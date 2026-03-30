Honda Việt Nam công bố định hướng hoạt động môtô thể thao 2026

Tiếp nối những dấu ấn nổi bật trong hành trình phát triển môtô thể thao, Honda Việt Nam (HVN) tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài chuyên nghiệp, bền vững.

Nguyễn Thảo
Video: Những dấu ấn của Honda Racing Vietnam trong mùa giải 2025.

Theo đó, cùng với đội đua Honda Racing Vietnam, hãng đặt trọng tâm vào việc phát triển thế hệ tay đua trẻ, nâng cao chất lượng thi đấu và từng bước đưa đua xe mô tô Việt Nam tiệm cận tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

Mùa giải 2026 đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của Honda Racing Vietnam khi tập trung xây dựng đội hình trẻ giàu tiềm năng. Ba tay đua chủ lực gồm Nguyễn Hữu Trí, Ngô Nguyễn Việt Tuấn và Ngô Nguyễn Minh Tuấn sẽ đại diện đội tham gia các giải đấu lớn trong khu vực.

Trong đó, Nguyễn Hữu Trí tiếp tục thi đấu tại Giải đua xe Mô tô châu Á (ARRC), mang theo kinh nghiệm tích lũy từ nhiều giải quốc tế trước đó. Ngô Nguyễn Việt Tuấn – gương mặt trẻ nổi bật – lần đầu tham gia các đấu trường lớn như ARRC và All Japan Championship hạng mục J-GP3, với sự hỗ trợ chuyên môn từ Kohara Racing Team (Nhật Bản).

Trong khi đó, Ngô Nguyễn Minh Tuấn – tay đua trẻ nhất – sẽ tranh tài tại Thailand Talent Cup (TTC), sau quá trình đào tạo bài bản tại Honda Academy Thái Lan.

Trong năm 2026, Honda Racing Vietnam sẽ tham gia nhiều giải đua quan trọng như ARRC, All Japan Championship, TTC và Malaysia Superbike Championship (MSBK). Đây được xem là các sân chơi then chốt giúp tay đua trẻ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh và khả năng cạnh tranh.

Việc tham gia đa dạng các giải đấu từ đào tạo đến chuyên nghiệp thể hiện định hướng dài hạn của Honda Việt Nam trong việc xây dựng lực lượng tay đua kế cận có chất lượng, sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Ở thị trường nội địa, Honda Việt Nam tiếp tục là nhà tài trợ chính cho Giải đua xe Mô tô Việt Nam 2026 (VMRC 2026), đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp đồng hành cùng giải đấu.

VMRC 2026 dự kiến gồm 3 chặng đua, tổ chức tại Trường đua Đại Nam (TP.HCM) vào các tháng 6, 7 và 10.

Điểm đáng chú ý là việc điều chỉnh độ tuổi ở hai hạng mục đào tạo nhằm phát hiện tài năng từ sớm: NSF100 (10–15 tuổi) và NSF250 (13–19 tuổi). Các hạng mục truyền thống như Winner và SP150 vẫn được duy trì, góp phần đảm bảo tính cạnh tranh và nâng cao chất lượng chuyên môn của giải.

Song song với hoạt động thi đấu, Honda Việt Nam tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế thông qua việc tài trợ cho nhiều đội đua tại các giải Moto2, Moto3 và các giải trẻ châu Âu.

Bên cạnh đó, hãng cũng tăng cường kết nối với môi trường MotoGP, tạo điều kiện để đội ngũ kỹ thuật và vận hành tiếp cận thực tế, qua đó nâng cao năng lực chuyên môn.

Đáng chú ý, sự hỗ trợ từ Honda Racing Corporation cùng các đối tác như Idemitsu, Pirelli hay Dunlop đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất kỹ thuật và phát triển tay đua.

Honda Racing Vietnam tiếp tục xác định đào tạo là yếu tố cốt lõi trong chiến lược phát triển. Trong năm 2026, các chương trình huấn luyện trong nước và quốc tế sẽ được đẩy mạnh, kết hợp giữa kỹ năng thi đấu, thể lực và tư duy chuyên nghiệp.

Thông qua các hoạt động thi đấu, đào tạo và hợp tác toàn diện, Honda Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng nền tảng vững chắc cho đua xe mô tô thể thao, đồng thời lan tỏa tinh thần đam mê tốc độ tới cộng đồng.

#Honda Việt Nam #đội đua Honda Racing Vietnam #Giải đua xe Mô tô châu Á #All Japan Championship #TTC và Malaysia Superbike Championship #đua xe Honda Việt Nam

