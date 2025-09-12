Doanh số Honda Việt Nam tháng 8/2025 - ôtô tăng, xe máy giảm

Trong khi doanh số mảng ôtô của Honda Việt Nam tăng trưởng gần gấp đôi, thì mảng xe máy của hãng lại ghi nhận sự sụt giảm đáng kể.

Video: Trải nghiệm Honda HR-V RS eHEV tại Việt Nam.

Theo báo cáo, trong tháng 8 vừa qua, Honda Việt Nam (HVN) bán ra 154.599 xe máy, giảm 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, doanh số cộng dồn từ tháng 4 đến hết tháng 8/2025 vẫn đạt 864.396 xe, tăng nhẹ 2,2% so với cùng kỳ năm tài chính trước. Cùng với đó, hãng đã xuất khẩu hơn 19.500 xe ra thị trường quốc tế.

Trái ngược với sự chững lại của xe máy, mảng ôtô ghi nhận kết quả bứt phá rõ rệt. Chỉ trong tháng 8, HVN tiêu thụ 2.275 xe, tăng 96,1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, mẫu sedan City tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với 1.136 xe bán ra, chiếm hơn một nửa tổng doanh số ôtô của hãng. Mẫu SUV chiến lược CR-V đạt 583 xe, khẳng định sức hút bền vững ở phân khúc tầm trung.

Mảng xe máy của Honda Việt Nam ghi nhận sự sụt giảm đáng kể.

Các mẫu xe khác cũng ghi nhận mức tiêu thụ ổn định, bao gồm HR-V với 353 xe, BR-V với 245 xe, Civic với 55 xe và Accord với 3 xe. Tính lũy kế từ đầu năm tài chính 2025-2026 đến hết tháng 8, doanh số ôtô của Honda đạt 10.041 chiếc, tăng trưởng 26,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với Honda Việt Nam, kết quả trái chiều giữa hai mảng kinh doanh không chỉ cho thấy biến động thị trường mà còn đặt ra thách thức lớn về chiến lược dài hạn. Xe máy vẫn là mảng chủ lực, song sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các thương hiệu mới, đặc biệt trong lĩnh vực xe điện.

Ngược lại, mảng ôtô đang với sự tăng trưởng gần gấp đôi trong tháng 8, cùng doanh số ấn tượng của những mẫu xe chủ lực như City và CR-V, cho thấy mảng ôtô hoàn toàn có thể trở thành động lực tăng trưởng mới của hãng trong tương lai.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang từng bước phục hồi, kết quả kinh doanh tháng 8 của Honda Việt Nam phản ánh sự phân hóa rõ rệt của thị trường. Thách thức lớn nhất đối với HVN sẽ là tìm ra điểm cân bằng giữa việc củng cố vị thế dẫn đầu ở mảng xe máy, đồng thời đẩy mạnh khai thác tiềm năng ở mảng ôtô.