Xe

Honda Việt Nam giảm 100% phí trước bạ cho loạt ôtô mới

Từ ngày 1 đến 30/11/2025, Honda Việt Nam cùng hệ thống nhà phân phối trên toàn quốc triển khai đồng thời ưu đãi ôtô mới và hỗ trợ đổi xe chính hãng.

Thảo Nguyễn
Video: Trải nghiệm Honda HR-V RS e:HEV tại Việt Nam.

Trong chương trình “Hỗ trợ siêu hời – Lên đời xế mới”, khách hàng bán thành công xe ô tô Honda đã qua sử dụng tại nhà phân phối chính hãng và nâng cấp lên các mẫu xe mới như CR-V, HR-V, Civic, BR-V sẽ nhận được hỗ trợ tiền mặt trực tiếp từ 20 đến 30 triệu đồng. Cụ thể, Honda CR-V và Civic được hỗ trợ 30 triệu đồng, trong khi HR-V và BR-V nhận mức hỗ trợ 20 triệu đồng. Điều kiện áp dụng là giao dịch mua xe mới được hoàn tất trong tháng 11/2025 và xe cũ được bán ra trong giai đoạn từ 1/10 đến 31/12/2025.

1-8572.jpg
Honda Việt Nam giảm 100% phí trước bạ cho loạt ôtô mới.

Song song đó, chương trình khuyến mại “Ưu đãi bao la – Thăng hoa hành trình” dành cho khách hàng mua mới nhiều dòng xe Honda trong tháng 11 cũng được triển khai. Các ưu đãi bao gồm tặng toàn bộ hoặc một phần lệ phí trước bạ, và bảo hiểm chính hãng Honda cho một số mẫu xe.

Đáng chú ý, khách hàng mua Honda City, BR-V L, HR-V G và Civic e:HEV RS (VIN 2024) sẽ được tặng 100% lệ phí trước bạ. Các phiên bản còn lại như Civic RS/G, BR-V G hay HR-V e:HEV RS/L được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cùng bảo hiểm thương hiệu Honda kéo dài 1 năm. Trong khi đó, khách mua CR-V bản L và G sẽ nhận mức ưu đãi 80 triệu đồng tiền mặt.

2-8637.jpg

Bên cạnh các chương trình ưu đãi, Honda Việt Nam cũng nhấn mạnh việc triển khai bảo hiểm thương hiệu Honda – sản phẩm hợp tác với các công ty bảo hiểm lớn nhằm mang đến quyền lợi toàn diện cho khách hàng như sửa chữa chính hãng, hỗ trợ thuê xe trong thời gian sửa chữa và bồi thường nhanh chóng.

