Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hộp sọ người Neanderthal được bảo quản hoàn hảo hé lộ điều không ngờ

Kho tri thức

Hộp sọ người Neanderthal được bảo quản hoàn hảo hé lộ điều không ngờ

Kết quả phân tích một hộp sọ của người Neanderthal được bảo quản hoàn hảo cho hay mũi của họ không tiến hóa để thích nghi với không khí ấm.

Tâm Anh (theo LS)
Các nhà nghiên cứu mới công bố kết quả phân tích xương mũi bên trong duy nhất còn nguyên vẹn của người Neanderthal được biết đến cho tới nay. Kết quả cho thấy họ hàng đã tuyệt chủng của chúng ta không tiến hóa để có chịu được khí hậu khắc nghiệt. Ảnh: Constantino Buzi/IPHES-CERCA.
Các nhà nghiên cứu mới công bố kết quả phân tích xương mũi bên trong duy nhất còn nguyên vẹn của người Neanderthal được biết đến cho tới nay. Kết quả cho thấy họ hàng đã tuyệt chủng của chúng ta không tiến hóa để có chịu được khí hậu khắc nghiệt. Ảnh: Constantino Buzi/IPHES-CERCA.
Cụ thể, hộp sọ này thuộc về "Người Altamura", một trong những bộ hài cốt người Neanderthal hoàn chỉnh và được bảo quản tốt nhất từng được tìm thấy. Các nhà thám hiểm hang động đã phát hiện thi hài này vào năm 1993 khi đang khám phá một hang động gần thị trấn Altamura, Italy. Ảnh: Constantino Buzi/IPHES-CERCA.
Cụ thể, hộp sọ này thuộc về "Người Altamura", một trong những bộ hài cốt người Neanderthal hoàn chỉnh và được bảo quản tốt nhất từng được tìm thấy. Các nhà thám hiểm hang động đã phát hiện thi hài này vào năm 1993 khi đang khám phá một hang động gần thị trấn Altamura, Italy. Ảnh: Constantino Buzi/IPHES-CERCA.
Vì được bao phủ bởi một lớp canxit dày, hay còn gọi là "bỏng ngô hang động", nên "Người Altamura" đã không được đưa ra khỏi hang để tránh làm hư hỏng. Người Neanderthal này có thể đã chết ngay tại nơi bộ xương được tìm thấy, khoảng từ 130.000 - 172.000 năm trước. Ảnh: Neanderthal-Museum, Mettmann.
Vì được bao phủ bởi một lớp canxit dày, hay còn gọi là "bỏng ngô hang động", nên "Người Altamura" đã không được đưa ra khỏi hang để tránh làm hư hỏng. Người Neanderthal này có thể đã chết ngay tại nơi bộ xương được tìm thấy, khoảng từ 130.000 - 172.000 năm trước. Ảnh: Neanderthal-Museum, Mettmann.
Theo một nghiên cứu được công bố ngày 17/11 trên tạp chí PNAS, khoang mũi "được bảo tồn hoàn hảo" của "Người Altamura" là độc nhất vô nhị trong toàn bộ hồ sơ hóa thạch của loài người. Ảnh: Getty Images.
Theo một nghiên cứu được công bố ngày 17/11 trên tạp chí PNAS, khoang mũi "được bảo tồn hoàn hảo" của "Người Altamura" là độc nhất vô nhị trong toàn bộ hồ sơ hóa thạch của loài người. Ảnh: Getty Images.
Do đó, những bộ xương quý hiếm và mỏng manh này có thể đóng góp thông tin quan trọng cho câu hỏi liệu khuôn mặt của người Neanderthal có thích nghi với khí hậu lạnh hay không. Ảnh: University of Rochester illustration / Michael Osadciw.
Do đó, những bộ xương quý hiếm và mỏng manh này có thể đóng góp thông tin quan trọng cho câu hỏi liệu khuôn mặt của người Neanderthal có thích nghi với khí hậu lạnh hay không. Ảnh: University of Rochester illustration / Michael Osadciw.
"Hình dạng chung của khoang mũi và lỗ mũi ở người Neanderthal tuân theo một xu hướng khá ổn định. Nhìn chung, ban đầu, mũi và lỗ mũi khá lớn nhưng ngày càng lớn hơn trong quá trình tiến hóa, với các lỗ mũi rất lớn ở những quần thể cuối cùng của loài này", tác giả chính của nghiên cứu, Costantino Buzi, nhà cổ nhân chủng học tại Đại học Perugia, cho biết. Ảnh: Holger Neumann / Neanderthal Museum.
"Hình dạng chung của khoang mũi và lỗ mũi ở người Neanderthal tuân theo một xu hướng khá ổn định. Nhìn chung, ban đầu, mũi và lỗ mũi khá lớn nhưng ngày càng lớn hơn trong quá trình tiến hóa, với các lỗ mũi rất lớn ở những quần thể cuối cùng của loài này", tác giả chính của nghiên cứu, Costantino Buzi, nhà cổ nhân chủng học tại Đại học Perugia, cho biết. Ảnh: Holger Neumann / Neanderthal Museum.
Một giả thuyết về chiếc mũi lớn của người Neanderthal là họ có các xoang lớn tương đương và đường thở được cải thiện , phát triển như một sự thích nghi với môi trường sống lạnh và khô. Cấu trúc mũi đặc biệt của họ có thể hữu ích trong việc làm ấm và làm ẩm không khí trước khi không khí đến phổi. Ảnh: Esin Deniz/Shutterstock.com.
Một giả thuyết về chiếc mũi lớn của người Neanderthal là họ có các xoang lớn tương đương và đường thở được cải thiện , phát triển như một sự thích nghi với môi trường sống lạnh và khô. Cấu trúc mũi đặc biệt của họ có thể hữu ích trong việc làm ấm và làm ẩm không khí trước khi không khí đến phổi. Ảnh: Esin Deniz/Shutterstock.com.
Với việc tìm thấy hộp sọ hoàn hảo của "Người Altamura", các nhà nghiên cứu đã sử dụng đầu dò nội soi, thu được video từ bên trong khoang mũi của hộp sọ và lần đầu tiên tạo ra mô hình ảnh trắc địa 3D của xương mũi người Neanderthal. Ảnh: thecollector.
Với việc tìm thấy hộp sọ hoàn hảo của "Người Altamura", các nhà nghiên cứu đã sử dụng đầu dò nội soi, thu được video từ bên trong khoang mũi của hộp sọ và lần đầu tiên tạo ra mô hình ảnh trắc địa 3D của xương mũi người Neanderthal. Ảnh: thecollector.
Với việc tìm thấy hộp sọ hoàn hảo của "Người Altamura", các nhà nghiên cứu đã sử dụng đầu dò nội soi, thu được video từ bên trong khoang mũi của hộp sọ và lần đầu tiên tạo ra mô hình ảnh trắc địa 3D của xương mũi người Neanderthal. Ảnh: thecollector.
Với việc tìm thấy hộp sọ hoàn hảo của "Người Altamura", các nhà nghiên cứu đã sử dụng đầu dò nội soi, thu được video từ bên trong khoang mũi của hộp sọ và lần đầu tiên tạo ra mô hình ảnh trắc địa 3D của xương mũi người Neanderthal. Ảnh: thecollector.
Mặc dù phần còn lại của bộ xương người Neanderthal dường như đã thích nghi với cái lạnh - với các chi ngắn hơn và vóc dáng chắc nịch hơn người hiện đại - nhưng mũi của "Người Altamura" thì không. Các nhà nghiên cứu cho hay lý do người Neanderthal có mũi to có thể không liên quan đến sự thích nghi với thời tiết lạnh giá. Ảnh: PBS.
Mặc dù phần còn lại của bộ xương người Neanderthal dường như đã thích nghi với cái lạnh - với các chi ngắn hơn và vóc dáng chắc nịch hơn người hiện đại - nhưng mũi của "Người Altamura" thì không. Các nhà nghiên cứu cho hay lý do người Neanderthal có mũi to có thể không liên quan đến sự thích nghi với thời tiết lạnh giá. Ảnh: PBS.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo LS)
#Phân tích hộp sọ người Neanderthal #Phân tích cấu trúc mũi cổ đại #Khám phá hộp sọ Altamura #Lý do mũi lớn của Neanderthal

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT