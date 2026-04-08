Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng khóa XVI

Ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hải Ninh

Sáng 8/4, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiến hành họp Đoàn để xem xét, quyết định công tác nhân sự kiện toàn chức danh Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố được bầu giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Phương Mai.

Tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã thảo luận dân chủ và tiến hành thủ tục bỏ phiếu kín bầuTrưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

Kết quả, với 19/19 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% số đại biểu có mặt, Đoàn đã thống nhất bầu ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Ngọc Châu trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu trong Đoàn. Tân Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khẳng định đây là niềm vinh dự gắn liền với trách nhiệm lớn lao, đồng thời cam kết sẽ cùng tập thể Đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân Hải Phòng, đóng góp tích cực, hiệu quả vào các quyết sách quan trọng của Quốc hội trong thời gian tới.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng chúc mừng tân Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XVI cũng đã tiến hành phiên họp để kiện toàn chức danh Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội. Dưới sự chủ trì của ông Lê Ngọc Châu, 100% đại biểu đã nhất trí bầu ông Lã Thanh Tân, Ủy viên Thành ủy và bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Thành ủy tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc kiện toàn sớm và đồng bộ các chức danh lãnh đạo giúp Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng nhanh chóng ổn định tổ chức, sẵn sàng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ Quốc hội mới.

Chính trị

Bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch nước

Bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 485/485 số phiếu tán thành.

Chiều 7/4, Quốc hội khoá XVI biểu quyết, thống nhất bầu bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 485/485 số phiếu tán thành.

Xem chi tiết

Chính trị

Quốc hội kiện toàn nhân sự, lựa chọn lịch sử, thể hiện niềm tin Nhân dân

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI kiện toàn nhân sự cấp cao, được xem là lựa chọn mang tính lịch sử, đặt nền móng nhiệm kỳ và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, ngày 7/4, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự, bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Xem chi tiết

Chính trị

Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031 có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ

Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI (2026 - 2031) có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ.

Sáng 7/4, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI;

Nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Xem chi tiết

