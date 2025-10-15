Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giới tính - Gia đình

Hy hữu, cấp cứu vì 'cậu nhỏ' cương cứng 10 ngày liên tục

Các bác sĩ khuyến cáo, khi gặp hiện tượng cương cứng bất thường kéo dài cần đi khám ngay tránh những hậu quả nghiêm trọng về sau.

BS Phan Lê Nhật Long,

Mới đây, các bác sĩ Khoa Nam học – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp cương đau dương vật kéo dài hiếm gặp và nguy hiểm.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1984, đã có vợ con, không sử dụng thuốc hay chất kích thích bất thường trước đó. Khoảng 10 ngày trước, bệnh nhân xuất hiện tình trạng cương dương liên tục dù không có kích thích tình dục.

Người bệnh e ngại nên không đi khám và điều trị. Cho tới ngày thứ 9 cương đau, do không chịu được, người bệnh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và điều trị giảm đau trong ngày nhưng tình trạng không cải thiện.

Trước nguy cơ hoại tử và mất chức năng sinh lý, bệnh nhân được chuyển gấp ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tại đây, các bác sĩ Khoa Nam học đã thực hiện cấp cứu kịp thời, giải áp thể hang, giúp dương vật trở lại trạng thái an toàn.

cau-nhocc.jpg
Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Cương đau dương vật kéo dài là tình trạng dương vật duy trì ở trạng thái cương cứng liên tục trên 4 tiếng mà không liên quan đến kích thích tình dục. Đây là một tình trạng cấp cứu nam khoa. Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể bị rối loạn cương dương vĩnh viễn do tổn thương thể hang.

Những trường hợp được chuyển đến muộn sau 10 ngày, tiên lượng khả năng phục hồi cương dương tự nhiên sau điều trị sẽ rất hạn chế. Nếu bệnh nhân đến sớm trong 4 đến 6 tiếng đầu, cơ hội bảo tồn khả năng sinh lý gần như hoàn toàn.

Các nguyên nhân gây ra bệnh lý này bao gồm: Thuốc điều trị rối loạn cương dương nếu dùng sai liều; Thuốc hướng thần, chống trầm cảm, hạ huyết áp, bệnh lý huyết học như hồng cầu hình liềm, leukemia; Chấn thương vùng chậu - sinh dục hoặc như trong ca bệnh trên, không tìm được nguyên nhân rõ ràng.

Người bệnh không được chủ quan khi “cậu nhỏ” cương lâu bất thường, tuyệt đối không tự dùng thuốc tăng cường sinh lý không rõ nguồn gốc và khám sức khỏe định kỳ tại các cơ sở Nam học uy tín, đặc biệt nếu từng có rối loạn cương hoặc đang điều trị các bệnh lý huyết học, thần kinh.

BS Phan Lê Nhật Long (Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108)

#Cấp cứu rối loạn cương dương #Chăm sóc sức khỏe nam giới #Nguyên nhân gây cương lâu #Nguy cơ mất khả năng sinh lý #Vai trò của bác sĩ nam học

Bài liên quan

Giới tính - Gia đình

Nhiều quý ông tự ti, lo lắng về kích thước 'cậu nhỏ' có đúng?

Phần lớn những lo ngại về kích thước "cậu nhỏ" đều xuất phát từ hiểu lầm phổ biến và chưa có cơ sở khoa học vững chắc.

Nhiều nam giới cảm thấy lo lắng hoặc thiếu tự tin về kích thước dương vật, từ đó tìm đến các biện pháp can thiệp như dùng thuốc, gel bôi, thậm chí phẫu thuật thẩm mỹ nhằm tăng chiều dài hoặc chu vi. Tuy nhiên, phần lớn những lo ngại này xuất phát từ hiểu lầm phổ biến và chưa có cơ sở khoa học vững chắc.

Kích thước trung bình là bao nhiêu?

Xem chi tiết

Giới tính - Gia đình

Tiền mất tật mang vì nghe quảng cáo tăng kích thước “cậu nhỏ”

Việc quá ám ảnh kích thước dương vật dễ khiến đàn ông rơi vào vòng xoáy của những lời quảng cáo hoa mỹ, cuối cùng “tiền mất tật mang”.

Trong xã hội hiện đại, nhiều nam giới ngày càng quan tâm đến sức khỏe sinh lý và hình thể, đặc biệt là kích thước dương vật. Lo ngại “cậu nhỏ” không đủ lớn khiến không ít người tìm đến các loại thuốc, gel, dụng cụ, thậm chí phẫu thuật với hy vọng cải thiện nhanh chóng.

Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn ấy lại tiềm ẩn không ít rủi ro cho sức khỏe.

Xem chi tiết

Giới tính - Gia đình

Quý ông 50 tuổi gãy “cậu nhỏ” vì thử tư thế lạ với vợ

Một nghiên cứu trên 68 bệnh nhân nhập viện do gãy dương vật cho thấy, có 53 trường hợp (78%) là do quan hệ tình dục, 8 trường hợp (11,8%) do thủ dâm, còn lại là do chấn thương... Quý ông cần biết cách phòng ngừa.

"Gãy súng" vì đổi tư thế lạ

Ngày 10/3, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu cho bệnh nhân 50 tuổi bị gãy dương vật do quan hệ tư thế lạ với vợ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nỗi cô đơn ở người thành đạt

Nỗi cô đơn ở người thành đạt

Đằng sau vẻ ngoài tự tin và những thành công, nhiều người thành đạt đang âm thầm đối mặt với trầm cảm ẩn, căn bệnh khó nhận biết nhưng ngày càng phổ biến.