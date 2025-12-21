Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Khả Ngân khoe visual “10 điểm không có nhưng” trong bộ ảnh đón Noel

Giải trí

Khả Ngân khoe visual “10 điểm không có nhưng” trong bộ ảnh đón Noel

Khả Ngân khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi tung bộ ảnh đón Noel với visual rạng rỡ, trẻ trung.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong loạt ảnh mới, Khả Ngân lựa chọn trang phục tông trắng đơn giản nhưng đầy tinh nghịch.
Trong loạt ảnh mới, Khả Ngân lựa chọn trang phục tông trắng đơn giản nhưng đầy tinh nghịch.
Người đẹp diện quần short trắng kết hợp áo thun trắng dài tay dáng croptop, phối cùng tất trắng cao cổ, tạo nên tổng thể năng động, trẻ trung đúng tinh thần mùa lễ hội.
Người đẹp diện quần short trắng kết hợp áo thun trắng dài tay dáng croptop, phối cùng tất trắng cao cổ, tạo nên tổng thể năng động, trẻ trung đúng tinh thần mùa lễ hội.
Mái tóc xoăn dài nhẹ nhàng giúp cô thêm phần nữ tính, mềm mại.
Mái tóc xoăn dài nhẹ nhàng giúp cô thêm phần nữ tính, mềm mại.
Đặc biệt, Khả Ngân còn khéo léo “hóa thân” thành một món quà Noel đáng yêu khi tạo điểm nhấn bằng chiếc dây thắt nơ đỏ nổi bật.
Đặc biệt, Khả Ngân còn khéo léo “hóa thân” thành một món quà Noel đáng yêu khi tạo điểm nhấn bằng chiếc dây thắt nơ đỏ nổi bật.
Những biểu cảm tinh nghịch, tươi tắn của Khả Ngân, cùng cách tạo dáng tự nhiên khiến bộ ảnh trở nên sinh động, gần gũi và tràn ngập không khí Giáng sinh.
Những biểu cảm tinh nghịch, tươi tắn của Khả Ngân, cùng cách tạo dáng tự nhiên khiến bộ ảnh trở nên sinh động, gần gũi và tràn ngập không khí Giáng sinh.
Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, nữ diễn viên vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ làn da mịn màng, đường nét hài hòa và nụ cười rạng rỡ.
Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, nữ diễn viên vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ làn da mịn màng, đường nét hài hòa và nụ cười rạng rỡ.
Visual của Khả Ngân trong bộ ảnh được nhiều khán giả nhận xét là “10 điểm không có nhưng”, vừa trong trẻo vừa cuốn hút.
Visual của Khả Ngân trong bộ ảnh được nhiều khán giả nhận xét là “10 điểm không có nhưng”, vừa trong trẻo vừa cuốn hút.
Sau thời gian từng bị nhận xét gầy gò, thiếu sức sống, Khả Ngân đang dần lấy lại phong độ với diện mạo rạng rỡ và thần thái tươi mới hơn.
Sau thời gian từng bị nhận xét gầy gò, thiếu sức sống, Khả Ngân đang dần lấy lại phong độ với diện mạo rạng rỡ và thần thái tươi mới hơn.
Thời gian qua, nữ diễn viên tập trung cho dự án hợp tác với Ấn Độ là Vạn dặm yêu em. Ngoài ra, cô dành thời gian nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè, đi du lịch, chơi thể thao.
Thời gian qua, nữ diễn viên tập trung cho dự án hợp tác với Ấn Độ là Vạn dặm yêu em. Ngoài ra, cô dành thời gian nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè, đi du lịch, chơi thể thao.
Khả Ngân sinh năm 1997, ban đầu là hot girl sau đó thử sức với lĩnh vực dẫn chương trình, diễn xuất và ca hát. Cô được biết tới qua các dự án Lật mặt 2: Phim trường, Hai Phượng, Hậu duệ mặt trời, 100 ngày bên em...
Khả Ngân sinh năm 1997, ban đầu là hot girl sau đó thử sức với lĩnh vực dẫn chương trình, diễn xuất và ca hát. Cô được biết tới qua các dự án Lật mặt 2: Phim trường, Hai Phượng, Hậu duệ mặt trời, 100 ngày bên em...
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Khả Ngân #Khả Ngân khoe sắc #Khả Ngân gợi cảm #ảnh đẹp Khả Ngân

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT