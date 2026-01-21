Mỹ bắt giữ thêm tàu dầu có liên quan đến Venezuela

Mỹ đã bắt giữ thêm một tàu chở dầu có liên quan đến Venezuela ở vùng biển Caribe.

AP đưa tin, lực lượng quân đội Mỹ hôm 20/1 đã lên tàu và kiểm soát tàu chở dầu thứ 7 có liên quan đến Venezuela.

"Lực lượng Mỹ đã bắt giữ tàu chở dầu Sagitta mà không xảy ra sự cố nào. Tàu chở dầu này đang hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đối với các tàu bị trừng phạt ở vùng biển Caribe", Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết.

Lực lượng Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu ở vùng biển Caribe hôm 15/1. Ảnh: X/@Southcom.

Hiện chưa rõ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ có nắm quyền kiểm soát tàu chở dầu này như trong các vụ bắt giữ trước đây hay không.

Được biết, tàu chở dầu Sagitta khi đó mang cờ Liberia. Lần cuối con tàu truyền tín hiệu vị trí là hơn 2 tháng trước, khi nó rời khỏi Biển Baltic ở Bắc Âu.

Thông báo từ Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết, con tàu đã nhận dầu từ Venezuela. Thông báo nêu rõ việc bắt giữ con tàu "thể hiện quyết tâm của chúng ta (Mỹ) trong việc đảm bảo rằng chỉ có dầu được vận chuyển một cách hợp pháp và có sự điều phối thích hợp mới được rời khỏi Venezuela".

Tàu chở dầu đầu tiên bị bắt giữ ở ngoài khơi bờ biển Venezuela vào ngày 10/12/2025. Hầu hết các tàu chở dầu khác cũng bị bắt giữ ở vùng biển gần Venezuela, ngoại trừ tàu Bella 1 bị bắt ở Bắc Đại Tây Dương.