Honda Việt Nam (HVN) vừa phối hợp cùng Ủy ban ATGTQG và Bộ GD&ĐT tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc trong năm học 2025 – 2026.

Ngày 2/10, Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT QG) và Bộ Giáo dục & Đào tạo (Bộ GD&ĐT) tổ chức Chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một trên toàn quốc trong năm học 2025 – 2026 với chủ đề “Đội mũ xinh – bảo vệ chúng mình”.

Honda Việt Nam tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2025 – 2026.

Theo kế hoạch, hơn 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn sẽ được HVN trao tặng cho học sinh lớp Một trên toàn quốc, đồng thời các buổi đào tạo kiến thức an toàn giao thông sẽ được tổ chức cho học sinh và phụ huynh. Đây là bước tiếp nối chương trình đã triển khai từ năm 2018, đến nay đã trao gần 12 triệu mũ bảo hiểm. Nhờ đó, tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm tại Việt Nam tăng từ 37% (trước năm học 2018 – 2019) lên 85% trong năm học 2024 – 2025.

Chương trình năm nay hướng tới hai mục tiêu chính: hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm đúng chuẩn ở người dân, từ đó nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn lên 100%, và nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho học sinh cũng như phụ huynh.

Sự kiện khởi động diễn ra tại Trường Tiểu học Vạn Bảo (Hà Nội) với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Công an và ban lãnh đạo cấp cao của Honda Motor Nhật Bản, Honda Motor Châu Á và Honda Việt Nam.

Tại buổi lễ, ông Toshihiro Mibe – Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Honda Motor Nhật Bản – nhấn mạnh: “Mục tiêu then chốt mà chúng tôi hướng tới chính là việc hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe máy tại Việt Nam. Và để hướng tới mục tiêu đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đào tạo ATGT cho học sinh và phụ huynh, đồng thời nâng cao nhận thức về ATGT thông qua các hoạt động truyền thông. Tôi tin rằng những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao tặng bởi HVN sẽ là người bạn thân thiết của các em học sinh và bảo vệ các em trước mỗi hành trình”.

Trong khuôn khổ chương trình, các bên đã ký kết biên bản ghi nhớ với hai cam kết chính: 100% học sinh lớp Một trên toàn quốc sẽ được nhận mũ bảo hiểm đạt chuẩn từ HVN, và tăng cường hoạt động đào tạo, chia sẻ kỹ năng phòng tránh rủi ro khi tham gia giao thông.

Ông Toshihiro Mibe – Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Honda Motor Nhật Bản.

Honda Việt Nam kỳ vọng chương trình năm học 2025 – 2026 sẽ giúp hơn 1,8 triệu học sinh và 350.000 phụ huynh được trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, góp phần hướng tới mục tiêu quốc gia “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045, cũng như mục tiêu của Honda toàn cầu “KHÔNG có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến Xe máy và Ô tô Honda” vào năm 2050.