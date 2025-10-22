Hà Nội

TikToker 17 triệu follow Đào Lê Phương Hoa tiết lộ lý do 'ở ẩn' thời gian qua

Cộng đồng trẻ

TikToker 17 triệu follow Đào Lê Phương Hoa tiết lộ lý do 'ở ẩn' thời gian qua

Hot TikToker Đào Lê Phương Hoa mới đây đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ lý do cô ít xuất hiện trên nền tảng 'tóp tóp' trong thời gian qua.

Trầm Phương
Trong một video đăng tải gần đây, Đào Lê Phương Hoa đã giải đáp thắc mắc của một số người hâm mộ về việc cô ít ra clip mới.
Video mở đầu với hình hình ảnh cô nàng với gương mặt đăm chiêu, kèm dòng chữ: "Khi một số người thắc mắc tại sao dạo này tôi ít xuất hiện trên tóp tóp" cùng những bình luận bày tỏ sự nhớ nhung, hỏi thăm của người hâm mộ.
Ngay sau đó, Đào Lê Phương Hoa đã tiết lộ lý do mình "ở ẩn" bao lâu nay với hình ảnh mình đang mang bầu, bụng đã lớn, trong trang phục năng động nhưng vẫn khoe vẻ ngoài rạng rỡ, hạnh phúc.
Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng và người hâm mộ. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ nhưng cũng gửi lời chúc mừng chân thành đến nữ TikToker sinh năm 1998.
Đào Lê Phương Hoa nổi tiếng với biệt danh "cô giáo dạy nhảy hot nhất TikTok" nhờ những video vũ đạo cuốn hút, bắt trend nhanh chóng và khả năng biên đạo tốt.
Cô được yêu mến bởi vẻ ngoài xinh đẹp, nữ tính và hình tượng trong sạch, ít vướng scandal. Cô kết hôn vào năm 2023 nhưng khá kín tiếng về đời tư cá nhân.
Không chỉ hoạt động trên mạng xã hội, Phương Hoa từng góp mặt trong bộ phim “Mưa Đỏ”, gây ấn tượng với vẻ đẹp trong veo và được khán giả ưu ái gọi là “mỹ nhân xinh nhất phim”.
Dù chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh, cô vẫn để lại dấu ấn nhờ lối diễn tự nhiên, đặc biệt là ở cảnh tiễn người lính ra trận.
Bên cạnh ngoại hình và tài năng, Phương Hoa còn được đánh giá cao về học vấn. Cô theo học ngành Luật và từng nhận chứng chỉ Lãnh đạo Toàn cầu của Đại học Missouri State (Mỹ).
Với màn "comeback" đầy bất ngờ và ý nghĩa này, nhiều người hâm mộ hy vọng rằng Đào Lê Phương Hoa vẫn sẽ duy trì được sức hút và sự quan tâm của công chúng trong vai trò mới là một người mẹ.
