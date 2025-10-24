Sau ba năm có mặt trên thị trường, mới đây, Honda Việt Nam quyết định ngừng phân phối mẫu hatchback hiệu suất cao Civic Type R kể từ ngày 22/10/2025.

Honda Civic Type R vốn là phiên bản hiệu suất cao của dòng xe Civic quen thuộc tại thị trường Việt Nam. Vào năm 2022, mẫu xe này đã lần đầu tiên được giới thiệu tại thị trường trong nước và bán theo đơn đặt hàng.

Tuy nhiên, sau 3 năm, mẫu xe này đã đi đến chặng cuối cùng tại thị trường Việt. Mới đây, Honda Việt Nam cho biết hãng đã chính thức ngừng phân phối phiên bản hiệu suất cao của Civic từ ngày 22/10/2025 vừa qua.

Honda Civic Type R giá gần 3 tỷ bất ngờ "khai tử" tại Việt Nam.

Tuy nhiên, trước khi ngừng bán, Honda đã mở cọc cho 10 chiếc Civic Type R cuối cùng ở Việt Nam. Những chiếc xe này dự kiến sẽ được bàn giao cho khách hàng trong nước từ tháng 12/2026.

Trước khi bị khai tử tại Việt Nam, Honda Civic Type R được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và sở hữu giá bán niêm yết lên đến 2,99 tỷ đồng. So với giá bán vào thời điểm ra mắt, xe đã tăng đến 600 triệu đồng.

Trước khi ngừng bán, Honda đã mở cọc cho 10 chiếc Civic Type R cuối cùng.

Với giá bán kể trên, Honda Civic Type R đương nhiên sở hữu doanh số hết sức khiêm tốn ở thị trường Việt Nam. Trong năm 2023, xe bán ra 2 chiếc trong khi con số tương ứng của năm 2024 là 11 chiếc. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, người Việt mới mua 2 chiếc Honda Civic Type R.

Trong những năm qua, Honda Civic Type R đã được xem như một trong những biểu tượng của làng xe thể thao phổ thông. Điểm nhấn của mẫu xe này nằm ở khối động cơ xăng mạnh mẽ hơn nhiều so với Honda Civic thông thường. Động cơ của xe là cỗ máy VTEC 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 315 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm.

Honda Civic Type R là một trong những biểu tượng của làng xe thể thao phổ thông.

Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số sàn 6 cấp, cho phép xe đạt vận tốc tối đa 272 km/h. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống vù ga tự động (Rev Match System), mang đến trải nghiệm mượt mà, phấn khích cho người lái.

Không chỉ động cơ, Honda Civic Type R còn tạo sự khác biệt đáng kể so với Civic thông thường ở ngoại hình. Tại đây, xe đi kèm khe gió trên nắp ca-pô, vành hợp kim 19 inch, 3 ống xả và cánh lướt gió sau.

Honda Civic Type R được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và sở hữu giá bán niêm yết lên đến 2,99 tỷ đồng.

Tuy là xe hiệu suất cao nhưng Honda Civic Type R cũng không thiếu các trang bị tiện nghi như ghế thể thao bọc da lộn màu đỏ, hàng ghế thứ 2 chỉnh cơ 6 hướng, gập 60:40, vô lăng bọc da lộn chỉnh 4 hướng, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, gương chiếu hậu chống chói tự động, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 8 loa, sạc không dây, điều hòa tự động 2 vùng, 3 cổng sạc USB, bộ bàn đạp bằng kim loại, thảm sàn màu đỏ, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời.

Cuối cùng là gói công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing, bao gồm 6 tính năng là phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), đèn pha thích ứng tự động (AHB), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), giảm thiểu chệch làn đường (RDM), hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) và thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN).