đồng mỗi kg vẫn hút khách.
Siêu xe điện đầu tiên của McLaren có thể chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc, trong khi hãng vẫn trung thành với động cơ V8 truyền thống.
Giữa lúc lùm xùm Diana Vietnam và Negav còn chưa hạ nhiệt, nghi vấn nhân sự cấp cao của Diana là “Fanclub Mom” của Negav tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội.
Sau giành giải thưởng 101 tỷ đồng, chú gà chọi có 1-0-2 này đã lập thêm một kỷ lục mới khi được bán với giá 5,2 tỷ đồng.
Sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng tăng, dầu giảm từ 15h hôm nay (21/8).
Nhiều cửa hàng ở Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) trang trí cờ đỏ sao vàng, cờ Đảng để đón du khách đi xem hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Được mệnh danh là “tiên dược” chốn núi cao, đông trùng hạ thảo Tây Tạng nổi tiếng bởi công dụng thần kỳ cho sức khỏe và mức giá nhiều người "ngã ngửa".
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng công nghệ cao - VITC được thành lập từ năm 2014, với vốn điều lệ thời điểm giữa tháng 6/2025 là 368 tỷ đồng.
Từng là công nhân dệt may, nay cụ bà 78 nắm 15 tỷ đồng: Tiết lộ 4 chiêu thức tiền đẻ ra tiền khiến giới trẻ “ngả mũ”.
Giá xăng 21/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.
Giá vàng hôm nay 21/8, ghi nhận thị trường thế giới tăng cao trong bối cảnh đồng USD mạnh lên, vàng SJC quay đầu giảm.
Từng chỉ là phần cây bị vứt bỏ khi trồng, chồi hoa bia giờ đây được xếp vào danh sách những loại rau đắt đỏ nhất hành tinh.
Nếu như trước đây, giá chà là tươi từ 400.000 – 600.000 đồng/kg, chỉ dành cho phân khúc cao cấp, thì nay nguồn hàng từ Thái Lan đổ về mạnh khiến giá giảm sâu.
Fanpage chính thức của Diana Vietnam đã hứng chịu bão dư luận sau khi nhãn hàng này chính thức lên tiếng về lùm xùm liên quan tới khách mời Negav.
Bên ngoài có hình như "ngón tay quỷ" nhưng quả haskap vị ngọt như mật ong và giàu dinh dưỡng.
Giá xăng 20/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.
Giá vàng hôm nay 20/8 trên thị trường trong nước neo ở đỉnh cao lịch sử, còn vàng thế giới duy trì đà tăng tích cực.
Từ loài cây mọc bờ bụi tại các làng quê, cây tre được thổi hồn thành tác phẩm bonsai độc đáo, giá lên tới vài chục triệu đồng.
Đây là các tang vật vi phạm bị tịch thu sung quỹ Nhà nước, được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm hơn 1,4 tỷ đồng.
Tập đoàn NRC thay đổi lãnh đạo trong bối cảnh thực hiện mở rộng lĩnh vực kinh doanh và đổi tên doanh nghiệp.
Khoai lang sầu riêng Trung Quốc đang gây sốt khắp các chợ online với giá bán lên tới 160.000 đồng/kg, không có mùi thơm và vị béo ngậy như sầu riêng.
Momo khẳng định ứng dụng chỉ đóng vai trò "cầu nối trung gian" trong quá trình cho vay, tạo điều kiện để hỗ trợ người yếu thế, thu nhập thấp tiếp cận khoản vay.