Cựu hot girl Sun HT cuốn hút trong bộ ảnh trượt tuyết cùng hội bạn đình đám

Cộng đồng trẻ

Cựu hot girl Sun HT cuốn hút trong bộ ảnh trượt tuyết cùng hội bạn đình đám

Visual 'không góc chết' của Sun HT giữa trời tuyết cùng sự xuất hiện của hội bạn thân đình đám như Chi Pu, Salim đang chiếm trọn spotlight mạng xã hội.

Trầm Phương
Mới đây, Sun HT đã khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi đăng tải loạt khoảnh khắc cực ngọt ngào và thời thượng trong chuyến du lịch trượt tuyết cùng những người bạn thân thiết nhất của mình, trong đó không thể thiếu những cái tên "quyền lực" như Chi Pu, Hoàng Ku và Salim. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh vừa chia sẻ, cựu hot girl Hà Thành chọn cho mình bộ đồ trượt tuyết tông màu hồng pastel phối trắng vô cùng ngọt ngào nhưng không kém phần sang chảnh. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế ôm sát giúp Sun HT khoe khéo vóc dáng mảnh mai, cân đối dù đang ở giữa khung cảnh tuyết trắng xóa. (Ảnh: IGNV)
Chiếc mũ bảo hiểm và kính phi công cùng tông màu giúp hoàn thiện vẻ ngoài vừa chuyên nghiệp vừa "fashion". (Ảnh: IGNV)
Dù là lúc đang mải mê trượt trên dốc hay những khoảnh khắc nghỉ ngơi, Sun HT vẫn toát lên vẻ rạng rỡ, cuốn hút với lối trang điểm tự nhiên, điểm xuyết đôi má hồng hây hây dưới cái lạnh của mùa đông. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ thu hút bởi nhan sắc cá nhân, chuyến đi này còn chiếm trọn spotlight nhờ sự xuất hiện của hội bạn thân "đỉnh chóp" của showbiz Việt.(Ảnh: IGNV)
Hội bạn với những cái tên đình đám như Chi Pu, Salim, Hoàng Ku cùng thả dáng ở một khu trượt tuyết ở Cáp Nhĩ Tân. (Ảnh: IGNV)
Những bức ảnh chụp chung của nhóm bạn cho thấy một không khí vô cùng ấm áp và vui nhộn. Từ những màn thả dáng chuyên nghiệp như chụp tạp chí đến những khoảnh khắc trêu đùa trên tuyết, hội bạn thân này một lần nữa khẳng định đẳng cấp "tình bạn nhà người ta". (Ảnh: IGNV)
Khu trượt tuyết Yabuli mà Sun HT ghé thăm là nơi Nơi nằm giữa dãy núi Trường Bạch hùng vĩ, được bao phủ bởi tuyết trắng từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 3 hàng năm. Cung đường từ Cáp Nhĩ Tân đến Yabuli là một hành trình tuyệt đẹp, đưa du khách đi qua những rừng thông phủ tuyết trắng xóa, tạo cảm giác như lạc vào xứ sở thần tiên. (Ảnh: IGNV)
Ở phần bình luận của bài đăng, Sun HT nhận về rất nhiều những bình luận khen ngợi outfit trượt tuyết của cô nàng, đồng thời xuýt xoa về cái lạnh trong từng khoảnh khắc được đăng tải: "Búp bê barbie", "kẹo bông gòn", "ôi nhìn cũng cảm thấy lạnh tê tái theo rồi ạ". (Ảnh: IGNV)
#SunHT #du lịch tuyết #Yabuli #hội bạn thân #thời trang đông #Cáp Nhĩ Tân

