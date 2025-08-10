Hà Nội

Hoàng đế nhà Thanh không sợ bị thị vệ ám sát nhờ mưu sâu kế hiểm nào?

Kho tri thức

Hoàng đế nhà Thanh không sợ bị thị vệ ám sát nhờ mưu sâu kế hiểm nào?

Khi làm việc trong Tử Cấm Thanh để bảo vệ hoàng đế và hậu cung, thị vệ nhà Thanh được phép mang theo vũ khí. Hoàng đế không lo bị thị vị ám sát vì một số lý do.

Hoàng đế nhà Thanh luôn có thị vệ đi cùng để bảo vệ an nguy cho bậc đế vương. Đội ngũ thị vệ cũng làm nhiệm vụ bảo vệ hậu cung của nhà vua trong Tử Cấm Thành.
Khi làm nhiệm vụ trong cung, thị vệ được phép mang theo vũ khí, thường là kiếm. Với võ nghệ cao cường, sử dụng thành thạo nhiều binh khí, thị vệ luôn sẵn sàng bảo vệ hoàng đế và các phi tần trong hậu cung.
Thậm chí, thị vệ không chút do dự khi hy sinh tính mạng để bảo vệ chủ nhân nếu gặp tình huống nguy hiểm như bị kẻ thù ám sát.
Hoàng đế nhà Thanh không lo bị thị vệ ám sát khi trao cho họ nhiều đặc quyền, bao gồm được phép mang theo vũ khí. Nguyên do là bởi một số lý do.
Trong đó, thị vệ nhà Thanh được tuyển chọn từ các con cháu của công thần, hậu duệ của vương công, quý tộc thuộc Bát Kỳ Mãn Châu.
Theo đó, thị vệ đều có xuất thân giàu sang, phú quý nên khó có thể bị lôi kéo vào những âm mưu ám sát hoàng đế.
Thêm nữa, thị vệ xuất thân trong gia đình hiển hách. Do đó, nếu họ có ý định hành thích hoàng đế thì sẽ khiến bản thân cũng như cả gia tộc bị liên lụy.
Tiếp đến, để trở thành thị vệ, các ứng viên trong gia đình quyền quý đã phải vất vả khổ luyện nhiều năm cả về thể chất lẫn võ nghệ. Chỉ cần họ chăm chỉ làm việc, tận trung với vua và triều đình thì tiền đồ vô cùng xán lạn, làm rạng danh gia tộc.
Vậy nên, thị vệ tận trung, hết lòng phục vụ với hoàng đế và nhà Thanh. Nếu họ hy sinh tính mạng trong lúc bảo vệ nhà vua thì sẽ được truy phong, ban thưởng và gia tộc sẽ nhận được nhiều đặc quyền chính trị về sau. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
