Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Honda Civic Type R giá gần 3 tỷ bất ngờ "khai tử" tại Việt Nam?

Sau ba năm có mặt trên thị trường, mới đây, Honda Việt Nam quyết định ngừng phân phối mẫu hatchback hiệu suất cao Civic Type R kể từ ngày 22/10/2025.

Thảo Nguyễn

Honda Civic Type R vốn là phiên bản hiệu suất cao của dòng xe Civic quen thuộc tại thị trường Việt Nam. Vào năm 2022, mẫu xe này đã lần đầu tiên được giới thiệu tại thị trường trong nước và bán theo đơn đặt hàng.

Tuy nhiên, sau 3 năm, mẫu xe này đã đi đến chặng cuối cùng tại thị trường Việt. Mới đây, Honda Việt Nam cho biết hãng đã chính thức ngừng phân phối phiên bản hiệu suất cao của Civic từ ngày 22/10/2025 vừa qua.

2-4584.jpg
Honda Civic Type R giá gần 3 tỷ bất ngờ "khai tử" tại Việt Nam.

Tuy nhiên, trước khi ngừng bán, Honda đã mở cọc cho 10 chiếc Civic Type R cuối cùng ở Việt Nam. Những chiếc xe này dự kiến sẽ được bàn giao cho khách hàng trong nước từ tháng 12/2026.

Trước khi bị khai tử tại Việt Nam, Honda Civic Type R được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và sở hữu giá bán niêm yết lên đến 2,99 tỷ đồng. So với giá bán vào thời điểm ra mắt, xe đã tăng đến 600 triệu đồng.

3-8360.jpg
Trước khi ngừng bán, Honda đã mở cọc cho 10 chiếc Civic Type R cuối cùng.

Với giá bán kể trên, Honda Civic Type R đương nhiên sở hữu doanh số hết sức khiêm tốn ở thị trường Việt Nam. Trong năm 2023, xe bán ra 2 chiếc trong khi con số tương ứng của năm 2024 là 11 chiếc. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, người Việt mới mua 2 chiếc Honda Civic Type R.

Trong những năm qua, Honda Civic Type R đã được xem như một trong những biểu tượng của làng xe thể thao phổ thông. Điểm nhấn của mẫu xe này nằm ở khối động cơ xăng mạnh mẽ hơn nhiều so với Honda Civic thông thường. Động cơ của xe là cỗ máy VTEC 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 315 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm.

5-5430.jpg
Honda Civic Type R là một trong những biểu tượng của làng xe thể thao phổ thông.

Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số sàn 6 cấp, cho phép xe đạt vận tốc tối đa 272 km/h. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống vù ga tự động (Rev Match System), mang đến trải nghiệm mượt mà, phấn khích cho người lái.

Không chỉ động cơ, Honda Civic Type R còn tạo sự khác biệt đáng kể so với Civic thông thường ở ngoại hình. Tại đây, xe đi kèm khe gió trên nắp ca-pô, vành hợp kim 19 inch, 3 ống xả và cánh lướt gió sau.

4-3082.jpg
Honda Civic Type R được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và sở hữu giá bán niêm yết lên đến 2,99 tỷ đồng.

Tuy là xe hiệu suất cao nhưng Honda Civic Type R cũng không thiếu các trang bị tiện nghi như ghế thể thao bọc da lộn màu đỏ, hàng ghế thứ 2 chỉnh cơ 6 hướng, gập 60:40, vô lăng bọc da lộn chỉnh 4 hướng, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, gương chiếu hậu chống chói tự động, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 8 loa, sạc không dây, điều hòa tự động 2 vùng, 3 cổng sạc USB, bộ bàn đạp bằng kim loại, thảm sàn màu đỏ, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời.

Cuối cùng là gói công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing, bao gồm 6 tính năng là phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), đèn pha thích ứng tự động (AHB), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), giảm thiểu chệch làn đường (RDM), hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) và thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN).

#Honda Civic Type R bị khai tử #Honda Civic Type R tại việt Nam #Honda Civic Type R gần 3 tỷ #Honda Civic Type R giá đắt #khai tử Honda Civic Type R #giá xe Honda Civic Type R

Bài liên quan

Xe

Honda Civic Type R thể thao mới ra mắt, chuyên dùng để đua rally

Honda vừa giới thiệu Civic Type R HRC Rally XP, phiên bản đua rally của Type R FL5, sẽ ra mắt tại F1 USGP và sẽ thi đấu ARA National Championship từ năm sau.

1-8250.jpg
Honda Racing Corporation vừa giới thiệu Civic Type R HRC Rally XP, phiên bản xe đua rally phát triển từ Civic Type R FL5 thế hệ thứ 6. Mẫu xe sẽ xuất hiện lần đầu tại chặng F1 United States Grand Prix cuối tuần này ở Texas trước khi chính thức tranh tài tại ARA National Championship mùa tới dưới màu áo đội HART.
2-94.jpg
So với bản thương mại, Honda Civic Type R HRC Rally XP 2026 mới sẽ có một số khác biệt. Đầu tiên là việc xe được bổ sung cản trước với hai hốc gió mới.
Xem chi tiết

Xe

Honda Civic Type R thế hệ mới 2027 sẽ có thiết kế ra sao?

Honda Civic Type R 2027 bản hatchback vừa được tái hiện qua bản phác họa kỹ thuật số đầy ấn tượng, hé lộ diện mạo sang trọng khác biệt so với các phiên bản cũ.

1-6559.jpg
Thế hệ mới của mẫu xe hatchback hiệu suất cao Honda Civic Type R 2027 hoàn toàn mới vừa được tái hiện qua bản phác họa kỹ thuật số đầy ấn tượng, hé lộ diện mạo sang trọng và khác biệt so với các phiên bản trước đây.
2-1649.jpg
Bản dựng do nhà thiết kế kỹ thuật số Evren Ozgun thực hiện, đăng tải trên kênh Evren Ozgun Spy Sketch (YouTube), mang đến cái nhìn hoàn toàn mới về mẫu xe được mệnh danh là “huyền thoại đường phố” của Honda.
Xem chi tiết

Xe

Chi tiết Honda Civic Type R Ultimate Edition giá 70.000 USD

Honda ra mắt Civic Type R Ultimate Editionư giới hạn chỉ 40 chiếc, đánh dấu việc ngừng bán dòng xe này tại châu Âu do không đạt chuẩn khí thải mới từ 2026.

z6683077321267-6767216af6483c0d26d9bedf78694531.jpg
Honda chính thức giới thiệu Civic Type R Ultimate Edition, phiên bản giới hạn chỉ 40 chiếc, đánh dấu sự chia tay mẫu hatchback hiệu suất cao này tại thị trường châu Âu vào năm 202
z6683077321286-8b43086307455ef33f58d3ea2e13a18f.jpg
Lý do mẫu xe này không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới của EU, dù vẫn tiếp tục được bán ở các thị trường khác.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới