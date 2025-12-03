Hà Nội

Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc kỷ niệm ngày cưới bằng bộ ảnh ngọt ngào

Giải trí

Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc kỷ niệm ngày cưới bằng bộ ảnh ngọt ngào

Vợ chồng ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương vừa thực hiện hai bộ ảnh với hai concept khác nhau để kỷ niệm ngày cưới.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, vợ chồng ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương đã gây chú ý khi tung ra bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới được thực hiện chỉn chu với hai concept hoàn toàn khác nhau.
Một bộ ảnh Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương mặc trang phục tone đen trắng. Một bộ ảnh khác cặp đôi diện trang phục tone đỏ đen.
Bộ ảnh kỷ niệm lãng mạn, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình hôn nhân của họ.
Ưng Hoàng Phúc là một trong những nam ca sĩ đình đám đầu những năm 2000, gắn liền với loạt hit để đời như Thà rằng như thế (2002), Người ta nói (2003), Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều (2004).
Vào năm 2007, anh buộc phải tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để sang Singapore điều trị thoát vị đĩa đệm. Sau hai năm, nam ca sĩ trở lại và thành lập công ty giải trí riêng, tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc.
Cuối năm 2018, Ưng Hoàng Phúc chính thức kết hôn với người mẫu Kim Cương. Cả hai hiện có hai con chung. Ngoài ra, Kim Cương còn có một con trai riêng.
Không chỉ là vợ, cô còn đảm nhận vai trò quản lý, đồng hành cùng chồng trong công việc lẫn cuộc sống. Sự tận tâm, chu đáo của cô là hậu phương vững chắc giúp nam ca sĩ an tâm phát triển sự nghiệp.
Sau hơn 10 năm bên nhau, tình cảm của cặp đôi vẫn luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Khi được hỏi liệu tình yêu có phai nhạt theo thời gian, Kim Cương chia sẻ: “Quan trọng là ở mình, riêng tôi cảm thấy càng đi với nhau nhiều càng hiểu, yêu thương nhau nhiều hơn”.
Cô cũng tiết lộ rằng Ưng Hoàng Phúc giúp cô trưởng thành hơn: “Anh ấy không chỉ là chồng, mà còn như một người thầy, bạn tri kỷ”.
Trước khi kết hôn với Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương từng là người mẫu thâm niên trong nghề.
Năm 2008, cô giành giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam. Kim Cương sở hữu đôi chân dài và đường cong nóng bỏng cùng gương mặt ưa nhìn. Là mẹ 3 con, cô vẫn được nhiều khán giả khen ngợi vì độ trẻ trung, xinh đẹp.
