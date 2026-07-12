Hồi chuông cảnh báo từ những thảm kịch đường thủy liên tiếp

ài học từ Phú Quốc, Vịnh Lan Hạ hay Vịnh Hạ Long cho thấy chỉ một sự cố bất ngờ trên biển cũng có thể để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Vụ lật ca nô chở khách du lịch tại vùng biển Phú Quốc (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) khiến 15 người thiệt mạng không chỉ là một tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng trong công tác bảo đảm an toàn vận tải hành khách bằng đường thủy, nhất là trên các tuyến du lịch biển, đảo.

Liên tiếp những thảm kịch trên sông, biển

Khoảng 13h ngày 11/7, tại vùng biển cách Hòn Mây Rút, An Thới khoảng 200 m, ca nô mang số hiệu AG-26751 chở 32 du khách quốc tịch Ấn Độ, 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam trên hành trình từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới bất ngờ bị lật.

Đến 15h cùng ngày, vụ tai nạn được xác định đã khiến 15 người tử vong.

Hiện trường vụ lật ca nô ở Phú Quốc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi những người bị nạn, chia buồn sâu sắc với thân nhân các nạn nhân tử vong và chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng cùng chính quyền tỉnh An Giang huy động lực lượng công an, cảnh sát biển, biên phòng, y tế khẩn trương cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Ngày 11/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã ký ban hành Công điện số 47/CĐ-TTg yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có), đồng thời rà soát toàn diện công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy để ngăn ngừa những vụ việc tương tự.

Đây không phải là lần đầu tiên giao thông đường thủy xảy ra thảm kịch nghiêm trọng.

Ngày 19/7/2025, tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (BKS QN-7105) chở 49 người tham quan tuyến hang Sửng Sốt - đảo Ti Tốp trên Vịnh Hạ Long gặp giông lốc bất ngờ và mất tín hiệu GPS. Đến rạng sáng hôm sau, lực lượng chức năng trục vớt được tàu, cứu sống 10 người, xác định 35 người tử vong và 4 người mất tích. Đây được xem là một trong những tai nạn đường thủy nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Gần đây nhất, sáng 14/6/2026, trên Vịnh Lan Hạ (Hải Phòng), hai tàu khách HP5665 và HP3847 va chạm khi đang chạy song song tại khu vực cửa Vạn Bội. Cú va chạm khiến tàu HP3847 bị chìm.

Toàn bộ 10 hành khách và 1 thuyền viên được các phương tiện gần đó cứu vớt. Tuy nhiên, một nữ hành khách sau khi được đưa vào Trung tâm Y tế đặc khu Cát Hải cấp cứu đã không qua khỏi.

Điểm chung của các vụ việc là đều xảy ra trên các tuyến du lịch đường thủy đông khách, nơi phương tiện hoạt động với tần suất lớn và chịu ảnh hưởng trực tiếp của điều kiện thời tiết, sóng gió.

Không thể chỉ xử lý sau mỗi tai nạn

Ngay sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc, Bộ Xây dựng đã ban hành công điện khẩn yêu cầu toàn ngành tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải.

Hiện trường vụ chìm tàu du lịch Vịnh Xanh 58 ở Vịnh Hạ Long.

Bộ yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Xây dựng tỉnh An Giang cùng các lực lượng biên phòng, cảnh sát biển, công an và chính quyền địa phương khẩn trương xác định nguyên nhân vụ tai nạn, rà soát những bất cập trong công tác quản lý và tổ chức hỗ trợ các nạn nhân.

Đồng thời, các địa phương trên cả nước phải rà soát toàn diện công tác bảo đảm an toàn tại các tuyến vận tải hành khách đường thủy, đặc biệt là các tuyến từ đất liền ra đảo như Phú Quốc, Côn Đảo, Lý Sơn, Cát Bà và Vịnh Hạ Long.

Trọng tâm kiểm tra gồm điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện; đăng ký, đăng kiểm; trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn; áo phao; thiết bị nhận dạng tự động; năng lực người điều khiển phương tiện; quy trình đưa, đón khách; việc chấp hành quy định trong điều kiện thời tiết bất lợi cũng như công tác quản lý tại các cảng, bến khách, bến du lịch.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an có trách nhiệm khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật. Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam thực hiện công tác lãnh sự, bảo hộ công dân đối với các nạn nhân là người nước ngoài.

Những vụ tai nạn liên tiếp trong thời gian qua cho thấy giao thông đường thủy, đặc biệt là vận tải khách phục vụ du lịch, vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu công tác quản lý, giám sát và tuân thủ quy định an toàn bị xem nhẹ.

Bài học từ Phú Quốc, Vịnh Lan Hạ hay Vịnh Hạ Long cho thấy chỉ một sự cố bất ngờ trên biển cũng có thể để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bởi vậy, việc kiểm soát chặt chẽ điều kiện kỹ thuật của phương tiện, năng lực thuyền viên, trang thiết bị cứu sinh, quản lý hành trình, cập nhật thông tin thời tiết và kiên quyết không cho phương tiện xuất bến khi không bảo đảm an toàn cần trở thành yêu cầu bắt buộc, không chỉ được siết chặt sau mỗi vụ tai nạn.

Khi du lịch biển, đảo ngày càng phát triển và lượng khách không ngừng tăng, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy phải được coi là ưu tiên hàng đầu. Chỉ khi mọi mắt xích từ quản lý nhà nước, doanh nghiệp vận tải đến người điều khiển phương tiện đều tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thì những thảm kịch đau lòng như ở Phú Quốc, Vịnh Hạ Long hay Vịnh Lan Hạ mới có thể được ngăn chặn, thay vì tiếp tục lặp lại với những mất mát không gì bù đắp được.