Hot face sao Việt: Hoà Minzy diện trang phục rực rỡ tất bật chạy show

Hoà Minzy diện trang phục đỏ rực rỡ tất bật chạy show cuối tuần. Gia đình Lý Hải - Minh Hà mừng sinh nhật con trai lớn Rio.
Tháng 10 được xem là thời điểm vàng son của 3 con giáp mệnh hút tiền. Mọi cơ hội phát tài đều tự tìm đến, mở đường cho sự thăng hoa tài vận.
Ngôi mộ Ai Cập 3.500 năm tuổi này thuộc về người bảo vệ kho lưu trữ bí mật của Pharaoh Userkare.
Kim chi tốt cho tiêu hóa và tim mạch, nhưng nếu ăn sai cách hoặc bảo quản không đúng, món ngon này có thể gây rối loạn tiêu hóa, hại sức khỏe.
Tượng đất sét diện mạo kỳ dị 7.000 năm tuổi được phát hiện trong hang động Battifratta, Lazio, nước Ý gây ngạc nhiên giới khảo cổ học.
Sau khi Apple ra mắt thiết kế Liquid Glass trên iOS 26, Vivo trở thành hãng Android đầu tiên giới thiệu giao diện OriginOS 6 lấy cảm hứng từ phong cách này.
Chiếc giỏ đan 10.500 năm tuổi được bảo quản hoàn hảo tìm thấy trong hang động, cũng là chiếc giỏ đan cổ nhất thế giới.
Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, lực lượng không quân chiến thuật Nga đã lập kỷ lục về số lượng bom có điều khiển được sử dụng trong một ngày.
Bên lề lễ ra mắt E-Class 2025 mới, TGĐ Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) tiết lộ, hãng sẽ bổ sung các dòng xe “xanh”, đặc biệt là các mẫu xe hybrid sạc điện (PHEV).
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/10, Cự Giải kiên trì sẽ được đền đáp, Thần Tài cho lộc hãy tự mình cố gắng. Nhân Mã vận số tích cực, được như ý.
Tượng cổ Makara, sinh vật biển huyền thoại được tìm thấy ở Campuchia. Sinh vật này cũng xuất hiện như vahana (phương tiện) của nữ thần sông Hằng.
Từ loài cây dại, ngày nay mô hình trồng sương sâm được mở rộng giúp nhiều hộ dân kiếm hàng trăm triệu đến tiền tỷ mỗi năm.
Nga bắt đầu tấn công vào thành phố Konstantinovka, chiếm giữ những tòa nhà đầu tiên ở tiểu khu Santurinovka; tuy nhiên có những khó khăn đang đợi quân Nga.
Những cách thiết kế kỳ lạ này khiến người ta phải đặt dấu chấm hỏi về ý tưởng của kiến trúc sư.
Tính năng Sleep Score trên watchOS 26 giúp người dùng hiểu rõ chất lượng giấc ngủ thông qua điểm số từ 0 đến 100.
Sao xấu chiếu mệnh khiến 3 con giáp này dễ gặp biến cố tài chính. Chỉ một quyết định vội vàng có thể khiến cả tháng lao đao, mất lộc tài.
Những miếng lá vàng có thời tiền Viking khắc các hình thù kỳ lạ, mục đích sử dụng của chúng chưa thể giải mã, điều này khiến các nhà khoa học bối rối.
Từng là biểu tượng của dòng Galaxy Note, cây bút S Pen giờ đây dường như đang dần trở thành “món đồ trang trí” ít ai đụng đến.
Xác ướp tiết lộ bằng chứng về chất trám răng được sử dụng ở Ai Cập. Việc trám răng như một hình thức trị liệu chứ không phải là một phần của quá trình ướp xác.
Truyền thuyết về sinh vật Mokele-mbembe ở Congo khiến giới khoa học và người yêu huyền bí tò mò suốt hơn một thế kỷ.
Mẫu xe môtô cruiser Honda Rebel 300 2026 có giá nhỉnh 140 triệu đồng, trang bị hộp số ly hợp điện tử mang lại trải nghiệm lái tiện lợi cho người dùng.