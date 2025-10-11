Doanh số Honda Việt Nam tháng 9/2025, cả ôtô và xe máy đều giảm

Trong tháng 9/2025, doanh số ôtô Honda Việt Nam giảm hơn 50% so với cùng kỳ, trong khi mảng xe máy giảm hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Video: Đánh giá Honda Vario nhập khẩu chính hãng Việt Nam.

Honda Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 9/2025 ở cả 2 mảng ôtô và xe máy. Theo báo cáo, tổng doanh số xe máy trong tháng 9 đạt 163.787 chiếc, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, tính từ đầu năm tài chính 2025 (tháng 4/2025 đến hết tháng 9/2025), Honda Việt Nam đã bán ra 1.028.183 xe, chỉ giảm nhẹ 0,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 9, mảng xe máy Honda giảm hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái..

Điều này cho thấy nhu cầu đối với xe máy – phương tiện phổ biến nhất tại Việt Nam – vẫn duy trì ổn định, bất chấp biến động kinh tế và xu hướng chuyển dịch sang các dòng xe điện mới.

Honda tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu toàn thị trường nhờ hệ thống phân phối rộng khắp và dải sản phẩm đa dạng. Những mẫu xe chủ lực như Vision, Wave Alpha, Air Blade hay SH Mode vẫn là lựa chọn quen thuộc của người tiêu dùng nhờ độ tin cậy và chi phí vận hành hợp lý. Bên cạnh đó, mảng xuất khẩu xe máy của hãng cũng đạt 17.066 xe trong tháng 9, góp phần giữ vững hiệu suất sản xuất trong bối cảnh nhu cầu nội địa có phần chững lại.

Doanh số ôtô Honda Việt Nam giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, mảng ôtô của Honda Việt Nam chịu tác động rõ rệt từ sự suy giảm sức mua toàn ngành. Trong tháng 9, hãng chỉ bán ra 1.704 xe, giảm 52,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, nếu tính gộp từ đầu năm tài chính 2025, doanh số cộng dồn đạt 11.745 xe, tăng nhẹ 1,8% so với cùng kỳ, phản ánh nỗ lực của hãng trong việc duy trì tăng trưởng giữa bối cảnh thị trường ôtô đang gặp nhiều khó khăn.

Theo giới phân tích, thị trường ôtô Việt Nam tháng 9 chững lại do bước vào tháng Ngâu và người tiêu dùng có xu hướng trì hoãn mua ôtô ở thời điểm này. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các thương hiệu mới, đặc biệt là xe điện, khiến các hãng truyền thống như Honda phải điều chỉnh chiến lược sản phẩm và giá bán để phù hợp hơn với xu hướng tiêu dùng mới.

Trước thực tế này, đại diện Honda Việt Nam cho biết công ty sẽ tiếp tục tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng dịch vụ hậu mãi, đồng thời mang đến nhiều tiện ích hơn cho khách hàng. Hãng cũng đẩy mạnh định hướng phát triển bền vững, hướng tới cung cấp nhiều mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường hơn trong thời gian tới.