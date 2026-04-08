Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng khóa XVI

Sáng 8/4, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiến hành họp Đoàn để xem xét, quyết định công tác nhân sự kiện toàn chức danh Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố được bầu giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Phương Mai.

Tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã thảo luận dân chủ và tiến hành thủ tục bỏ phiếu kín bầuTrưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

Kết quả, với 19/19 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% số đại biểu có mặt, Đoàn đã thống nhất bầu ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Ngọc Châu trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu trong Đoàn. Tân Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khẳng định đây là niềm vinh dự gắn liền với trách nhiệm lớn lao, đồng thời cam kết sẽ cùng tập thể Đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân Hải Phòng, đóng góp tích cực, hiệu quả vào các quyết sách quan trọng của Quốc hội trong thời gian tới.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng chúc mừng tân Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XVI cũng đã tiến hành phiên họp để kiện toàn chức danh Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội. Dưới sự chủ trì của ông Lê Ngọc Châu, 100% đại biểu đã nhất trí bầu ông Lã Thanh Tân, Ủy viên Thành ủy và bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Thành ủy tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc kiện toàn sớm và đồng bộ các chức danh lãnh đạo giúp Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng nhanh chóng ổn định tổ chức, sẵn sàng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ Quốc hội mới.