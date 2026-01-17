Hà Nội

Con trai Trương Quỳnh Anh cao vượt trội ở tuổi 13

Ngoại hình trưởng thành cùng chiều cao vượt trội của con trai Trương Quỳnh Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, khiến mẹ không giấu được niềm tự hào.

Trên trang cá nhân, Trương Quỳnh Anh đăng tải khoảnh khắc thổi nến bánh sinh nhật bên con trai. Điều khiến cư dân mạng đặc biệt quan tâm chính là vóc dáng cao lớn của Sushi (tên thật Cát An).
Khi đứng cạnh con trai, Trương Quỳnh Anh trông nhỏ bé hơn hẳn.
Nhiều bạn bè và người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi, cho rằng hai mẹ con trông như hai chị em.
Không ít người bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng của Sushi, từ một cậu bé có phần mũm mĩm ngày nào nay đã “lột xác” thành thiếu niên cao ráo, thon gọn và điển trai.
So với hình ảnh trước đây, Sushi hiện sở hữu gương mặt sáng, đường nét ngày càng rõ ràng. Cậu bé được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố là ca sĩ Tim và mẹ Trương Quỳnh Anh.
Nữ diễn viên từng tiết lộ, con trai đã chạm mốc chiều cao 1m8 từ năm 12 tuổi và cô tin rằng con vẫn còn khả năng phát triển thêm trong tương lai.
Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, Sushi còn là cậu bé năng động và yêu thể thao. Trương Quỳnh Anh cho biết con trai có niềm đam mê với đá bóng, bơi lội và bóng rổ.
Việc thường xuyên vận động, rèn luyện thể chất chính là yếu tố quan trọng giúp Sushi có được thể lực và chiều cao nổi bật so với bạn bè đồng trang lứa.
Hiện tại, Sushi đang theo học tại một trường quốc tế ở TP.HCM. Cậu được mô tả là một người sống tình cảm, hòa đồng.
Về định hướng tương lai, Trương Quỳnh Anh khẳng định cô không ép con theo nghệ thuật mà luôn ủng hộ và tạo điều kiện để con theo đuổi sở thích riêng.
