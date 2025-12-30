Honda Racing Vietnam vừa chính thức khởi động và mở đăng ký chương trình “Tìm kiếm tài năng đua xe nhí 2026”, hướng tới các em nhỏ từ 6-12 tuổi trên toàn quốc.

Video: Những dấu ấn của Honda Racing Vietnam trong mùa giải 2025.

Theo Honda Racing Vietnam, trước khi trở thành một tay đua chuyên nghiệp, mỗi hành trình đều cần được bắt đầu từ đam mê đúng cách và môi trường phù hợp. Chương trình “Tìm kiếm tài năng đua xe nhí 2026” được xây dựng như một nền tảng đào tạo toàn diện, giúp các em nhỏ yêu thích đua xe từng bước tiếp cận bộ môn đua xe thể thao trong điều kiện bảo đảm an toàn, kỷ luật và tuân thủ các chuẩn mực chuyên nghiệp. Thay vì đặt nặng thành tích ngắn hạn, chương trình tập trung vào việc hình thành nền tảng bền vững về kỹ năng, tư duy thi đấu và tinh thần thể thao, qua đó tạo sự yên tâm cho phụ huynh khi đồng hành cùng con em mình theo đuổi đam mê.

Honda Racing Vietnam "Tìm kiếm tài năng đua xe nhí 2026".

Tham gia chương trình, các thí sinh nhí sẽ có cơ hội hòa mình vào môi trường huấn luyện mang đậm tinh thần Honda, được tham gia các buổi tập định kỳ cùng đội đua Honda Racing Vietnam và làm quen với những kỹ năng đua xe từ cơ bản đến nâng cao dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên giàu kinh nghiệm. Qua đó, các em không chỉ được rèn luyện kỹ năng điều khiển xe mà còn từng bước tiếp cận tác phong sinh hoạt, tập luyện và tư duy của một đội đua chuyên nghiệp ngay từ giai đoạn đầu.

Mục tiêu xuyên suốt của chương trình là tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng đua xe trẻ, xây dựng lớp tay đua kế cận cho đua xe thể thao Việt Nam trong tương lai. Những thí sinh được tuyển chọn sẽ có cơ hội phát triển lâu dài và tham gia thi đấu dưới màu áo Honda Racing Vietnam, từng bước chinh phục các giải đấu từ trong nước đến quốc tế.

Đối tượng tham dự là các em nhỏ từ 6 đến 12 tuổi, là công dân Việt Nam, có niềm đam mê với xe hai bánh, yêu thích vận động và có khả năng điều khiển xe ở mức cơ bản. Honda Racing Vietnam cho biết, yếu tố quan trọng nhất không chỉ nằm ở kỹ năng hiện tại, mà còn ở tinh thần học hỏi, sự hứng thú với tốc độ và tiềm năng phát triển lâu dài.

Về quyền lợi, các thí sinh được tuyển chọn sẽ nhận được sự hỗ trợ toàn diện với lộ trình phát triển rõ ràng. Bên cạnh việc được tham gia các chương trình tập huấn trong nước, các tay đua nhí còn có cơ hội được cử tham gia huấn luyện tại những quốc gia có nền đua xe phát triển như Nhật Bản, Thái Lan, đồng thời được góp mặt tại các giải đua chính thức trong nước và quốc tế. Honda Racing Vietnam kỳ vọng đây sẽ là bước đệm quan trọng, giúp các tài năng trẻ từng bước tiến tới những sân chơi lớn của đua xe thể thao thế giới.

Theo kế hoạch, thời gian đăng ký chương trình kéo dài từ ngày 29/12/2025 đến hết ngày 18/1/2026. Hoạt động tuyển chọn trực tiếp dự kiến diễn ra trong hai ngày 31/1 và 1/2/2026 tại Trường đua Đại Nam, TP.HCM.

Honda Racing Vietnam nhấn mạnh, thông qua chương trình này, đơn vị mong muốn tạo ra một môi trường lành mạnh để các em nhỏ được học hỏi, rèn luyện và trưởng thành cùng đua xe thể thao, từ đó nuôi dưỡng đam mê một cách đúng đắn và bền vững.

Với định hướng đầu tư lâu dài và cách tiếp cận chuyên nghiệp, “Tìm kiếm tài năng đua xe nhí 2026” được kỳ vọng sẽ góp phần đặt nền móng cho sự phát triển của đua xe thể thao Việt Nam trong tương lai, đồng thời mở ra cơ hội để những giấc mơ tốc độ của thế hệ trẻ được chắp cánh ngay từ hôm nay.