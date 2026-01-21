Hà Nội

Thế giới

Mỹ bắt giữ thêm tàu dầu có liên quan đến Venezuela

Mỹ đã bắt giữ thêm một tàu chở dầu có liên quan đến Venezuela ở vùng biển Caribe.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, lực lượng quân đội Mỹ hôm 20/1 đã lên tàu và kiểm soát tàu chở dầu thứ 7 có liên quan đến Venezuela.

"Lực lượng Mỹ đã bắt giữ tàu chở dầu Sagitta mà không xảy ra sự cố nào. Tàu chở dầu này đang hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đối với các tàu bị trừng phạt ở vùng biển Caribe", Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết.

tau1.png
Lực lượng Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu ở vùng biển Caribe hôm 15/1. Ảnh: X/@Southcom.

Hiện chưa rõ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ có nắm quyền kiểm soát tàu chở dầu này như trong các vụ bắt giữ trước đây hay không.

Được biết, tàu chở dầu Sagitta khi đó mang cờ Liberia. Lần cuối con tàu truyền tín hiệu vị trí là hơn 2 tháng trước, khi nó rời khỏi Biển Baltic ở Bắc Âu.

Thông báo từ Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết, con tàu đã nhận dầu từ Venezuela. Thông báo nêu rõ việc bắt giữ con tàu "thể hiện quyết tâm của chúng ta (Mỹ) trong việc đảm bảo rằng chỉ có dầu được vận chuyển một cách hợp pháp và có sự điều phối thích hợp mới được rời khỏi Venezuela".

Tàu chở dầu đầu tiên bị bắt giữ ở ngoài khơi bờ biển Venezuela vào ngày 10/12/2025. Hầu hết các tàu chở dầu khác cũng bị bắt giữ ở vùng biển gần Venezuela, ngoại trừ tàu Bella 1 bị bắt ở Bắc Đại Tây Dương.

Bài liên quan

Thế giới

Nga lên án việc Mỹ bắt giữ tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela

Nga đã lên án việc Quân đội Mỹ bắt giữ các tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela.

RT đưa tin ngày 23/12, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho biết Nga lên án việc Quân đội Mỹ bắt giữ các tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela.

"Chúng tôi kịch liệt lên án việc Quân đội Mỹ bắt giữ các tàu chở dầu và việc áp đặt trên thực tế lệnh phong tỏa hải quân đối với Venezuela", ông Nebenzia tuyên bố hôm 23/12, theo trích dẫn của hãng RIA Novosti.

Xem chi tiết

Thế giới

Mỹ truy đuổi tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela

Quan chức Mỹ cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã truy đuổi một tàu chở dầu khác trong vùng biển quốc tế gần Venezuela.

Al Jazeera dẫn lời một quan chức Mỹ ngày 21/12 cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đang truy đuổi một tàu chở dầu khác trong vùng biển quốc tế gần Venezuela trong bối cảnh Washington tăng cường chiến dịch gây áp lực lên Chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

"Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ tích cực truy đuổi con tàu được cho là một phần của hạm đội ngầm của Venezuela đang cố gắng né tránh các lệnh trừng phạt của Washington", quan chức Mỹ cho hay.

Xem chi tiết

Thế giới

Tàu chở dầu hướng tới Nga bị tấn công trên Biển Đen

Theo trang web tin tức hàng hải Lloyd's List, một tàu chở dầu đang trên đường đến cảng Novorossiysk của Nga đã bị tấn công ở Biển Đen.

RT đưa tin ngày 8/1, tàu chở dầu "Elbus" mang cờ Palau đang di chuyển về phía đông cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 55,5 km hôm 7/1 thì bị tấn công bằng phương tiện không người lái. Tàu chở dầu sau đó chuyển hướng và quay về phía bờ biển.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Lực lượng Bảo vệ bờ biển nước này đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ con tàu và cử các đội đến khu vực, hộ tống con tàu vào bờ. Tàu chở dầu được cho là đã bị va chạm ở phần phía trên. Chưa có báo cáo về thương vong hay tình trạng ô nhiễm trên biển.

Xem chi tiết

