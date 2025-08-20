Hà Nội

Xe

Honda bị kiện tập thể vì động cơ i-VTEC trên 5 mẫu ôtô

Một trong những cáo buộc chính là việc gioăng quy lát trong các động cơ 4 xi-lanh của Honda dễ bị nứt và đây không phải là lần đầu tiên.

Thảo Nguyễn
Video: Trải nghiệm Honda HR-V RS HEV 2025 mới.

Honda từ lâu đã nổi tiếng với việc sản xuất động cơ bền bỉ. Tuy nhiên, một vụ kiện mới tại Mỹ lại cho thấy một số mẫu xe sử dụng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.5L và 2.0L gần đây của hãng có thể đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

Cụ thể hơn, đơn kiện cho rằng những động cơ này khó chịu được áp suất nén cao và nhiệt độ lớn, dẫn đến tình trạng quá nhiệt, hỏng gioăng quy lát cùng các sự cố tốn kém khác.

1-955.jpg
Honda bị kiện tập thể vì động cơ i-VTEC trên 5 mẫu ôtô.

Một trong những cáo buộc chính là gioăng quy lát trong các động cơ 4 xi-lanh của Honda dễ bị nứt. Nếu điều đó xảy ra, dung dịch làm mát có thể đọng lại trong các rãnh của nắp xi-lanh. Theo hồ sơ kiện, việc thiếu dung dịch làm mát có thể khiến động cơ bị quá nhiệt, bó cứng, hoặc trong trường hợp nghiêm trọng là bốc cháy. Chủ xe cũng phản ánh tình trạng khói trắng bốc ra từ ống xả, dấu hiệu cho thấy dung dịch làm mát bị rò rỉ vào piston và bị đốt cháy.

Một mối lo ngại khác là khi dung dịch làm mát trộn lẫn với dầu động cơ có thể gây ăn mòn các chi tiết bên trong. Nguyên đơn cáo buộc Honda đã từ chối sửa chữa hoặc thay thế các động cơ i-VTEC bị ảnh hưởng, ngay cả khi xe vẫn còn trong thời hạn bảo hành.

2-2655.jpg
5 mẫu xe xuất hiện trong đơn kiện tập thể gồm Honda Accord đời 2018-2022, Honda Civic 2016-2022, Honda CR-V 2017-2022.

Theo đơn kiện tập thể, các động cơ như trên thường được kỳ vọng sẽ hoạt động ổn định ít nhất 200.000 dặm (khoảng 320.000 km), nhưng với trường hợp này, tuổi thọ của chúng sẽ bị rút ngắn đáng kể.

5 mẫu xe xuất hiện trong đơn kiện tập thể gồm Honda Accord đời 2018-2022, Honda Civic 2016-2022, Honda CR-V 2017-2022, Acura RDX 2021-2022 và Acura TLX 2019-2022. Sáu nguyên đơn được nêu tên trong vụ kiện, trong đó năm người từng sở hữu Honda Accord đời 2018 hoặc 2019, và một người từng sở hữu Honda CR-V Touring 2018.

3-7217.jpg
Acura RDX 2021-2022 và Acura TLX 2019-2022 cũng có mặt trọng vụ kiện.

Các nguyên đơn kiện Honda vì vi phạm bảo hành, trục lợi bất chính và vi phạm nhiều luật bảo vệ người tiêu dùng. Ngoài việc yêu cầu đưa ra xét xử bởi bồi thẩm đoàn, họ còn đòi bồi thường thiệt hại, án phí và chi phí liên quan.

Đây không phải lần đầu động cơ i-VTEC 1.5L của Honda vướng vào vụ kiện tập thể. Vào cuối năm 2024, một đơn kiện tại bang California cũng cáo buộc động cơ này của hãng có khả năng bịt kín và làm mát không đủ, dẫn đến việc dung dịch làm mát rò rỉ vào bên trong động cơ, làm nhiễm bẩn dầu, gây quá nhiệt cũng như hụt công suất.

Xe

Honda Africa Twin giá từ 640,99 triệu đồng tại Việt bị triệu hồi

Honda Việt Nam sẽ triệu hồi 31 xe Africa Twin để khắc phục lỗi hệ thống kiểm soát nhấc bánh xe hoạt động không đúng thiết kế, gây mất thăng bằng khi vận hành trong một số trường hợp.

Video: Giới thiệu xe môtô Honda Africa Twin thế hệ mới.
Theo thông tin Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố, đợt triệu hồi này liên quan đến 31 xe môtô Honda Africa Twin sản xuất tại Nhật Bản trong khoảng thời gian từ năm 2021 - 2024, do HVN nhập khẩu, phân phối thông qua cửa hàng xe phân khối lớn của Honda.
Xem chi tiết

Xe

Honda Việt Nam triệu hồi môtô "vua đường trường" Goldwing 1800

Công ty Honda Việt Nam (HVN) thông báo bắt đầu thực hiện chiến dịch triệu hồi mẫu xe Goldwing 1800 (“Sản phẩm”), nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, được phân phối chính hãng.

Video: Giới thiệu Honda Goldwing 1800 thế hệ mới.

HVN thông báo bắt đầu thực hiện chiến dịch triệu hồi Honda Goldwing 1800 (“Sản phẩm”), nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, được phân phối chính hãng thông qua Cửa hàng xe Phân khối lớn Honda DreamWing, để thay thế bu lông xiết bánh răng truyền động sơ cấp, nhằm đảm bảo chất lượng tối ưu cho sản phẩm. Cho đến hiện nay chưa ghi nhận trường hợp nào ảnh hưởng đến vận hành hoặc an toàn của xe.
Xem chi tiết

Xe

Lý do nào khiến Honda triệu hồi Civic và CR-V trên toàn cầu?

Có khoảng gần 17.000 xe Honda đang bị triệu hồi trên toàn cầu, trong đó có các mẫu Civic và CR-V, do vấn đề về tính năng kiểm soát hành trình có thể gây tai nạn.

Video: Đánh giá Honda Civic e:HEV RS mới tại Việt Nam.

Cơ quan Giao thông vận tải Liên bang Đức (KBA) đã yêu cầu Honda triệu hồi xe toàn cầu do vấn đề hạn chế chức năng của hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) có thể gây va chạm khi ôtô đang di chuyển trên đường.
Tổng cộng có 16.965 chiếc ôtô Honda bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này trên toàn cầu, với các mẫu xe: Civic, CR-V, e:Ny1 và ZR-V; tất cả đều được sản xuất trong năm 2023. Phương án xử lý là ôtô Honda Civic và CR-V dính lỗi thuộc diện triệu hồi sẽ được cập nhật phần mềm cho cụm camera đa năng trên kính chắn gió.
Ly do nao khien Honda trieu hoi Civic va CR-V tren toan cau?
Có khoảng gần 17.000 xe Honda đang bị triệu hồi trên toàn cầu, trong đó có các mẫu Civic và CR-V, do vấn đề về tính năng kiểm soát hành trình. 
Trước đó, vào tháng 10/2024, Honda cũng phải triệu hồi tới 1,7 triệu xe Honda và Acura tại thị trường Mỹ do vấn đề của hệ thống lái, ảnh hưởng đến các mẫu Civic và CR-V; sau đó, thị trường Việt Nam cũng có đợt triệu hồi liên quan với số lượng hơn 11.000 chiếc. Cách đây ít ngày, gần 3.000 chiếc Honda CR-V e:HEV RS cũng phải triệu hồi ở nước ta do vấn đề bơm nhiên liệu.

Xem chi tiết

