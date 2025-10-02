Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Honda Việt Nam triệu hồi gần 4.000 xe CB150R & CB300R dính lỗi

Honda Việt Nam (HVN) chính thức thông báo bắt đầu thực hiện chiến dịch triệu hồi CB150R và CB300R, nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan để thay thế cụm đèn pha.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá xe môtô Honda CB150R tại Việt Nam.

Việc triệu hồi Honda CB150R & CB300R dính lỗi tại Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng tối ưu cho sản phẩm. Hiện tại, HVN chưa ghi nhận trường hợp nào ảnh hưởng đến khả năng vận hành hoặc an toàn của xe.

Theo kế hoạch, có tổng cộng gần 4.000 xe nằm trong diện thu hồi, bao gồm các mẫu CB150R và CB300R được sản xuất trong các năm 2019, 2020 và 2022.

2-6112.jpg
Honda Việt Nam triệu hồi gần 4.000 xe CB150R & CB300R dính lỗi.

Nguyên nhân triệu hồi được xác định là do hệ thống dây điện trong đèn pha và các bảng mạch điện được thiết kế theo các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với yêu cầu sản xuất. Tuy nhiên do đặc thù vận hành và môi trường sử dụng có rung lắc có thể dẫn đến dây đèn pha bị uốn cong. Nếu đèn pha sử dụng ở trạng thái này, các dây lõi có thể bị đứt do mỏi ở gốc các đầu cuối dây dẫn, dẫn đến đèn pha nhấp nháy hoặc không sáng khi sử dụng xe.

1-9138.jpg
Toàn bộ xe Honda CB150R & CB300R trong diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và thay thế phụ tùng miễn phí bởi Honda Việt Nam.

Từ ngày 01/10/2025, thông qua bộ phận Chăm sóc khách hàng, HVN sẽ mời những khách hàng đã mua sản phẩm nằm trong diện triệu hồi tới các Cửa hàng bán xe và Dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) qua điện thoại và/hoặc e-mail hoặc các hình thức liên lạc khác để được kiểm tra và thay thế lại phụ tùng.

Tổng thời gian khắc phục trung bình khoảng 42 phút/xe. Toàn bộ xe trong diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và thay thế phụ tùng miễn phí bởi HVN.

#Honda CB150R & CB300R dính lỗi #triệu hồi Honda CB150R và CB300R #chiến dịch triệu hồi CB150R và CB300R #Honda CB150R & CB300R tại Việt Nam #Honda CB150R & CB300R lỗi đèn pha #gần 4000 xe Honda CB150R & CB300R dính lỗi

Bài liên quan

Xe

Honda Việt Nam tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2025 – 2026

Honda Việt Nam (HVN) vừa phối hợp cùng Ủy ban ATGTQG và Bộ GD&ĐT tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc trong năm học 2025 – 2026.

Video: Xe côn tay Honda Winner 2025 thay đổi những gì?

Ngày 2/10, Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT QG) và Bộ Giáo dục & Đào tạo (Bộ GD&ĐT) tổ chức Chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một trên toàn quốc trong năm học 2025 – 2026 với chủ đề “Đội mũ xinh – bảo vệ chúng mình”.

Xem chi tiết

Xe

Honda Việt Nam hỗ trợ khách đổi ôtô cũ lấy xe mới chính hãng

Với giải pháp giao dịch ôtô đã qua sử dụng minh bạch, thuận tiện và ưu đãi, Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố chương trình “Hỗ trợ siêu hời – Lên đời xế mới”

Video: Trải nghiệm Honda HR-V RS eHEV tại Việt Nam.

Theo đó, khách hàng bán thành công xe Honda đã qua sử dụng tại Nhà phân phối chính hãng trong thời gian từ ngày 1/9 đến 30/11/2025 và đồng thời hoàn tất thủ tục mua xe mới trong tháng 10/2025 sẽ nhận được khoản hỗ trợ tiền mặt áp dụng cho các mẫu xe Honda CR-V, Civic, HR-V và BR-V.

Xem chi tiết

Xe

Tận mục Honda CB350C Special Edition - môtô hoài cổ chỉ 52 triệu đồng

Mẫu môtô Honda CB350C Special Edition bản đặc biệt vừa chính thức ra mắt phiên bản mới với thiết kế đẹp vượt thời gian, trang bị và động cơ hiện đại.

8-1401.jpg
Honda vừa chính thức giới thiệu phiên bản mới của mẫu xe CB350 mang tên “CB350C Special Edition” tại Ấn Độ. Với giá bán lẻ đề xuất là 201.900 Rupee (khoảng 52 triệu đồng), phiên bản này cao hơn 1.836 Rupee (khoảng 500 nghìn đồng) so với phiên bản DLX Pro của Honda CB350.
2-3599.jpg
CB350C Special Edition có hai tùy chọn màu sắc: Đỏ Ánh Kim Rebel Metallic và Nâu Dune Matte. Điểm nhấn của phiên bản này là huy hiệu CB350C và nhãn dán phiên bản đặc biệt trên bình xăng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới