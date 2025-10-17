Hà Nội

Sống Khỏe

Bóc tách thành công khối u lớn nặng 8kg chiếm gần trọn ổ bụng người phụ nữ

Một người phụ nữ đã bị nhầm lẫn mang thai đôi do có khối u tử cung hoặc u buồng trứng khổng lồ, chiếm gần trọn ổ bụng dưới.

Bình Nguyên

Các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân có khối u tử cung khổng lồ. Khối u lớn chiếm gần trọn ổ bụng dưới, khiến người bệnh trông như đang mang song thai ở tháng cuối.

Sau gần 1 giờ phẫu thuật, khối u dài hơn 30 cm, nặng khoảng 8 kg, đã được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Ảnh BV

Khai thác bệnh sử bệnh nhân cho biết mình đã sụt 8kg trong vòng khoảng 5 tháng, kèm cảm giác ăn nhanh no, đầy bụng, khó tiêu dù lượng ăn không đổi. Nguyên nhân được xác định là do khối u tử cung phát triển quá lớn, chiếm gần trọn ổ bụng dưới, chèn ép dạ dày, ruột và các tạng lân cận, khiến quá trình tiêu hóa bị cản trở.

MRI bụng cho thấy khối choán chỗ lớn khả năng xuất phát từ thân tử cung, lan lên vùng bụng phải; xâm lấn khoang sau phúc mạc, đại tràng ngang bên phải kế cận.

Với khối u khổng lồ như trên, nguy cơ biến chứng rất cao. Nếu không điều trị, khối u tiếp tục phát triển, chèn ép niệu quản, trực tràng, bàng quang, dạ dày, gây rong kinh, rong huyết, thiếu máu nặng, thận ứ nước, rối loạn tiêu hoá, tắc ruột hoặc hoại tử ruột.

Khối u lớn chiếm gần trọn ổ bụng dưới, khiến người bệnh trông như đang mang song thai ở tháng cuối. Ảnh BV

Đánh giá đây là một ca mổ lớn và phức tạp, sau khi hội chẩn liên khoa và chuẩn bị kỹ lưỡng, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật chương trình bằng phương pháp mổ mở.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đối mặt nhiều thách thức khi khối u có kích thước rất lớn, cấu trúc chắc, cắm sâu vào tiểu khung và dính chặt vào đại tràng ngang. Quá trình bóc tách đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì và phối hợp nhịp nhàng giữa phẫu thuật viên chính và phụ mổ.

Nhờ kinh nghiệm và thao tác khéo léo của ê-kíp, sau gần một giờ phẫu thuật, khối u dài hơn 30cm, nặng khoảng 8kg, tương đương trọng lượng của hai trẻ sơ sinh đủ tháng, đã được lấy ra nguyên vẹn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau mổ, sức khỏe ổn định, ăn uống nhẹ trở lại và xuất viện sau mổ 5 ngày. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy đây là bướu cơ trơn tử cung (u xơ tử cung), một dạng bướu lành tính thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Trước đó, ngày 30/9, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP HCM) cũng vừa phẫu thuật cắt bỏ khối u xơ tử cung nặng 4,5kg cho một nữ bệnh nhân 46 tuổi ở Cà Mau. Bệnh nhân đến nhập viện trong tình trạng bụng to tương đương thai 27-28 tuần. Tiền sử, người phụ nữ này đã phát hiện khối u cách đây 10 năm nhưng không điều trị vì cho rằng khi hết kinh thì u sẽ tự biến mất. Thêm vào đó là tâm lý lo sợ phẫu thuật khiến bệnh nhân trì hoãn việc điều trị. Đến khi bụng to bất thường mới tới bệnh viện điều trị.

Qua các trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo khi có các dấu hiệu bất thường, người dân cần đến bệnh viện để được các bác sĩ chuyên khoa thăm khám và tư vấn kịp thời. Việc phát hiện sớm và điều trị đúng cách sẽ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả, ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra.

