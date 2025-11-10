Hơn 700 triệu đánh giá tổng thể hư hỏng cầu Sông Lô

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đang cùng các đơn vị liên quan đang tiến hành kiểm định kỹ thuật công trình để đánh giá chính xác tình trạng cầu Sông Lô.

Ngày 10/11, một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cho biết, Sở Xây dựng đang cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm định kỹ thuật công trình để đánh giá chính xác tình trạng cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng).

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đã chỉ định Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng (trụ sở tại phường Bạch Mai, Hà Nội) khảo sát, kiểm định, đánh giá tổng thể hư hỏng công trình cầu Sông Lô.

Gói thầu khảo sát, kiểm định, đánh giá tổng thể hư hỏng cầu sông Lô có giá trị 734 triệu đồng, thời gian thực hiện không quá 20 ngày. Dựa trên kết quả đánh giá hư hỏng cầu Sông Lô, Sở Xây dựng Phú Thọ sẽ đề xuất phương án khắc phục sửa chữa với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và cơ quan liên quan.

Công an tỉnh Phú Thọ khám nghiệm hiện trường hư hỏng cầu Sông Lô.

Trước đó, cầu Sông Lô khởi công xây dựng vào tháng 8/2010, khánh thành tháng 3/2015. Cầu có chiều dài 517,8m, tải trọng 30 tấn, đường dẫn hai đầu cầu dài 850m, mặt cắt ngang cầu rộng 7,5m.

Cầu Sông Lô là một hạng mục thuộc dự án cầu Sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô có tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó gói thầu thi công cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng. Công trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Phú Thọ làm chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự toán là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ; đơn vị thi công xây dựng công trình là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp (Udideco).

Việc tư vấn giám sát trong quá trình xây dựng cầu Sông Lô do liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu Lớn - Hầm (BRITEC), đơn vị thuộc hệ sinh thái của TEDI (Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải) và Công ty Cổ phần Kỹ sư và Tư vấn miền Nam đảm nhiệm.

Cầu sông Lô trơ lõi thép sau 10 năm sử dụng.

Trước đó, theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, Udidec đã có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Thọ, đề xuất được tự bỏ vốn sửa chữa, khắc phục những hư hỏng nghiêm trọng của cây cầu.

Động thái này diễn ra song song với việc Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" (theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự) vào ngày 6/11, liên quan đến các sai phạm tại chính công trình cầu Sông Lô trong giai đoạn 2010-2015.

Tại phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu đánh giá chính xác hiện trạng cầu sông Lô, báo cáo Thủ tướng trong tháng 11/2025, nếu cần thiết thì tính phương án xây dựng cầu mới trong điều kiện khẩn cấp.