Hoại tử vùng lưng do tự chữa mụn nhọt bằng đắp lá

Bệnh nhân 69 tuổi bị hoại tử lưng sau tự ý đắp lá điều trị mụn, bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhiễm trùng máu và đe dọa tính mạng.

Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình (tỉnh Quảng Trị) vừa điều trị cho một bệnh nhân bị hoại tử vùng lưng do lấy lá đắp để điều trị mụn.

Bệnh nhân N.T.M. (69 tuổi, trú xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng sốt, đau nhức vùng lưng, kèm chảy dịch tại vết thương. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ ghi nhận ổ hoại tử kích thước khoảng 4x4cm, vùng viêm đỏ lan rộng khoảng 10x10cm, có dấu hiệu nhiễm trùng nặng, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng máu.

Bệnh nhân bị hoại tử vùng lưng sau khi dùng lá đắp để điều trị mụn/Ảnh VTV

Khai thác bệnh sử cho thấy, trước đó bệnh nhân xuất hiện mụn nhọt vùng lưng và đã được kê kháng sinh tại trạm y tế. Tuy nhiên, người bệnh tự ý ngừng thuốc sau 2 ngày, chuyển sang đắp hỗn hợp gồm nhiều loại lá, tỏi và muối theo kinh nghiệm truyền miệng. Chỉ sau 2 ngày áp dụng phương pháp này, vùng lưng sưng nề nhanh, da lở loét, chảy nhiều dịch và đau dữ dội.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh phổ rộng kết hợp phẫu thuật cắt lọc tổ chức hoại tử, rạch tháo mủ và chăm sóc vết thương tích cực. Sau quá trình điều trị, hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định, vết thương có dấu hiệu phục hồi tốt.

Sau điều trị, khu vực hoại tử thu hẹp, có dấu hiệu phục hồi tốt. Ảnh SKĐS

Bác sĩ khuyến cáo, người dân không tự ý sử dụng các phương pháp điều trị theo truyền miệng, chưa được khoa học kiểm chứng. Việc dùng thuốc hoặc đắp lá không phù hợp có thể khiến tình trạng nhiễm trùng tiến triển nhanh, gây hoại tử, nhiễm trùng máu, đe dọa tính mạng. Khi xuất hiện mụn nhọt có dấu hiệu sưng đau, lan nhanh, sốt hoặc chảy dịch, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.