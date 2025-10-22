Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Con gái lớn của hot mom Hằng Túi nhan sắc tuổi 16 xinh như hoa

Những hình ảnh mới nhất được Hằng Túi chia sẻ về bé Su đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp tuổi 16 của cô bé.

Trầm Phương
Hot mom Hằng Túi (tên thật là Nguyễn Bích Hằng) nổi tiếng là một doanh nhân thành đạt, sở hữu chuỗi kinh doanh riêng và được ngưỡng mộ với gia đình đông con hạnh phúc. (Ảnh: FB Hằng Túi)
Hot mom Hằng Túi (tên thật là Nguyễn Bích Hằng) nổi tiếng là một doanh nhân thành đạt, sở hữu chuỗi kinh doanh riêng và được ngưỡng mộ với gia đình đông con hạnh phúc. (Ảnh: FB Hằng Túi)
Trong số 6 nhóc tì, cô con gái lớn tên Nguyễn Hà My, tên gọi thân mật là Su, luôn nhận được sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng. (Ảnh: FB Hằng Túi)
Trong số 6 nhóc tì, cô con gái lớn tên Nguyễn Hà My, tên gọi thân mật là Su, luôn nhận được sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng. (Ảnh: FB Hằng Túi)
Trong loạt ảnh mới được Hằng Túi chia sẻ, bé Su xuất hiện với mái tóc dài suôn mượt, gương mặt bầu bĩnh ngày nào nay đã trổ nét thanh thoát, duyên dáng. Cô bé sở hữu đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng và nụ cười rạng rỡ, tươi tắn. (Ảnh: FB Hằng Túi)
Trong loạt ảnh mới được Hằng Túi chia sẻ, bé Su xuất hiện với mái tóc dài suôn mượt, gương mặt bầu bĩnh ngày nào nay đã trổ nét thanh thoát, duyên dáng. Cô bé sở hữu đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng và nụ cười rạng rỡ, tươi tắn. (Ảnh: FB Hằng Túi)
Hot mom Hằng Túi từng chia sẻ, dù con gái lớn ngày càng xinh đẹp, phổng phao nhưng trong mắt mẹ, Su vẫn là "cô bé Su ngồi bô tắm sự với mẹ năm nào". (Ảnh: FB Hằng Túi)
Hot mom Hằng Túi từng chia sẻ, dù con gái lớn ngày càng xinh đẹp, phổng phao nhưng trong mắt mẹ, Su vẫn là "cô bé Su ngồi bô tắm sự với mẹ năm nào". (Ảnh: FB Hằng Túi)
Dù đang ở tuổi dậy thì nhưng Su đã ra dáng thiếu nữ với chiều cao vượt trội, thậm chí cao hơn cả mẹ. (Ảnh: FB Hằng Túi)
Dù đang ở tuổi dậy thì nhưng Su đã ra dáng thiếu nữ với chiều cao vượt trội, thậm chí cao hơn cả mẹ. (Ảnh: FB Hằng Túi)
Phong cách thời trang của Su cũng cho thấy sự trưởng thành, biết chăm chút ngoại hình và có gu ăn mặc riêng, nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên, đáng yêu đúng lứa tuổi. (Ảnh: FB Hằng Túi)
Phong cách thời trang của Su cũng cho thấy sự trưởng thành, biết chăm chút ngoại hình và có gu ăn mặc riêng, nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên, đáng yêu đúng lứa tuổi. (Ảnh: FB Hằng Túi)
Bé Su được biết đến là chị cả trong gia đình đông con, luôn rất tình cảm, ngoan ngoãn và chăm sóc các em thay mẹ khi mẹ bận rộn. (Ảnh: FB Hằng Túi)
Bé Su được biết đến là chị cả trong gia đình đông con, luôn rất tình cảm, ngoan ngoãn và chăm sóc các em thay mẹ khi mẹ bận rộn. (Ảnh: FB Hằng Túi)
Cô bé cũng rất hiếm khi xuất hiện trên mạng xã hội vì càng lớn càng không thích chụp ảnh. Do đó, mỗi lần Hằng Túi đăng tải hình ảnh con gái, cộng đồng mạng lại được dịp "choáng ngợp" với visual ngày càng xinh đẹp, lôi cuốn của Su. (Ảnh: FB Hằng Túi)
Cô bé cũng rất hiếm khi xuất hiện trên mạng xã hội vì càng lớn càng không thích chụp ảnh. Do đó, mỗi lần Hằng Túi đăng tải hình ảnh con gái, cộng đồng mạng lại được dịp "choáng ngợp" với visual ngày càng xinh đẹp, lôi cuốn của Su. (Ảnh: FB Hằng Túi)
Nhan sắc tuổi 16 của con gái lớn Hằng Túi nhận được nhiều lời khen ngợi, được ví như một "nàng công chúa" bước ra từ truyện cổ tích, hứa hẹn sẽ trở thành một hot girl thế hệ mới được săn đón trong tương lai. (Ảnh: FB Hằng Túi)
Nhan sắc tuổi 16 của con gái lớn Hằng Túi nhận được nhiều lời khen ngợi, được ví như một "nàng công chúa" bước ra từ truyện cổ tích, hứa hẹn sẽ trở thành một hot girl thế hệ mới được săn đón trong tương lai. (Ảnh: FB Hằng Túi)
Ở tuổi 16, Su được ví như "phiên bản tuổi 16" của mẹ, từ gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đến nước da trắng không tỳ vết. (Ảnh: FB Hằng Túi)
Ở tuổi 16, Su được ví như "phiên bản tuổi 16" của mẹ, từ gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đến nước da trắng không tỳ vết. (Ảnh: FB Hằng Túi)
Trầm Phương
