[INFO] Chân dung Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khoá XVI biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với Đại tướng Phan Văn Giang.
Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Quốc hội khoá XVI đã phê chuẩn Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.
Sáng 8/4, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khoá XVI đã biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ với ông Nguyễn Quốc Đoàn.
Sáng 8/4, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khoá XVI đã biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với ông Phạm Đức Ấn.
Sáng 8/4, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khoá XVI đã biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ với ông Đặng Xuân Phong.
Sáng 8/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an.
Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khoá XVI đã biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch với bà Lâm Thị Phương Thanh.
Sáng 8/4, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khoá XVI đã biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với ông Vũ Hải Quân.
Sáng 8/4, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khoá XVI đã biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Đào Hồng Lan.
Sáng 8/4, với sự thống nhất cao của Quốc hội khoá XVI, 6 Phó Thủ tướng Chính phủ đã được phê chuẩn, bổ nhiệm.
Sáng 8/4, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khoá XVI đã phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên của Chính phủ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được điều động giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Hôm nay (8/4), Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ và bàn các dự án Luật.
Việc Quốc hội khóa XVI bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026–2031 tại Kỳ họp thứ nhất là một quyết định có ý nghĩa rất đặc biệt.
Phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào năm định hướng lớn trọng tâm.
Với số phiếu tán thành cao, Quốc hội khoá XVI đã thống nhất bầu ông Nguyễn Huy Tiến tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
Bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 485/485 số phiếu tán thành.
Với 496/496 số phiếu tán thành, ông Nguyễn Văn Quảng tiếp tục được Quốc hội khoá XVI bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.