Video: Đánh giá xe môtô Honda CB150R tại Việt Nam.

Việc triệu hồi Honda CB150R & CB300R dính lỗi tại Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng tối ưu cho sản phẩm. Hiện tại, HVN chưa ghi nhận trường hợp nào ảnh hưởng đến khả năng vận hành hoặc an toàn của xe.

Theo kế hoạch, có tổng cộng gần 4.000 xe nằm trong diện thu hồi, bao gồm các mẫu CB150R và CB300R được sản xuất trong các năm 2019, 2020 và 2022.

Honda Việt Nam triệu hồi gần 4.000 xe CB150R & CB300R dính lỗi.

Nguyên nhân triệu hồi được xác định là do hệ thống dây điện trong đèn pha và các bảng mạch điện được thiết kế theo các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với yêu cầu sản xuất. Tuy nhiên do đặc thù vận hành và môi trường sử dụng có rung lắc có thể dẫn đến dây đèn pha bị uốn cong. Nếu đèn pha sử dụng ở trạng thái này, các dây lõi có thể bị đứt do mỏi ở gốc các đầu cuối dây dẫn, dẫn đến đèn pha nhấp nháy hoặc không sáng khi sử dụng xe.

Toàn bộ xe Honda CB150R & CB300R trong diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và thay thế phụ tùng miễn phí bởi Honda Việt Nam.

Từ ngày 01/10/2025, thông qua bộ phận Chăm sóc khách hàng, HVN sẽ mời những khách hàng đã mua sản phẩm nằm trong diện triệu hồi tới các Cửa hàng bán xe và Dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) qua điện thoại và/hoặc e-mail hoặc các hình thức liên lạc khác để được kiểm tra và thay thế lại phụ tùng.

Tổng thời gian khắc phục trung bình khoảng 42 phút/xe. Toàn bộ xe trong diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và thay thế phụ tùng miễn phí bởi HVN.