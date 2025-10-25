Hot girl 'đưa nhầm một ánh mắt' sở hữu nhan sắc cực phẩm

Trong một tấm ảnh được đăng tải gần đây, hot girl Ka Ly khiến nhiều người xao xuyến chỉ với một ánh mắt.
Không chỉ có hoa giăng khắp lối, khu vườn trong biệt thự của vợ chồng Mạnh Trường còn trồng nhiều cây ăn trái lúc lỉu quả.
Trên trang cá nhân, Hoa hậu H’hen Niê vừa tiết lộ, cô bị nổi mề đay sau khi sinh con gái đầu lòng.
Không cần thuốc bổ hay thực phẩm chức năng đắt tiền, 7 món ăn quen thuộc dưới đây có thể giúp tăng lưu thông máu, tan cục máu đông và bảo vệ tim mạch.
Các nhà khảo cổ đã khai quật được một đài tưởng niệm thời La Mã trong quá trình xây dựng hồ chứa nước tại Đức. Đây là một phát hiện hiếm có.
Nữ streamer Beryl Berry bất ngờ rơi vào một vụ việc dở khóc dở cười khi ảnh cá nhân bị kẻ gian đánh cắp, sử dụng để quảng cáo cho dịch vụ “nhạy cảm”.
Các chuyên gia bất ngờ phát hiện những dòng chữ kỳ lạ linh thiêng và dấu hiệu bí ẩn trong hầm mộ 900 năm tuổi.
Hơn 100 video về các cuộc tấn công của rắn độc tiết lộ 3 kiểu tấn công khác nhau. Trong đó, một số con rắn cắn nhiều lần để truyền nhiều nọc độc vào con mồi.
GreenLynk Automotives - Nhà phân phối chính thức thương hiệu Lynk & Co tại Việt Nam vừa cho ra mắt mẫu SUV Lynk & Co 08 EM-P với giá bán từ 1,2 tỷ đồng.
Từ tháng 10 đến tháng 3, Fansipan bước vào mùa mây đẹp nhất năm. Đỉnh núi 3.143m này mê hoặc du khách với cảnh sắc hùng vĩ và khoảnh khắc đất trời giao hòa.
Một trong những cái tên mới nổi trên TikTok phải kể đến My Tây – cô nàng hot girl sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào nhưng cũng không kém phần gợi cảm.
Tăng Thanh Hà khoe nhan sắc mặn mà khi đón sinh nhật bên Lương Mạnh Hải. Cả hai là đồng nghiệp thân thiết nhiều năm qua.
Hoàng đế Chu Hậu Chiếu của nhà Minh ham mê sắc dục, ăn chơi thác loạn và "nghiện" xuân dược. Lối sống này được cho là nguyên nhân chính khiến ông chết trẻ.
Các chuyên gia phát hiện hành tinh mới GJ 251c cách Trái đất chưa đầy 20 năm ánh sáng. Siêu Trái đất này có thể tồn tại sự sống ngoài hành tinh.
Không gây ung thư như lời đồn, nhưng việc để điện thoại sát đầu giường khi ngủ vẫn là thói quen có thể khiến bạn mất ngủ, đau cổ và mỏi mắt về lâu dài.
Phòng không Ukraine xác nhận, tên lửa Buk-M1 của Ukraine đã bắn hạ tên lửa hành trình Iskander-K của Nga trong một cuộc tấn công quy mô lớn gần đây.
Nữ cosplayer Arisa Nguyễn lên tiếng khi hình ảnh bị chỉnh sửa trái phép, biến nỗi bức xúc thành lời cảnh tỉnh về vấn nạn xâm phạm hình ảnh trong thời đại AI.
Theo tử vi, ba con giáp này được tổ tiên che chở, vận trình thăng hoa liên tục, tài lộc bùng nổ, làm ăn thuận lợi và từng bước xây dựng cơ ngơi vững chắc.
Trên đảo Menorca (Tây Ban Nha), những ngọn tháp đá Talayot cổ xưa vẫn sừng sững giữa gió Địa Trung Hải, kể lại câu chuyện của nền văn hóa tiền sử bí ẩn.
Đứng ở sân giữa khu chung cư, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời là những tầng nhà xếp lớp, mang đến cảm giác vừa ngộp vừa mê.
Hóa thạch quý hiếm được phát hiện ở New Mexico cho thấy những loài khủng long cuối cùng tại đây phát triển mạnh vào cuối kỷ Phấn trắng.