Với giải pháp giao dịch ôtô đã qua sử dụng minh bạch, thuận tiện và ưu đãi, Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố chương trình “Hỗ trợ siêu hời – Lên đời xế mới”

Video: Trải nghiệm Honda HR-V RS eHEV tại Việt Nam.

Theo đó, khách hàng bán thành công xe Honda đã qua sử dụng tại Nhà phân phối chính hãng trong thời gian từ ngày 1/9 đến 30/11/2025 và đồng thời hoàn tất thủ tục mua xe mới trong tháng 10/2025 sẽ nhận được khoản hỗ trợ tiền mặt áp dụng cho các mẫu xe Honda CR-V, Civic, HR-V và BR-V.

Cụ thể, khách hàng khi lên đời Honda CR-V hoặc Civic sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng tiền mặt. Với các dòng Honda HR-V và BR-V, mức hỗ trợ là 20 triệu đồng tiền mặt. Đây là ưu đãi tài chính trực tiếp, giúp người dùng giảm chi phí sở hữu và khuyến khích khách hàng nâng cấp lên những mẫu xe Honda thế hệ mới với thiết kế hiện đại, tiện nghi an toàn và tiết kiệm nhiên liệu.

Honda Việt Nam hỗ trợ khách đổi ôtô cũ lấy xe mới chính hãng.

Đại diện Honda Việt Nam cho biết, chương trình “Hỗ trợ siêu hời – Lên đời xế mới” không chỉ mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt mà còn giúp khách hàng yên tâm khi giao dịch xe đã qua sử dụng. Nhờ quy trình kiểm định chuyên nghiệp cùng đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm tại Nhà phân phối chính hãng, khách hàng có thể dễ dàng bán xe cũ, đồng thời tiết kiệm thời gian và nhận ngay hỗ trợ để sở hữu mẫu xe Honda mới.

Chi tiết chương trình “Hỗ trợ siêu hời – Lên đời xế mới”.

Đặc biệt, dịch vụ đổi xe mới chính hãng của Honda còn giúp khách hàng hạn chế rủi ro trong các giao dịch ô tô đã qua sử dụng ngoài thị trường, nhờ tính minh bạch, đảm bảo pháp lý và giá trị xe được thẩm định công bằng. Đây cũng là một trong những nỗ lực của HVN trong việc mang đến trải nghiệm toàn diện và tiện lợi hơn cho người tiêu dùng Việt Nam.

Trong bối cảnh nhu cầu nâng cấp phương tiện cá nhân tăng cao dịp cuối năm, Honda Việt Nam kỳ vọng chương trình sẽ tạo động lực để khách hàng tiếp cận các dòng xe mới nhất, đồng thời thúc đẩy thị trường xe chính hãng phát triển bền vững hơn.