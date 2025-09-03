Video: Trải nghiệm Honda HR-V RS e:HEV tại Việt Nam.

Cụ thể, từ ngày 01 - 30/9/2025, khách mua Honda City sẽ được tặng 100% lệ phí trước bạ, đồng thời có cơ hội hưởng ưu đãi lãi suất cố định khi vay mua xe. Khách mua Honda CR-V bản L/G được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, trong khi khách mua bản e:HEV RS lại được tặng một năm bảo hiểm thương hiệu Honda kèm gói ưu đãi lãi suất cố định 3,9% trong 6 tháng đầu.

Với Honda Civic cũng có nhiều khuyến mãi đáng chú ý: khách mua bản RS/G của mẫu xe này được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ kèm một năm bảo hiểm, còn bản e:HEV RS được tặng trọn gói 100% lệ phí trước bạ, giúp giảm đáng kể chi phí ban đầu cho khách hàng.

Honda Việt Nam mạnh tay ưu đãi, hỗ trợ khách hàng đổi ôtô lên đời.

Với Honda BR-V, bản L đi kèm ba ưu đãi gồm 50% lệ phí trước bạ, một năm bảo hiểm và ưu đãi lãi suất 1,99% trong 12 tháng đầu, trong khi bản G cũng nhận 50% lệ phí trước bạ cùng một năm bảo hiểm Thương hiệu Honda. Riêng Honda HR-V G được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, giúp mẫu B-SUV này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc.

Bên cạnh những khuyến mãi trực tiếp trên, Honda Việt Nam cũng triển khai chương trình “Hỗ trợ siêu hời – Lên đời xế mới”. Theo đó, khách hàng bán thành công xe ô tô Honda đã qua sử dụng tại các Nhà phân phối chính hãng và ký hợp đồng mua xe mới trong thời gian quy định sẽ được nhận hỗ trợ bằng tiền mặt.

Cụ thể, khách hàng đổi sang Honda CR-V hoặc Civic sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng, trong khi với HR-V và BR-V mức hỗ trợ là 20 triệu đồng. Điều kiện đi kèm là xe cũ phải được bán thành công trong khoảng từ ngày 1/8 đến 31/10/2025, còn hợp đồng mua xe mới cần được hoàn tất trong tháng 9. Chương trình này giúp quá trình đổi xe trở nên đơn giản và minh bạch, khi mọi thủ tục từ định giá đến giao dịch đều được thực hiện trực tiếp tại Nhà phân phối chính hãng với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm.

Với hai chương trình ưu đãi song song, khách hàng sẽ tiết kiệm chi phí và dễ dàng hơn khi sở hữu những mẫu xe nổi bật của Honda, từ mẫu Honda City trẻ trung, Honda Civic thể thao, Honda CR-V đa dụng, cho tới Honda BR-V và HR-V đầy tiện ích. Tất cả đều được trang bị các công nghệ an toàn tiên tiến như Honda SENSING, động cơ tiết kiệm nhiên liệu, cùng thiết kế hiện đại phù hợp xu hướng.