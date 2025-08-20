Một trong những cáo buộc chính là việc gioăng quy lát trong các động cơ 4 xi-lanh của Honda dễ bị nứt và đây không phải là lần đầu tiên.

Honda từ lâu đã nổi tiếng với việc sản xuất động cơ bền bỉ. Tuy nhiên, một vụ kiện mới tại Mỹ lại cho thấy một số mẫu xe sử dụng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.5L và 2.0L gần đây của hãng có thể đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

Cụ thể hơn, đơn kiện cho rằng những động cơ này khó chịu được áp suất nén cao và nhiệt độ lớn, dẫn đến tình trạng quá nhiệt, hỏng gioăng quy lát cùng các sự cố tốn kém khác.

Honda bị kiện tập thể vì động cơ i-VTEC trên 5 mẫu ôtô.

Một trong những cáo buộc chính là gioăng quy lát trong các động cơ 4 xi-lanh của Honda dễ bị nứt. Nếu điều đó xảy ra, dung dịch làm mát có thể đọng lại trong các rãnh của nắp xi-lanh. Theo hồ sơ kiện, việc thiếu dung dịch làm mát có thể khiến động cơ bị quá nhiệt, bó cứng, hoặc trong trường hợp nghiêm trọng là bốc cháy. Chủ xe cũng phản ánh tình trạng khói trắng bốc ra từ ống xả, dấu hiệu cho thấy dung dịch làm mát bị rò rỉ vào piston và bị đốt cháy.

Một mối lo ngại khác là khi dung dịch làm mát trộn lẫn với dầu động cơ có thể gây ăn mòn các chi tiết bên trong. Nguyên đơn cáo buộc Honda đã từ chối sửa chữa hoặc thay thế các động cơ i-VTEC bị ảnh hưởng, ngay cả khi xe vẫn còn trong thời hạn bảo hành.

5 mẫu xe xuất hiện trong đơn kiện tập thể gồm Honda Accord đời 2018-2022, Honda Civic 2016-2022, Honda CR-V 2017-2022.

Theo đơn kiện tập thể, các động cơ như trên thường được kỳ vọng sẽ hoạt động ổn định ít nhất 200.000 dặm (khoảng 320.000 km), nhưng với trường hợp này, tuổi thọ của chúng sẽ bị rút ngắn đáng kể.

5 mẫu xe xuất hiện trong đơn kiện tập thể gồm Honda Accord đời 2018-2022, Honda Civic 2016-2022, Honda CR-V 2017-2022, Acura RDX 2021-2022 và Acura TLX 2019-2022. Sáu nguyên đơn được nêu tên trong vụ kiện, trong đó năm người từng sở hữu Honda Accord đời 2018 hoặc 2019, và một người từng sở hữu Honda CR-V Touring 2018.

Acura RDX 2021-2022 và Acura TLX 2019-2022 cũng có mặt trọng vụ kiện.

Các nguyên đơn kiện Honda vì vi phạm bảo hành, trục lợi bất chính và vi phạm nhiều luật bảo vệ người tiêu dùng. Ngoài việc yêu cầu đưa ra xét xử bởi bồi thẩm đoàn, họ còn đòi bồi thường thiệt hại, án phí và chi phí liên quan.

Đây không phải lần đầu động cơ i-VTEC 1.5L của Honda vướng vào vụ kiện tập thể. Vào cuối năm 2024, một đơn kiện tại bang California cũng cáo buộc động cơ này của hãng có khả năng bịt kín và làm mát không đủ, dẫn đến việc dung dịch làm mát rò rỉ vào bên trong động cơ, làm nhiễm bẩn dầu, gây quá nhiệt cũng như hụt công suất.