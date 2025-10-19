Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sắc vóc nữ diễn viên Việt được khen xinh đẹp không kém cạnh Marian Rivera

Giải trí

Sắc vóc nữ diễn viên Việt được khen xinh đẹp không kém cạnh Marian Rivera

Xuất hiện chung khung hình với “mỹ nhân đẹp nhất Philippines” Marian Rivera tại một sự kiện, diễn viên Thuý Ngân khiến cộng đồng mạng hết lời khen ngợi. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Khoảnh khắc Thuý Ngân cùng Marian Rivera diện váy cưới lộng lẫy tại một sự kiện gần đây nhanh chóng trở thành tâm điểm mạng xã hội. Cả hai người đẹp đều toát lên vẻ kiêu sa, cuốn hút khiến khán giả khó rời mắt.
Khoảnh khắc Thuý Ngân cùng Marian Rivera diện váy cưới lộng lẫy tại một sự kiện gần đây nhanh chóng trở thành tâm điểm mạng xã hội. Cả hai người đẹp đều toát lên vẻ kiêu sa, cuốn hút khiến khán giả khó rời mắt.
Nhiều bình luận cho rằng Thuý Ngân sở hữu nét đẹp không hề kém cạnh, thậm chí còn có chất riêng đầy cuốn hút khi đứng cạnh “mỹ nhân đẹp nhất Philippines”.
Nhiều bình luận cho rằng Thuý Ngân sở hữu nét đẹp không hề kém cạnh, thậm chí còn có chất riêng đầy cuốn hút khi đứng cạnh “mỹ nhân đẹp nhất Philippines”.
Nữ diễn viên gây ấn tượng ngay từ khi bước ra sân khấu trong thiết kế đầm cưới bồng bềnh, khoe nhan sắc "thách thức" cam thường.
Nữ diễn viên gây ấn tượng ngay từ khi bước ra sân khấu trong thiết kế đầm cưới bồng bềnh, khoe nhan sắc "thách thức" cam thường.
Không chỉ sở hữu visual cuốn hút, điểm khiến Thuý Ngân nổi bật trên sàn diễn là nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin.
Không chỉ sở hữu visual cuốn hút, điểm khiến Thuý Ngân nổi bật trên sàn diễn là nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin.
Không chỉ gây ấn tượng khi lên sóng, nhan sắc ngoài đời của Thuý Ngân ngày càng thăng hạng.
Không chỉ gây ấn tượng khi lên sóng, nhan sắc ngoài đời của Thuý Ngân ngày càng thăng hạng.
Từ một nữ diễn viên trẻ với hình ảnh giản dị, cô “lội ngược dòng” ngoạn mục để trở thành biểu tượng nhan sắc mới của Vbiz.
Từ một nữ diễn viên trẻ với hình ảnh giản dị, cô “lội ngược dòng” ngoạn mục để trở thành biểu tượng nhan sắc mới của Vbiz.
Nét đẹp của Thuý Ngân được ví như “Lưu Diệc Phi phiên bản Việt” với gương mặt hài hòa, đôi mắt có chiều sâu và làn da trắng hồng tự nhiên.
Nét đẹp của Thuý Ngân được ví như “Lưu Diệc Phi phiên bản Việt” với gương mặt hài hòa, đôi mắt có chiều sâu và làn da trắng hồng tự nhiên.
Thuý Ngân thường chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, đề cao vẻ đẹp trong trẻo, thanh lịch.
Thuý Ngân thường chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, đề cao vẻ đẹp trong trẻo, thanh lịch.
Dù xuất hiện trong các sự kiện sang trọng hay đời thường, cô vẫn luôn nổi bật nhờ thần thái rạng rỡ và nụ cười duyên dáng.
Dù xuất hiện trong các sự kiện sang trọng hay đời thường, cô vẫn luôn nổi bật nhờ thần thái rạng rỡ và nụ cười duyên dáng.
Soi loạt hình ảnh trên mạng xã hội có thể thấy rõ gu thẩm mỹ ngày càng đỉnh của nữ diễn viên.
Soi loạt hình ảnh trên mạng xã hội có thể thấy rõ gu thẩm mỹ ngày càng đỉnh của nữ diễn viên.
Không ít lần khoe ảnh selfie không filter, không trang điểm nhưng làn da căng bóng, đường nét gọn gàng giúp Thuý Ngân vẫn rạng rỡ.
Không ít lần khoe ảnh selfie không filter, không trang điểm nhưng làn da căng bóng, đường nét gọn gàng giúp Thuý Ngân vẫn rạng rỡ.
Dù đã bước sang tuổi 34 nhưng phong cách và biểu cảm của cô vẫn toát lên sự trẻ trung, tự nhiên. Ảnh: FB Lê Huỳnh Thuý Ngân
Dù đã bước sang tuổi 34 nhưng phong cách và biểu cảm của cô vẫn toát lên sự trẻ trung, tự nhiên. Ảnh: FB Lê Huỳnh Thuý Ngân
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Thuý Ngân #diễn viên Thuý Ngân #Marian Rivera

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT