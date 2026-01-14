Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhã Phương bầu lần ba vẫn giữ vóc dáng đáng ngưỡng mộ

Giải trí

Nhã Phương bầu lần ba vẫn giữ vóc dáng đáng ngưỡng mộ

Nữ diễn viên khéo léo chọn trang phục che bụng bầu, đồng thời ghi điểm bởi nhan sắc tươi tắn và vóc dáng gọn gàng đáng kinh ngạc.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, Nhã Phương đăng tải những khoảnh khắc ấm áp trong bữa tiệc sinh nhật của con gái đầu lòng. Trong loạt ảnh, nữ diễn viên diện váy dáng rộng che bụng bầu, vừa thanh lịch vừa thoải mái.
Mới đây, Nhã Phương đăng tải những khoảnh khắc ấm áp trong bữa tiệc sinh nhật của con gái đầu lòng. Trong loạt ảnh, nữ diễn viên diện váy dáng rộng che bụng bầu, vừa thanh lịch vừa thoải mái.
Dù đang ở những tháng cuối của thai kỳ lần ba, Nhã Phương vẫn giữ được thần thái nhẹ nhàng, gương mặt rạng rỡ và nụ cười luôn thường trực trên môi.
Dù đang ở những tháng cuối của thai kỳ lần ba, Nhã Phương vẫn giữ được thần thái nhẹ nhàng, gương mặt rạng rỡ và nụ cười luôn thường trực trên môi.
Hình ảnh bà mẹ bầu tất bật chuẩn bị sinh nhật cho con khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động. Không chỉ ghi điểm bởi sự tận tâm dành cho gia đình, Nhã Phương còn nhận được nhiều lời khen về sắc vóc.
Hình ảnh bà mẹ bầu tất bật chuẩn bị sinh nhật cho con khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động. Không chỉ ghi điểm bởi sự tận tâm dành cho gia đình, Nhã Phương còn nhận được nhiều lời khen về sắc vóc.
Ở giai đoạn cận kề ngày sinh, nữ diễn viên vẫn giữ vóc dáng khá gọn gàng, chỉ tăng cân rõ ở vùng bụng, tay chân thon thả.
Ở giai đoạn cận kề ngày sinh, nữ diễn viên vẫn giữ vóc dáng khá gọn gàng, chỉ tăng cân rõ ở vùng bụng, tay chân thon thả.
Cô lựa chọn trang phục suông rộng, tối giản nhưng vẫn tôn lên vẻ dịu dàng của mẹ bầu.
Cô lựa chọn trang phục suông rộng, tối giản nhưng vẫn tôn lên vẻ dịu dàng của mẹ bầu.
Nhiều khán giả nhận xét ngoại hình của Nhã Phương gần như không thay đổi quá nhiều so với trước khi mang thai.
Nhiều khán giả nhận xét ngoại hình của Nhã Phương gần như không thay đổi quá nhiều so với trước khi mang thai.
So với hai lần sinh nở trước, nữ diễn viên được khen ngày càng mặn mà và đằm thắm hơn.
So với hai lần sinh nở trước, nữ diễn viên được khen ngày càng mặn mà và đằm thắm hơn.
Không hoàn toàn chọn trang phục đơn giản, bà xã Trường Giang vẫn giữ thói quen diện đồ trẻ trung, nữ tính.
Không hoàn toàn chọn trang phục đơn giản, bà xã Trường Giang vẫn giữ thói quen diện đồ trẻ trung, nữ tính.
Điểm gây chú ý chính là phong cách ăn mặc khéo léo của Nhã Phương để giấu bụng bầu.
Điểm gây chú ý chính là phong cách ăn mặc khéo léo của Nhã Phương để giấu bụng bầu.
Nhã Phương cho biết cô tăng khoảng 11 kg. Ông xã Trường Giang thích có đông con, bản thân cô cũng không phải là người ngại sinh, vì vậy chuyện con cái gia đình cô luôn để tùy duyên và luôn sẵn sàng có thêm thành viên mới.
Nhã Phương cho biết cô tăng khoảng 11 kg. Ông xã Trường Giang thích có đông con, bản thân cô cũng không phải là người ngại sinh, vì vậy chuyện con cái gia đình cô luôn để tùy duyên và luôn sẵn sàng có thêm thành viên mới.
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Nhã Phương #nhã phương bầu lần 3 #Nhã Phương mang bầu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT