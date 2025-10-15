Hy hữu, cấp cứu vì 'cậu nhỏ' cương cứng 10 ngày liên tục

Các bác sĩ khuyến cáo, khi gặp hiện tượng cương cứng bất thường kéo dài cần đi khám ngay tránh những hậu quả nghiêm trọng về sau.

Mới đây, các bác sĩ Khoa Nam học – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp cương đau dương vật kéo dài hiếm gặp và nguy hiểm.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1984, đã có vợ con, không sử dụng thuốc hay chất kích thích bất thường trước đó. Khoảng 10 ngày trước, bệnh nhân xuất hiện tình trạng cương dương liên tục dù không có kích thích tình dục.

Người bệnh e ngại nên không đi khám và điều trị. Cho tới ngày thứ 9 cương đau, do không chịu được, người bệnh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và điều trị giảm đau trong ngày nhưng tình trạng không cải thiện.

Trước nguy cơ hoại tử và mất chức năng sinh lý, bệnh nhân được chuyển gấp ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tại đây, các bác sĩ Khoa Nam học đã thực hiện cấp cứu kịp thời, giải áp thể hang, giúp dương vật trở lại trạng thái an toàn.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Cương đau dương vật kéo dài là tình trạng dương vật duy trì ở trạng thái cương cứng liên tục trên 4 tiếng mà không liên quan đến kích thích tình dục. Đây là một tình trạng cấp cứu nam khoa. Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể bị rối loạn cương dương vĩnh viễn do tổn thương thể hang.

Những trường hợp được chuyển đến muộn sau 10 ngày, tiên lượng khả năng phục hồi cương dương tự nhiên sau điều trị sẽ rất hạn chế. Nếu bệnh nhân đến sớm trong 4 đến 6 tiếng đầu, cơ hội bảo tồn khả năng sinh lý gần như hoàn toàn.

Các nguyên nhân gây ra bệnh lý này bao gồm: Thuốc điều trị rối loạn cương dương nếu dùng sai liều; Thuốc hướng thần, chống trầm cảm, hạ huyết áp, bệnh lý huyết học như hồng cầu hình liềm, leukemia; Chấn thương vùng chậu - sinh dục hoặc như trong ca bệnh trên, không tìm được nguyên nhân rõ ràng.

Người bệnh không được chủ quan khi “cậu nhỏ” cương lâu bất thường, tuyệt đối không tự dùng thuốc tăng cường sinh lý không rõ nguồn gốc và khám sức khỏe định kỳ tại các cơ sở Nam học uy tín, đặc biệt nếu từng có rối loạn cương hoặc đang điều trị các bệnh lý huyết học, thần kinh.

BS Phan Lê Nhật Long (Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108)