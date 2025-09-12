Hà Nội

Xe

Doanh số Honda Việt Nam tháng 8/2025 - ôtô tăng, xe máy giảm

Trong khi doanh số mảng ôtô của Honda Việt Nam tăng trưởng gần gấp đôi, thì mảng xe máy của hãng lại ghi nhận sự sụt giảm đáng kể.

Thảo Nguyễn
Video: Trải nghiệm Honda HR-V RS eHEV tại Việt Nam.

Theo báo cáo, trong tháng 8 vừa qua, Honda Việt Nam (HVN) bán ra 154.599 xe máy, giảm 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, doanh số cộng dồn từ tháng 4 đến hết tháng 8/2025 vẫn đạt 864.396 xe, tăng nhẹ 2,2% so với cùng kỳ năm tài chính trước. Cùng với đó, hãng đã xuất khẩu hơn 19.500 xe ra thị trường quốc tế.

Trái ngược với sự chững lại của xe máy, mảng ôtô ghi nhận kết quả bứt phá rõ rệt. Chỉ trong tháng 8, HVN tiêu thụ 2.275 xe, tăng 96,1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, mẫu sedan City tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với 1.136 xe bán ra, chiếm hơn một nửa tổng doanh số ôtô của hãng. Mẫu SUV chiến lược CR-V đạt 583 xe, khẳng định sức hút bền vững ở phân khúc tầm trung.

1-3879.jpg
Mảng xe máy của Honda Việt Nam ghi nhận sự sụt giảm đáng kể.

Các mẫu xe khác cũng ghi nhận mức tiêu thụ ổn định, bao gồm HR-V với 353 xe, BR-V với 245 xe, Civic với 55 xe và Accord với 3 xe. Tính lũy kế từ đầu năm tài chính 2025-2026 đến hết tháng 8, doanh số ôtô của Honda đạt 10.041 chiếc, tăng trưởng 26,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với Honda Việt Nam, kết quả trái chiều giữa hai mảng kinh doanh không chỉ cho thấy biến động thị trường mà còn đặt ra thách thức lớn về chiến lược dài hạn. Xe máy vẫn là mảng chủ lực, song sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các thương hiệu mới, đặc biệt trong lĩnh vực xe điện.

2-188.jpg
Doanh số ấn tượng của những mẫu xe chủ lực như City và CR-V, cho thấy mảng ôtô hoàn toàn có thể trở thành động lực tăng trưởng mới của hãng

Ngược lại, mảng ôtô đang với sự tăng trưởng gần gấp đôi trong tháng 8, cùng doanh số ấn tượng của những mẫu xe chủ lực như City và CR-V, cho thấy mảng ôtô hoàn toàn có thể trở thành động lực tăng trưởng mới của hãng trong tương lai.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang từng bước phục hồi, kết quả kinh doanh tháng 8 của Honda Việt Nam phản ánh sự phân hóa rõ rệt của thị trường. Thách thức lớn nhất đối với HVN sẽ là tìm ra điểm cân bằng giữa việc củng cố vị thế dẫn đầu ở mảng xe máy, đồng thời đẩy mạnh khai thác tiềm năng ở mảng ôtô.

Xe

Hé lộ 3 mẫu xe máy mới của Honda Việt Nam ra mắt tháng 9/2025

Honda Việt Nam vừa hé mở kế hoạch trình làng loạt sản phẩm xe 2 bánh mới ra mắt trong năm nay. Theo thông tin ban đầu, sự kiện sẽ diễn ra ngày 13/9 tới đây.

3-9151.jpg
Nhiều khả năng, một trong số những cái tên đáng chú ý sẽ là Honda Winner phiên bản mới. Theo phỏng đoán, mẫu xe này có thể được đặt tên Winner R, mang thiết kế thể thao hơn so với Winner X hiện hành. Câu hỏi đặt ra là Winner R sẽ thay thế hoàn toàn hay tồn tại song song cùng Winner X.
2-9680.jpg
Một đoạn video hé lộ cụm đèn pha của mẫu xe côn tay Honda Winner 2025 mới với hai dải LED nhận diện, tạo sự khác biệt so với đời cũ. Ngoài chi tiết này, Honda vẫn chưa công bố thêm thông số kỹ thuật hay trang bị.
Xem chi tiết

Xe

Honda Winner R 2025 sắp ra mắt Việt Nam "đấu" Yamaha Exciter 155

Phiên bản thiết kế mới của dòng xe côn tay Honda Winner 2025 sắp được ra mắt sẽ có tên mới là Winner R và thiết kế cập nhật lớn, nhằm cạnh tranh Yamaha Exciter.

Video: Honda Winner R 2025 sắp ra mắt Việt Nam lộ diện.

Vào cuối tháng 8/2025, Honda Việt Nam (HVN) đã hé lộ sẽ ra mắt 3 mẫu xe mới khác nhau ở sự kiện Biker Rally tại Đà Lạt. 1 trong số đó là phiên bản mới của mẫu xe côn tay phân khối nhỏ Honda Winner X. Và có vẻ như mẫu xe mới này sẽ có tên gọi là Honda Winner R, nếu theo những hình ảnh và video hé lộ của Honda vừa được công bố chỉ ra.

Xem chi tiết

Xe

Chi tiết xe ga Honda Giorno+ Moto2 ThaiGP "hàng hiếm" tại Việt Nam

Sau khi ra mắt tại Thái Lan, mẫu xe tay ga phiên bản giới hạn Honda Giorno+ Moto2 ThaiGP được đưa về Việt Nam thông qua nhập khẩu tư nhân.

11-4117.jpg
Honda Giorno+ Moto2 ThaiGP 2025 mới là mẫu xe tay ga đặc biệt được phát triển và sản xuất bởi chi nhánh Honda R&D Đông Nam Á đặt tại Thái Lan. Xe được mở bán tại quốc gia này từ tháng 10/2024 với số lượng giới hạn chỉ 35 chiếc trên toàn thế giới.
9-8367.jpg
Mới đây, mẫu xe tay ga giới hạn này đã được đưa về Việt Nam thông qua một cửa hàng xe máy tư nhân tại TP. HCM. Đơn vị nhập khẩu này cho biết, số lượng xe Honda Giorno+ Moto2 ThaiGP được nhập về nước chỉ 4 chiếc.
Xem chi tiết

