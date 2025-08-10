Hoàng đế nhà Thanh không sợ bị thị vệ ám sát nhờ mưu sâu kế hiểm nào?

Khi làm việc trong Tử Cấm Thanh để bảo vệ hoàng đế và hậu cung, thị vệ nhà Thanh được phép mang theo vũ khí. Hoàng đế không lo bị thị vị ám sát vì một số lý do.