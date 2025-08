Hồi sinh sự sống cho trẻ 1,4 kg sinh non, suy hô hấp nguy kịch

Ép tim ngay từ khi sinh ra

Ngày 5/8, các bác sĩ khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp trẻ sơ sinh non tháng nguy kịch, thể trạng yếu, sinh ở tuần thai thứ 31 từ người mẹ mắc hội chứng HELLP.

Trẻ sinh ra bị bệnh màng trong, suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh, còn ống động mạch, tím môi chi, phản xạ sơ sinh yếu... Sau 1 tháng điều trị tích cực, trẻ ổn định, bú tốt và được xuất viện trong niềm hạnh phúc, xúc động của gia đình.

Trước đó, sản phụ được theo dõi điều trị tại khoa Sản do bị hội chứng HELLP – một biến chứng sản khoa nghiêm trọng, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ và thai nhi. Do sức khỏe người mẹ chuyển biến xấu nhanh, thai nhi yếu, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai cấp cứu để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con.

Trẻ sinh non 31 tuần tuổi bị suy hô hấp, bệnh màng trong được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, điều trị tích cực - Ảnh BVCC

Bé gái nặng 1,4 kg chào đời ở tuần thứ 31 không khóc, tím môi chi, phản xạ sơ sinh yếu. Kíp bác sĩ Nhi – Sản lập tức tiến hành hồi sức cấp cứu ngay tại phòng mổ, thực hiện đặt ống nội khí quản, ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng hỗ trợ hô hấp. Sau khi tạm ổn định, trẻ được chuyển về khoa Nhi để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Qua thăm khám cùng các xét nghiệm lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị bệnh màng trong, suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh, bệnh còn ống động mạch trên nền sơ sinh non tháng 31 tuần.

Các bác sĩ khoa Nhi triển khai các kỹ thuật chăm sóc chuyên sâu cho bệnh nhi. Trẻ được nằm lồng ấp, điều trị thở máy hỗ trợ hô hấp, bơm surfactant qua nội khí quản, đặt longline - catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại biên để nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch.

Bệnh nhi được thở máy liên tục trong 10 ngày đầu và chăm sóc tích cực tại đơn vị sơ sinh trong suốt quá trình điều trị. Nhờ đáp ứng điều trị tốt, bệnh nhi dần cải thiện chức năng hô hấp, cai được máy thở, tự thở ổn định, phản xạ bú tốt.

Trẻ sinh non 31 tuần tuổi suy hô hấp, bệnh màng trong tự thở, phản xạ bú tốt, khỏe mạnh hồng hào được ra viện trong niềm hạnh phúc gia đình - Ảnh BVCC

50% trẻ đẻ non tử vong sơ sinh

Trực tiếp điều trị bệnh nhi, Bs.CKI Nguyễn Văn Tiến, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: “Đẻ non là nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp của hơn 50% tử vong sơ sinh toàn cầu.

Trẻ sinh ở tuần thai thứ 31 thuộc nhóm sinh rất non tháng, hệ hô hấp chưa hoàn thiện, dễ gặp phải hội chứng suy hô hấp do bệnh màng trong, một tình trạng thiếu hụt chất hoạt hóa bề mặt surfactant khiến phổi không thể giãn nở bình thường, phổi chưa trưởng thành, nhiễm trùng…

Bệnh màng trong nếu không được điều trị nhanh chóng và đúng mực có thể gây ra tử vong.

Với trường hợp trẻ 31 tuần này, khi sinh ngừng thở, trương lực kém, thể trạng yếu, diễn tiến nguy kịch ngay từ phút đầu. Bệnh nhi được hồi sức cấp cứu kịp thời và điều trị tích cực bằng các kỹ thuật chuyên sâu như: bơm surfactant, thở máy, nuôi dưỡng tĩnh mạch…

Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa các chuyên khoa và sự chăm sóc toàn diện từ đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, bé đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, phục hồi tốt và có thể xuất viện khỏe mạnh. Đây là niềm vui không chỉ với gia đình mà còn với tập thể y bác sĩ trong khoa”.

Sau 32 ngày điều trị tại khoa Nhi, trẻ đạt chỉ số phát triển ổn định, phản xạ tốt, tăng cân, bú mẹ hoàn toàn và đủ điều kiện xuất viện. Gia đình đã viết thư cảm ơn gửi đến đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng khoa Nhi vì đã tận tình cứu chữa, nỗ lực giành lại sự sống mong manh cho đứa con thơ.

Thư cảm ơn của gia đình - Ảnh BVCC