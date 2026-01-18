Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương khoe ảnh tình tứ ở vườn quýt

Giải trí

Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương khoe ảnh tình tứ ở vườn quýt

Nam diễn viên Huỳnh Anh và bà xã – MC Bạch Lan Phương vừa khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ bộ ảnh ngọt ngào trong vườn quýt.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương đăng tải loạt ảnh đôi chụp trong vườn quýt sai trĩu quả.
Mới đây, Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương đăng tải loạt ảnh đôi chụp trong vườn quýt sai trĩu quả.
Cả hai cùng diện trang phục áo đỏ rực rỡ, tạo dáng tình tứ giữa không gian ngập tràn sắc đỏ cam.
Cả hai cùng diện trang phục áo đỏ rực rỡ, tạo dáng tình tứ giữa không gian ngập tràn sắc đỏ cam.
Tone màu đỏ chủ đạo trong bộ ảnh này không chỉ mang đến cảm giác ấm áp mà còn gợi lên không khí cuối năm đang đến rất gần.
Tone màu đỏ chủ đạo trong bộ ảnh này không chỉ mang đến cảm giác ấm áp mà còn gợi lên không khí cuối năm đang đến rất gần.
Trong từng khung hình, cặp đôi trao nhau ánh nhìn đầy yêu thương, nụ cười rạng rỡ và những khoảnh khắc gần gũi tự nhiên.
Trong từng khung hình, cặp đôi trao nhau ánh nhìn đầy yêu thương, nụ cười rạng rỡ và những khoảnh khắc gần gũi tự nhiên.
Chuyện tình của Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương từng thu hút nhiều sự quan tâm khi chính thức được công khai vào năm 2021.
Chuyện tình của Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương từng thu hút nhiều sự quan tâm khi chính thức được công khai vào năm 2021.
Huỳnh Anh sinh năm 1992, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt qua các bộ phim như Chạy trốn thanh xuân, Mùa hoa tìm lại… Trong khi đó, Bạch Lan Phương là MC, biên tập viên xinh đẹp của VTV, ghi dấu ấn bởi phong thái tự tin, lối dẫn dắt thông minh và nhẹ nhàng.
Huỳnh Anh sinh năm 1992, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt qua các bộ phim như Chạy trốn thanh xuân, Mùa hoa tìm lại… Trong khi đó, Bạch Lan Phương là MC, biên tập viên xinh đẹp của VTV, ghi dấu ấn bởi phong thái tự tin, lối dẫn dắt thông minh và nhẹ nhàng.
Mối quan hệ của họ từng vướng phải những bàn tán bởi khoảng cách tuổi tác khi Huỳnh Anh kém vợ 6 tuổi. Tuy nhiên, nam diễn viên nhiều lần thể hiện sự trân trọng và bảo vệ dành cho bạn đời.
Mối quan hệ của họ từng vướng phải những bàn tán bởi khoảng cách tuổi tác khi Huỳnh Anh kém vợ 6 tuổi. Tuy nhiên, nam diễn viên nhiều lần thể hiện sự trân trọng và bảo vệ dành cho bạn đời.
Huỳnh Anh khẳng định yêu Bạch Lan Phương bởi sự từng trải, bản lĩnh và cách cô đối diện với cuộc sống.
Huỳnh Anh khẳng định yêu Bạch Lan Phương bởi sự từng trải, bản lĩnh và cách cô đối diện với cuộc sống.
Ngoài công việc, Huỳnh Anh thường xuyên đồng hành cùng vợ trong các sự kiện và sinh hoạt gia đình. Mỹ nam phim giờ vàng không ngần ngại dành nhiều lời khen ngợi cho bà xã.
Ngoài công việc, Huỳnh Anh thường xuyên đồng hành cùng vợ trong các sự kiện và sinh hoạt gia đình. Mỹ nam phim giờ vàng không ngần ngại dành nhiều lời khen ngợi cho bà xã.
Trên trang cá nhân, cả hai cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng đầy ấm áp.
Trên trang cá nhân, cả hai cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng đầy ấm áp.
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Huỳnh Anh #bạch lan phương huỳnh anh #Bạch Lan Phương #vườn quýt #tình cảm #cặp đôi

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT