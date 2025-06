"Hot girl container" gây tranh cãi khi 8 năm đưa con đi làm

Đoạn video của Ngô Hạnh ghi lại khoảnh khắc cô lái xe tải cùng con gái nhỏ đồng hành trong một chuyến đi làm thường nhật.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn clip được chia sẻ rộng rãi của Ngô Hạnh – người phụ nữ được mệnh danh là “hot girl tài xế” – ghi lại khoảnh khắc cô lái xe tải cùng con gái nhỏ đồng hành trong một chuyến đi làm thường nhật.

Trong đoạn clip, Ngô Hạnh mặc bộ đồ đỏ giản dị, tập trung điều khiển chiếc xe tải được thiết kế nội thất hồng nữ tính, trong khi bé gái ngồi chơi phía sau ghế lái. Không gian bên trong xe gọn gàng, sạch sẽ và được chăm chút kỹ lưỡng, thể hiện đây không chỉ là chiếc xe tải bình thường mà còn là không gian sinh hoạt quen thuộc của cô.

Đáng chú ý, video không chỉ ghi lại một khoảnh khắc đáng yêu giữa mẹ và con, mà Ngô Hạnh còn tiết lộ một chi tiết đặc biệt: suốt 8 năm qua, Ngô Hạnh vừa làm tài xế vừa tự tay chăm sóc và đưa con gái đi cùng trên những chuyến xe dài ngày. Cô nàng viết: "8 năm theo mẹ đi làm". Điều này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội.

Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nghị lực và tình mẫu tử đặc biệt của Ngô Hạnh: "Đáng nể, khâm phục và chúc hai mẹ con nhiều may mắn", "ngưỡng mộ em này lắm, đã có lần gặp xe em chạy ở HP, chị chạy theo sau xe em đoạn đường dài, ngắm xe của em rất đẹp và cute nữa. Trộm vía em bé xinh quá!", "Lần đầu thấy bài viết của bạn, không hiểu rõ nhiều về hoàn cảnh nhưng thấy khung cảnh trong xe thật ấm áp. Kiểu góc nhỏ riêng của 2 mẹ con ấy. Chúc 2 mẹ con khoẻ mạnh, an toàn nha".

Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến lo ngại về tính an toàn khi cho em bé còn nhỏ tuổi theo mẹ đi làm như vậy: "Ngồi như vậy có an toàn không nhỉ, bé thấy cũng ngồi thoải mái chứ không thắt dây an toàn, nhỡ đâu có tình huống bất ngờ thì sao", "không biết ngồi thế này có đúng luật an toàn giao thông đường bộ không nhỉ".

Bên cạnh đó, một số người bày tỏ sự băn khoăn liệu nếu em bé theo mẹ đi làm đã 8 năm như lời Ngô Hạnh chia sẻ, thì em bé có đủ thời gian để học tập hay không. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng có thể là vào dịp nghỉ hè hay thời gian cuối tuần thì mẹ mới cho con gái đi theo mà thôi.

Nhiều ý kiến trái chiều dưới video.

Đoạn video hành trình chỉ vỏn vẹn 2 phút nhưng đã thu hút hàng triệu lượt xem cùng với hơn 450.000 lượt yêu thích, hàng nghìn bình luận và chia sẻ.

Ngô Hạnh là nữ tài xế nổi tiếng trong thời gian qua với những video lái xe tải màu hồng, dán hình mèo Hello Kitty. Cô có ngoại hình nhỏ nhắn, da trắng, gương mặt ưa nhìn khác hẳn vẻ rắn rỏi, sạm đen của giới tài xế xe tải. Mỹ Hạnh cũng đã có nhiều kinh nghiệm vượt đường đèo ở các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang…