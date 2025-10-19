Honda Việt Nam tổ chức “Hội thi Nhân viên dịch vụ khách hàng xuất sắc”.

Ngày 17/10/2025, Công ty Honda Việt Nam (HVN) đã tổ chức vòng chung kết hội thi “Nhân viên Dịch vụ khách hàng xuất sắc” tại trụ sở chính ở tỉnh Phú Thọ

Cuộc thi năm nay được khởi động từ tháng 5 và thu hút hơn 800 thí sinh tham gia. Các thí sinh trải qua hai vòng sơ loại trước khi chọn ra 45 người xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Các nội dung thi gồm năm hạng mục: nhân viên quan hệ khách hàng, cố vấn dịch vụ, kỹ thuật viên sửa chữa thân xe, kỹ thuật viên sơn và nhân viên phụ tùng.

Trong vòng chung kết, các thí sinh tham gia các bài kiểm tra lý thuyết, tình huống xử lý thực tế, kỹ năng nghề và phần thi hùng biện. Nội dung thi xoay quanh kiến thức chăm sóc khách hàng, kỹ thuật sửa chữa, xử lý sự cố và đề xuất cải tiến trong công việc. Ban giám khảo đã đánh giá dựa trên tiêu chí chuyên môn, khả năng áp dụng thực tế và kỹ năng giao tiếp.

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 15 giải thưởng chính cho các thí sinh đạt thành tích cao nhất ở từng hạng mục. Trong đó, giải Nhất ở mỗi hạng mục đều nhận phần thưởng là xe máy Honda SH Mode, giải Nhì là Air Blade 125 và giải Ba là Vision. Ngoài ra, 30 giải khuyến khích là đồng hồ thông minh cũng được trao cho các thí sinh còn lại trong vòng chung kết.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình nội bộ của Honda Việt Nam nhằm chuẩn hóa chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động tại hệ thống nhà phân phối ô tô trên cả nước.