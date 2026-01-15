Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Hoại tử vùng lưng do tự chữa mụn nhọt bằng đắp lá

Bệnh nhân 69 tuổi bị hoại tử lưng sau tự ý đắp lá điều trị mụn, bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhiễm trùng máu và đe dọa tính mạng.

Bình Nguyên

Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình (tỉnh Quảng Trị) vừa điều trị cho một bệnh nhân bị hoại tử vùng lưng do lấy lá đắp để điều trị mụn.

Bệnh nhân N.T.M. (69 tuổi, trú xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng sốt, đau nhức vùng lưng, kèm chảy dịch tại vết thương. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ ghi nhận ổ hoại tử kích thước khoảng 4x4cm, vùng viêm đỏ lan rộng khoảng 10x10cm, có dấu hiệu nhiễm trùng nặng, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng máu.

Bệnh nhân bị hoại tử vùng lưng sau khi dùng lá đắp để điều trị mụn/Ảnh VTV

Khai thác bệnh sử cho thấy, trước đó bệnh nhân xuất hiện mụn nhọt vùng lưng và đã được kê kháng sinh tại trạm y tế. Tuy nhiên, người bệnh tự ý ngừng thuốc sau 2 ngày, chuyển sang đắp hỗn hợp gồm nhiều loại lá, tỏi và muối theo kinh nghiệm truyền miệng. Chỉ sau 2 ngày áp dụng phương pháp này, vùng lưng sưng nề nhanh, da lở loét, chảy nhiều dịch và đau dữ dội.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh phổ rộng kết hợp phẫu thuật cắt lọc tổ chức hoại tử, rạch tháo mủ và chăm sóc vết thương tích cực. Sau quá trình điều trị, hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định, vết thương có dấu hiệu phục hồi tốt.

Sau điều trị, khu vực hoại tử thu hẹp, có dấu hiệu phục hồi tốt. Ảnh SKĐS

Bác sĩ khuyến cáo, người dân không tự ý sử dụng các phương pháp điều trị theo truyền miệng, chưa được khoa học kiểm chứng. Việc dùng thuốc hoặc đắp lá không phù hợp có thể khiến tình trạng nhiễm trùng tiến triển nhanh, gây hoại tử, nhiễm trùng máu, đe dọa tính mạng. Khi xuất hiện mụn nhọt có dấu hiệu sưng đau, lan nhanh, sốt hoặc chảy dịch, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

#hoại tử #mụn nhọt #đắp lá #nhiễm trùng #bệnh viện #quảng trị

Bài liên quan

Sống Khỏe

Phá đường dây mua bán mỹ phẩm giả liên tỉnh, thu 25 tấn hàng hóa

Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng nhập khẩu và phân phối mỹ phẩm giả từ Trung Quốc, triệt phá hoạt động buôn bán trái phép quy mô lớn.

Theo cổng thông tin điện tử công an tỉnh Quảng Trị, ngày 14/1/2026, lực lượng đấu tranh chuyên án do Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đã đấu tranh, triệt phá đường dây hoạt động buôn bán hàng giả trên không gian mạng, liên quan đến 3 đối tượng và thu giữ một số lượng lớn hàng hóa là mỹ phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, hàng giả.

Trước đó, vào ngày 13/1/2026, lực lượng phá án gồm 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị do Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Quảng Trị) và Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Ninh Bình triệu tập, đấu tranh với các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Chung (SN 1993, trú tại ngõ 212 Ngô Gia Tự, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình); Phạm Thị Tuyết (SN 1995) và Lê Hữu Minh (SN 1993), đều trú tại ngách 12, ngõ 279 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Sản phụ sinh con trên xe chuyên dụng cảnh sát giao thông

Trong quá trình được hỗ trợ đưa đến bệnh viện, một sản phụ ở Quảng Trị đã sinh một bé trai nặng 3,2 kg ngay trên xe của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Ngày 14/01, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông cao tốc số 4, thuộc Cục Cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ một sản phụ trên đường tuần tra.

Trước đó, khoảng 6h cùng ngày, tổ tuần tra do thiếu tá Uông Văn Điệp làm tổ trưởng khi hết ca trở về đơn vị, tới km995 thuộc đường Hồ Chí Minh giao nhau với đường cao tốc đoạn Bùng - Vạn Ninh (tỉnh Quảng Trị) thì gặp xe ô tô BKS 73A-332.04, do ông Nguyễn Văn Sỹ (trú tại Lệ Thủy) điều khiển chở theo chị Nguyễn Thị Khánh Huyền đang trở dạ có dấu hiệu sắp sinh.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người phụ nữ phù nề thanh quản do ngậm vitamin C sủi trị hóc xương cá

Người dân thường dùng mẹo dân gian để lấy xương cá, nhưng các bác sĩ khuyến cáo không nên tự ý, dễ gây tổn thương niêm mạc và nguy cơ tắc nghẽn đường thở.

Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị phù nề thanh quản đe dọa tính mạng do tự xử lý xương cá bằng mẹo dân gian.

Theo đó, sau khi bị hóc xương cá, nữ bệnh nhân 52 tuổi cảm thấy đau họng, nuốt vướng nên đã tự xử lý tại nhà bằng nhiều cách trong đó có ngậm Vitamin C sủi với số lượng lớn tuy nhiên tình trạng không cải thiện nên bệnh nhân đã tới bệnh viện.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới