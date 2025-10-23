Hà Nội

Cộng đồng trẻ

'Hot girl trứng rán' Trần Thanh Tâm được chồng tặng sổ đỏ khi vừa sinh em bé

Khoảnh khắc Trần Thanh Tâm được chồng tặng sổ đỏ nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận ngưỡng mộ từ cư dân mạng.

Trầm Phương
Trần Thanh Tâm, hot girl nổi tiếng với biệt danh "trứng rán cần mỡ", vừa gây xôn xao cộng đồng mạng khi được ông xã doanh nhân Mai Thiên Ân tặng một món quà cực kỳ giá trị là sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) sau khi sinh con gái đầu lòng không lâu. (Ảnh: FBNV)
Trên trang cá nhân, Trần Thanh Tâm chia sẻ đoạn video với tiêu đề: "Quà tặng vợ 20/10", ghi lại khoảnh khắc được chồng tặng món quà đặc biệt sau sinh. (Ảnh: FBNV)
Trong đoạn clip, Trần Thanh Tâm bày tỏ sự ngỡ ngàng khi được chồng đưa giấy tờ và hướng dẫn lăn tay xác nhận quyền sở hữu mảnh đất. Cô còn phải thốt lên: "Đây là thật hả, không phải diễn chứ?" vì quá bất ngờ trước món quà "khủng" và hành động "chơi lớn" của ông xã. (Ảnh: FBNV)
Trong video, Mai Thiên Ân chia sẻ, đây là món quà giản dị anh dành tặng vợ để cảm ơn cô đã sinh cho anh một cô công chúa xinh xắn. Trước đó một ngày, cặp đôi đã thông báo tin vui hạ sinh con đầu lòng và đặt tên thân mật cho bé là Bún. (Ảnh: FBNV)
"Hot girl trứng rán" nhận được nhiều lời chúc mừng và lời khen nhan sắc sau sinh vẫn rạng rỡ, tươi tắn. (Ảnh: FBNV)
Trần Thanh Tâm (sinh năm 2000) kết hôn với Mai Thiên Ân (sinh năm 1993) vào cuối năm 2024, sau màn cầu hôn lãng mạn trên du thuyền vào tháng 8 cùng năm. (Ảnh: FBNV)
Được biết, Mai Thiên Ân là một doanh nhân, hiện đang điều hành một số dự án trong lĩnh vực giải trí, du lịch và sản xuất talkshow. (Ảnh: FBNV)
Hành động tặng sổ đỏ ngay sau sinh không phải là lần đầu tiên Mai Thiên Ân thể hiện sự yêu chiều với vợ. Trước đó, anh cũng đã "thưởng" cho bà xã nhiều món quà giá trị khác. (Ảnh: FBNV)
Trong suốt thời gian mang thai, Thanh Tâm cùng chồng đi du lịch, nghỉ dưỡng ở nhiều địa điểm sang chảnh, đắt đỏ khác nhau.(Ảnh: FBNV)
Từ sau khi lấy chồng và đặc biệt là mang thai con đầu lòng, Trần Thanh Tâm được nhận xét trưởng thành, điễm tĩnh hơn. Cũng nhờ vậy, Thanh Tâm dần lấy lại thiện cảm và có số lượng người hâm mộ nhất định. (Ảnh: FBNV)
