Gia đình Lý Hải – Minh Hà khoe bộ ảnh gia đình đẹp chuẩn điện ảnh

Giải trí

Gia đình Lý Hải – Minh Hà khoe bộ ảnh gia đình đẹp chuẩn điện ảnh

Mừng sinh nhật Lý Hải, gia đình sáu thành viên khiến dân tình “tan chảy” với bộ ảnh đẹp chuẩn điện ảnh.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Nhân dịp sinh nhật ông xã Lý Hải, Minh Hà cùng 4 nhóc tỳ đã thực hiện một bộ ảnh gia đình giản dị nhưng lại nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ.
Điều đặc biệt là bộ ảnh này không hề cầu kỳ về trang phục hay bối cảnh. Cả gia đình chỉ diện những bộ cánh tone màu đen, trắng, xám vô cùng đơn giản, cơ bản.
Thế nhưng, chính sự tối giản này lại làm bật lên vẻ đẹp "phát sáng" không thể chối từ của mỗi thành viên.
Bố Lý Hải xuất hiện điển trai, chững chạc và phong độ, còn mẹ Minh Hà lại làm mọi người kinh ngạc bởi vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp tựa như "thời gian bỏ quên".
Bốn thiên thần nhỏ Rio, Cherry, Sunny và Mio đều sở hữu nhan sắc đáng yêu, thần thái tự tin, thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp của cả bố và mẹ.
Sự tương tác tự nhiên, ánh mắt rạng ngời cùng nụ cười hạnh phúc của cả 6 thành viên đã tạo nên những bức ảnh gia đình tuyệt đẹp.
Cứ mỗi lần Lý Hải – Minh Hà chia sẻ hình ảnh gia đình trên mạng xã hội, người hâm mộ lại xuýt xoa.
Dân tình chỉ còn biết xuýt xoa trước sự đẹp đôi của bố mẹ và vẻ ngoài nổi bật của các con.
Hội chị em bỉm sữa còn bày tỏ sự ngưỡng mộ tột độ, thậm chí... muốn sinh thêm con ngay lập tức để có được một tổ ấm đông vui, hạnh phúc và "chất lượng" như gia đình Lý Hải - Minh Hà.
Dù là gia đình đông con nhất nhì Vbiz nhưng không bao giờ Lý Hải - Minh Hà lơ là khoản đồng phục cho cả gia đình, đặc biệt là trong những dịp quan trọng. Ảnh: FB Ly Hai Minh Ha
#Lý Hải Minh Hà #gia đình lý hải minh hà #lý hải #minh hà #Lý Hải Minh Hà #ảnh gia đình

