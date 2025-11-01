Honda CR-V e:HEV giá sẽ "mềm" hơn nhờ lắp ráp tại Việt Nam

Honda CR-V hybrid sẽ chính thức lắp ráp tại Việt Nam từ đầu 2026, nhằm tối ưu chi phí và tăng sức cạnh tranh, mở ra cơ hội "giá mềm" hơn cho người tiêu dùng.

Video: Đánh giá Honda CR-V e:HEV tại Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên dòng xe Hybrid tiên tiến này được lắp ráp tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Honda tại thị trường nội địa.

Trong bối cảnh thị trường ôtô toàn cầu chuyển mình mạnh mẽ, nhu cầu về các dòng xe thân thiện với môi trường ngày càng tăng cao. Các mẫu xe Hybrid, đặc biệt là CR-V e:HEV luôn mang lại sự cân bằng giữa trải nghiệm lái thú vị và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, góp phần giảm phát thải khí nhà kính. Honda Việt Nam (HVN) xác định các dòng xe Hybrid là sản phẩm chủ lực trong giai đoạn chuyển tiếp sang điện hóa, đồng hành cùng mục tiêu trung hòa carbon của Chính phủ Việt Nam.

Honda CR-V e:HEV giá sẽ "mềm" hơn hơn nhờ lắp ráp tại Việt Nam.

Từ năm 2023 đến nay, HVN liên tục giới thiệu các mẫu xe Hybrid ở nhiều phân khúc như CR-V e:HEV RS, Civic e:HEV RS và HR-V e:HEV RS. Các mẫu xe với thiết kế thể thao ấn tượng, ứng dụng công nghệ Hybird tiên tiến trang bị 2 mô tơ kết hợp với động cơ đốt trong, không chỉ tiết kiệm nhiên liệu hơn 30% so với xe xăng truyền thống còn mang đến trải nghiệm vận hành phấn khích tuyệt vời sau tay lái.

HVN xác định các dòng xe Hybrid là sản phẩm chủ lực trong giai đoạn chuyển tiếp sang điện hóa, đồng hành cùng mục tiêu trung hòa carbon của Chính phủ..

Mức giá bán Honda CR-V e:HEV bản lắp ráp tại Việt Nam cụ thể chưa được công bố, nhưng việc nội địa hóa sản xuất chắc chắn sẽ giúp giảm chi phí nhập khẩu và thuế, từ đó tạo điều kiện để giá bán hấp dẫn hơn so với mức 1,259 tỷ đồng của bản nhập khẩu Thái Lan hiện nay.

Mức giá Honda CR-V e:HEV bản lắp ráp tại Việt Nam cụ thể chưa được công bố.

Việc lắp ráp CR-V e:HEV tại Việt Nam không chỉ giúp HVN đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng một cách nhanh chóng nhất, mà còn thể hiện cam kết lâu dài trong việc đóng góp vào mục tiêu phát triển ngành công nghiệp ôtô trong nước, bảo vệ môi trường và hướng tới tương lai bền vững.

Việc nội địa hóa sản xuất CR-V e:HEV sẽ giúp giảm chi phí nhập khẩu và thuế, từ đó tạo điều kiện để giá bán hấp dẫn hơn so với mức nhập khẩu từ Thái Lan.

Honda Việt Nam cam kết mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao, an toàn, hiện đại, đồng thời góp phần xây dựng một Việt Nam xanh, sạch và phát triển thịnh vượng.