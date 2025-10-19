Hot face sao Việt: Hoà Minzy diện trang phục rực rỡ tất bật chạy show

Hà Nội

Giải trí

Hoà Minzy diện trang phục đỏ rực rỡ tất bật chạy show cuối tuần. Gia đình Lý Hải - Minh Hà mừng sinh nhật con trai lớn Rio.

Tin tức sao Việt 19/10: Hoà Minzy diện trang phục đỏ rực rỡ tất bật chạy show cuối tuần. Ảnh: FB Hòa Minzy
Vợ chồng Lý Hải cùng các con quây quần bên nhau, tổ chức tiệc mừng sinh nhật con trai cả Rio. Ảnh: FB Ly Hai Minh Ha
NSND Thu Quế đăng ảnh 10 năm trước và hiện tại bên người bạn thân - NSND Thu Hà. Ảnh: FB Quế Thu
Soobin Hoàng Sơn "xả" loạt hình ảnh cực "ngầu" trên sân khấu. Ảnh: FB Soobin
Diễn viên Đinh Ngọc Diệp selfie trước cổng trường cũ Đại học Khoa học, Xã hội &amp; Nhân văn TPHCM, bày tỏ nỗi nhớ thời sinh viên. Ảnh: FB Dinh Ngoc Diep
Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh được nhiều người nhận xét trông như một nàng thơ xuống phố trong bộ ảnh mới. Ảnh: FB Mai Thảo Ngọc
Ca sĩ Giang Hồng Ngọc vui mừng khi bay cùng chuyến với đàn chị - Diva Hồng Nhung. Ảnh: FB Giang Hồng Ngọc
Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - ông xã hoa hậu H'Hen Niê thu hút hàng nghìn lượt "thích" khi đăng những khoảnh khắc vụng về bế con gái Harley. Ảnh: FB Tuấn Khôi
Ngọc Mai (Tổng hợp)
