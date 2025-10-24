Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hot face sao Việt: Lương Mạnh Hải chúc mừng sinh nhật bạn thân Tăng Thanh Hà

Giải trí

Hot face sao Việt: Lương Mạnh Hải chúc mừng sinh nhật bạn thân Tăng Thanh Hà

Lương Mạnh Hải chúc mừng sinh nhật bạn thân Tăng Thanh Hà. Ca sĩ Noo Phước Thịnh thả thính.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 24/10: Diễn viên Lương Mạnh Hải chúc mừng sinh nhật bạn thân Tăng Thanh Hà. Ảnh: FB Lương Mạnh Hải
Tin tức sao Việt 24/10: Diễn viên Lương Mạnh Hải chúc mừng sinh nhật bạn thân Tăng Thanh Hà. Ảnh: FB Lương Mạnh Hải
Ca sĩ Noo Phước Thịnh thả thính: "Anh rất thích bơi, đặc biệt là bơi em cả đền (bên em cả đời)". Ảnh: FB Noo Phước Thịnh
Ca sĩ Noo Phước Thịnh thả thính: "Anh rất thích bơi, đặc biệt là bơi em cả đền (bên em cả đời)". Ảnh: FB Noo Phước Thịnh
Diễn viên Lan Phương diện đầm ánh vàng dự sự kiện. Ảnh: FB Lan Phuong Nguyen
Diễn viên Lan Phương diện đầm ánh vàng dự sự kiện. Ảnh: FB Lan Phuong Nguyen
Ca sĩ Phương Trinh Jolie và con gái lớn được nhận xét trông như chị em. Ảnh: FB Phương Trinh Jolie
Ca sĩ Phương Trinh Jolie và con gái lớn được nhận xét trông như chị em. Ảnh: FB Phương Trinh Jolie
Ca sĩ Bảo Thy chúc mừng sinh nhật ông xã. Ảnh: FB Bảo Thy
Ca sĩ Bảo Thy chúc mừng sinh nhật ông xã. Ảnh: FB Bảo Thy
Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ bị nổi mề đay sau sinh. Ảnh: FB H'Hen Niê
Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ bị nổi mề đay sau sinh. Ảnh: FB H'Hen Niê
Diễn viên Bình An nhắn gửi bà xã - á hậu Phương Nga: "Chủ khu tự trị vắng nhà mấy hôm, thế là phải tự trụ. Không còn lời nói văng vẳng bên tai, tiếng sai vặt hay những lần gồng mình chống chịu đòn vả yêu, cuộc sống thật tẻ nhạt. Buồn và nhớ vợ nhiều". Ảnh: FB Nguyễn Bình An
Diễn viên Bình An nhắn gửi bà xã - á hậu Phương Nga: "Chủ khu tự trị vắng nhà mấy hôm, thế là phải tự trụ. Không còn lời nói văng vẳng bên tai, tiếng sai vặt hay những lần gồng mình chống chịu đòn vả yêu, cuộc sống thật tẻ nhạt. Buồn và nhớ vợ nhiều". Ảnh: FB Nguyễn Bình An
Hồ Ngọc Hà khoe sự hạnh phúc, viên mãn ở tuổi ngoài 40. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha
Hồ Ngọc Hà khoe sự hạnh phúc, viên mãn ở tuổi ngoài 40. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Sao Việt chúc mừng sinh nhật #Nghệ sĩ thả thính và tình cảm #Phản ánh cuộc sống sao Việt #Thời trang và sự kiện giải trí #Chia sẻ sức khỏe và hậu sinh nở #Hạnh phúc gia đình nghệ sĩ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT