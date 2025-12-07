Hà Nội

Linh Ka tiết lộ bí quyết giữ dáng thon gọn dù chiều cao khiêm tốn

Cộng đồng trẻ

Linh Ka (tên thật Chu Diệu Linh) tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ những hình ảnh tập pilates trong phòng tập hiện đại.

Thiên Anh
Trong các bức ảnh được Linh Ka đăng tải, cô diện trang phục tập luyện ôm sát, để lộ vòng eo nhỏ gọn và đôi chân thon dài.
Dù sở hữu chiều cao không quá nổi bật, Linh Ka vẫn tạo ấn tượng nhờ tỉ lệ cơ thể cân đối – thành quả của việc chăm chỉ tập pilates suốt thời gian dài.
Linh Ka sở hữu tỷ lệ cơ thể cân đối, phần thân trên nhỏ gọn, eo thon và đặc biệt nhất là đôi chân dài thon dài rất nuột nà. Chính điểm này đã khiến cô trông nuột nà, cao ráo hơn thực tế.
Nếu như đôi chân là "vốn trời cho" thì những yếu tố khác giúp Linh Ka duy trì vóc dáng cân đối để luôn đẹp thì không chỉ là may mắn tự nhiên. Cô nàng khá chăm tập luyện, đặc biệt là Pilates - bộ môn nổi tiếng giúp cải thiện tư thế, kéo dài nhóm cơ và xây dựng cơ thể săn chắc mà không cần chiều cao nổi bật.
Nhiều lần, Linh Ka chia sẻ hình ảnh tập luyện tại studio, thực hiện các động tác giữ dáng và giữ form vòng eo. Chính thói quen rèn luyện đều đặn này góp phần tạo nên thân hình mảnh mai nhưng khoẻ khoắn và ăn ảnh, dễ kéo dài dáng khi lên hình.
Linh Ka cũng biết cách khai thác lợi thế vóc một cách thông minh. Cô thường chọn những item kéo dài dáng như quần cạp cao, váy ôm, outfit đơn sắc hoặc những thiết kế khoe vai - eo làm nổi bật đường nét hình thể. Trong ảnh chụp, cô cũng tạo dáng khéo léo “ăn gian”, khiến chiều cao 1m58 gần như biến mất.
Phía dưới các bài đăng của Linh Ka, cô nàng luôn nhận về vô số lời khen về nhan sắc và vóc dáng: “Xinh quá trời”, “Ý là làm sao để có dáng đẹp vậy hả?”, “Tôi thích kiểu nhan sắc này”, “Nổi cũng nhiều năm rồi mà nét vẫn baby như ngày nào ý”, “Linh Ka càng ngày càng xinh nhỉ”,...
Linh Ka sinh năm 2002 tại Hà Nội và nổi lên từ năm 2017 nhờ các video hát nhép viral. Thời điểm đó, cô lọt top 10 nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất Google Việt Nam, trở thành “hiện tượng mạng” đình đám. Tuy nhiên, đi kèm là vô số ồn ào liên quan đến phát ngôn và hình ảnh chưa phù hợp lứa tuổi.
Năm 2019, Linh Ka Nam tiến, bắt đầu hành trình xây dựng lại hình ảnh. Từ năm 2020, cô giảm thiểu phát ngôn gây chú ý, tập trung trau chuốt phong cách, đầu tư nghiêm túc cho công việc KOL và nghệ thuật.
Năm 2023, Linh Ka phát hành EP đầu tay "CHU", đánh dấu bước chuyển mình sang âm nhạc và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Dù sau đó khá kín tiếng, cô vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ nhờ sự thay đổi tích cực, hình ảnh trưởng thành và phong cách ngày càng tinh tế.
