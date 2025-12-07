Linh Ka tiết lộ bí quyết giữ dáng thon gọn dù chiều cao khiêm tốn

Linh Ka (tên thật Chu Diệu Linh) tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ những hình ảnh tập pilates trong phòng tập hiện đại.
Honda Malaysia vừa chính thức giới thiệu phiên bản đặc biệt CR-V Dual-Tone Edition giới hạn 300 xe nhằm đánh dấu cột mốc 25 năm hoạt động tại thị trường này.
Sự trở lại của Sergey Brin giúp Google lột xác, đưa Gemini 3 thành đối thủ đáng gờm của ChatGPT.
Ở hướng Siversk-Lyman, Quân đội Nga có bước tiến quan trọng khi các mũi tấn công đã tiến tới ga đường sắt Siversk, cắt đứt tiếp tế hậu cần tới thành phố này.
Hoa hậu Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong bộ trang phục màu hồng ngọt ngào, được khen xinh như búp bê Barbie.
Các nhà khảo cổ tìm thấy một ngôi mộ cổ với lọ trứng nguyên vẹn, mở ra khả năng nghiên cứu DNA cổ và ý nghĩa về niềm tin cuộc sống sau cái chết.
Thằn lằn hạt cườm Mexico (Heloderma horridum) là một trong hai loài thằn lằn có nọc độc nổi tiếng, sở hữu diện mạo đặc trưng với da sần dạng hạt.
Cosplayer ZLY hóa thân thành Boss Qianye trong Where Winds Meet khiến fan phát cuồng, đòi “solo 1-1”.
Cuối tháng 10 Âm lịch, 3 con giáp này nổi bật với sự điềm tĩnh, kín đáo nhưng may mắn tiền tài lại ùn ùn đổ về, có cơ hội bứt phá, tăng thu nhập.
Phát hiện khu định cư hang động 4.000 năm tuổi trên cao nguyên Tây Tạng hy vọng sẽ làm sáng tỏ các hoạt động của con người cổ xưa trong khu vực.
Bên cạnh các biện pháp cơ học như vệ sinh vườn tược, rào chắn..., trồng cây có khả năng xua đuổi rắn tự nhiên là giải pháp đơn giản, an toàn và tiết kiệm.
Sự thành công của Quân đội Nga trên chiến trường trong thời gian qua, có sự đóng góp rất lớn của Lữ đoàn UAV Rubicon. Vậy Lữ đoàn này có vai trò thế nào?
Dòng chữ khắc ba ngôn ngữ được phát hiện gần lăng mộ của Vua Ba Tư Darius gây tò mò giới khảo cổ học.
Hãng chip lớn nhất Mỹ đang đối mặt nghịch lý: núi tiền khổng lồ nhưng áp lực đầu tư ngày càng lớn.
Một số loài động vật như mèo, voi... có khả năng dự báo thiên tai cực chuẩn xác. Chúng thường có những hành động lạ trước khi khi xảy ra động đất, sóng thần...
Diệp Lâm Anh mặc như nữ sinh trong bộ ảnh đón Giáng sinh. Kỳ Duyên khẳng định dấu ấn riêng nhờ bra top đan sợi da cầu kỳ trên thảm đỏ.
Đoạn video ghi lại cảnh đoàn rước dâu nhà trai dùng xe rùa đẩy sính lễ đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội.
Quân đội Nga tiếp tục siết chặt vòng vây, mở hướng tiến tới tuyến đường chiến lược N-08, đe dọa cô lập Orekhov và tạo áp lực mạnh lên phòng tuyến Ukraine.
Tộc người Chukchi sống ở vùng Viễn Đông băng giá của nước Nga sở hữu nhiều truyền thống và lối sống độc đáo gắn liền với môi trường khắc nghiệt.
Rashmita Rasindran đến từ Malaysia, cao 1m82, có số đo ba vòng 90-66-92.5cm. Sau khi đoạt vương miện Miss Charm 2024, cô thăng hạng sắc vóc.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 7/12, Xử Nữ tài lộc đang rất khá, chăm chỉ của cải hơn người. Bạch Dương gặp dữ hóa lành.