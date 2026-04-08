[INFO] Chân dung Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh

Sáng 8/4, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khoá XVI đã biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Xây dựng với ông Trần Hồng Minh.
Sáng 8/4, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khoá XVI đã biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường với ông Trịnh Việt Hùng.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được điều động giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Hôm nay (8/4), Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ và bàn các dự án Luật.
Việc Quốc hội khóa XVI bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026–2031 tại Kỳ họp thứ nhất là một quyết định có ý nghĩa rất đặc biệt.
Phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào năm định hướng lớn trọng tâm.
Với số phiếu tán thành cao, Quốc hội khoá XVI đã thống nhất bầu ông Nguyễn Huy Tiến tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
Bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 485/485 số phiếu tán thành.
Với 496/496 số phiếu tán thành, ông Nguyễn Văn Quảng tiếp tục được Quốc hội khoá XVI bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Với số phiếu bầu tán thành cao, ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương được Quốc hội khoá XVI bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ.
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI kiện toàn nhân sự cấp cao, được xem là lựa chọn mang tính lịch sử, đặt nền móng nhiệm kỳ và củng cố niềm tin của Nhân dân.
Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI (2026 - 2031) có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ.
"Trong thực hiện nhiệm vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trọng tâm hàng đầu là quán triệt sâu sắc, thực hành triệt để quan điểm 'Dân là gốc'", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
Sau khi được Quốc hội khoá XVI bầu giữ chức Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Với 495/495 số phiếu tán thành, Quốc hội khoá XVI đã bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo Nghị quyết của Quốc hội, thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội, 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và 11 Ủy viên.