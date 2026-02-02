Hoa hậu Phan Kim Oanh, trí tuệ, tâm hồn đẹp mới quyết định vẻ đẹp của phụ nữ

Theo hoa hậu, tiến sĩ Phan Kim Oanh, một cô gái có học vấn, có trí tuệ và một tâm hồn đẹp sẽ luôn biết cách tỏa sáng, đây mới là yếu tố quyết định cái đẹp.

Năm 2026, Việt Nam sẽ lần đầu tiên đăng cai tổ chức Miss Multicultural World, một cuộc thi hoa hậu chuyên biệt lấy văn hóa làm trục giá trị trung tâm. Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống trong chiều cuối năm bận rộn, hoa hậu Phan Kim Oanh, người sáng lập và tổ chức cuộc thi đã có những chia sẻ xúc động về giá trị văn hóa, về Tết cổ truyền và hành trình song hành nước mắt, nụ cười của chị cũng như quan niệm về cái đẹp của người phụ nữ.

Hoa hậu Phan Kim Oanh tại buổi họp báo công bố chuỗi các cuộc thi nhan sắc quy mô lớn sẽ diễn ra trong năm 2026. Ảnh: NVCC.

Giữ Tết cổ truyền là giữ ký ức, nếp nhà, giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ

Hoa hậu Phan Kim Oanh chia sẻ, theo chị, Tết cổ truyền không chỉ là một dịp lễ, mà là giá trị văn hóa cốt lõi cần được gìn giữ, tiếp nối. Sau một năm bận rộn học tập, lao động và cống hiến cho xã hội, Tết chính là khoảng thời gian hiếm hoi để mỗi người được trở về bên gia đình, dành trọn vẹn yêu thương cho cha mẹ và những người thân ruột thịt.

Với hoa hậu Kim Oanh, giữ Tết cổ truyền chính là giữ gìn ký ức, nếp nhà và những giá trị văn hóa đã nuôi dưỡng con người Việt Nam qua nhiều thế hệ. Ảnh: NVCC.

Dù xã hội hiện đại mở ra nhiều lựa chọn mới cho giới trẻ trong dịp Tết như du lịch hay trải nghiệm cá nhân, nhưng điều đó không nên làm mai một ý nghĩa sâu xa của Tết cổ truyền. “Tết là lúc mình dừng lại, quây quần bên nhau, lo cho bố mẹ, bù đắp những khoảng trống tình cảm mà cả năm vì công việc mình chưa làm được”, hoa hậu Kim Oanh chia sẻ.

Chính vì vậy, với chị, Tết cổ truyền luôn là ưu tiên tuyệt đối cho gia đình. Dù không phải người khéo tay trong việc gói bánh chưng, Kim Oanh vẫn luôn có mặt bên bố mẹ, cùng phụ giúp, cùng ngồi quây quần bên nồi bánh, một nét sinh hoạt truyền thống mà gia đình chị ở Hải Phòng vẫn duy trì đều đặn mỗi năm.

“Oanh không giỏi gói bánh chưng, thường chỉ làm ‘ban giám khảo’, nhưng điều quan trọng là được ngồi cạnh gia đình, được sống trong không khí Tết xưa vẫn còn nguyên vẹn”, chị nói. Với hoa hậu Phan Kim Oanh, giữ Tết cổ truyền không chỉ là giữ một nghi lễ, mà là giữ gìn ký ức, nếp nhà và những giá trị văn hóa đã nuôi dưỡng con người Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Từ cô gái rửa bát thuê đến hoa hậu – tiến sĩ

Hoa hậu Phan Kim Oanh sinh năm 1988 tại Hải Phòng. Ít ai biết rằng, phía sau hình ảnh một hoa hậu, nhà sáng lập và tổ chức các cuộc thi sắc đẹp mang tầm quốc tế hôm nay là hành trình khởi đầu với bao nhọc nhằn, nhiều thử thách.

Khi gia đình chị gặp biến cố, kinh tế sa sút, cô gái trẻ Kim Oanh đã sớm phải đối diện với những tháng ngày lam lũ, tự mình bươn chải để phụ giúp gia đình và nuôi dưỡng giấc mơ học tập. Ngay từ năm nhất đại học, chị đã phải “làm đủ nghề”, từ bán rau, rửa bát thuê đến giúp việc nhà, chắt chiu từng đồng để tự đóng học phí, với mong muốn duy nhất là không trở thành gánh nặng cho bố mẹ. Năm năm đại học là năm năm Kim Oanh gần như đi một mình trên hành trình mưu sinh và học tập.

“Nhìn lại chặng đường đã qua, điều khiến tôi tự hào nhất chính là bản lĩnh và sự quyết tâm không thỏa hiệp với hoàn cảnh. Khi đã lựa chọn theo đuổi điều gì, tôi luôn đặt ra mục tiêu phải đi đến cùng và đạt được kết quả. Quan điểm của tôi là nếu đã quyết tâm làm, thì phải làm cho thành công. Còn nếu không thể thành công, tôi sẽ không lựa chọn theo đuổi ngay từ đầu”, chị chia sẻ.

Những giọt nước mắt đã không ít lần rơi trên hành trình ấy. Kim Oanh cho biết, trong suốt quãng đời tuổi trẻ, chị hầu như không nhận được sự ủng hộ hay nâng đỡ từ bất kỳ ai. Không “đại gia chống lưng”, không điểm tựa, chị tự mình làm đủ công việc nặng nhọc để tồn tại và theo đuổi con đường học vấn. Chính niềm tin rằng tri thức sẽ mở ra tương lai đã giúp Kim Oanh kiên trì học tập, hoàn thành chương trình đại học và tiếp tục chinh phục tấm bằng thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tốt nghiệp năm 2023.

“Có những lúc tôi chỉ đi một mình. Chỉ đến khi mình đạt được thành công, mới có nhiều người bước cùng”, chị chia sẻ.

Khoảnh khắc đăng quang của hoa hậu Kim Oanh. Ảnh: NVCC.

Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời Kim Oanh là giây phút đăng quang, giành vương miện cuộc thi Mrs Grand International 2022 - Hoa hậu Quý bà Hòa bình quốc tế tại Mandalay (Myanmar). Một mình bước ra đấu trường quốc tế, vượt qua áp lực từ bạn bè, người thân và cả những hoài nghi xung quanh, vương miện đó không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là sự khẳng định bản lĩnh, nghị lực qua bao thử thách. Từ đây, cánh cửa đã mở đưa Kim Oanh đến với những thành quả lớn hơn: trở thành nhà tổ chức các cuộc thi hoa hậu trong nước và vươn tầm quốc tế như hiện nay.

Trí tuệ mới là vẻ đẹp quyết định khả năng tỏa sáng của người phụ nữ

Trải qua những năm tháng khó khăn nhưng vẫn kiên định với con đường học tập, khi trở thành nhà tổ chức các cuộc thi sắc đẹp, Phan Kim Oanh cho biết chị luôn nhìn nhận vẻ đẹp của người phụ nữ ở cả hai phương diện: hình thể và trí tuệ. Theo chị, quan niệm “không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ chưa biết làm đẹp” cần được hiểu theo nghĩa sâu hơn, vượt ra ngoài hình thức bề ngoài.

Từ trái qua: Á hậu Trương Thị Hải, Hoa hậu Nguyễn Thị Thưa, NSƯT Đỗ Kỷ, Hoa hậu Phan Kim Oanh, NTK Thoa Trần, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyên và Á hậu Minh Huệ. Ảnh: NVCC.

Với Kim Oanh, vẻ đẹp ngoại hình có thể tạo ấn tượng ban đầu, nhưng vẻ đẹp trí tuệ mới là yếu tố quyết định giá trị lâu dài của một con người. Trí thức không phải là điều có thể nhìn thấy ngay, mà cần được cảm nhận qua tư duy, ứng xử và chiều sâu nội tâm. Chính vì vậy, trong tất cả các cuộc thi do Phan Oanh Media tổ chức, chị luôn đặt yêu cầu cao về học vấn và trình độ của thí sinh.

“Các hoa hậu, á hậu cần ngoại hình ưa nhìn, nhưng tri thức mới thực sự quyết định vẻ đẹp. Một cô gái có học vấn, có trí tuệ và một tâm hồn đẹp sẽ luôn biết cách tỏa sáng, không chỉ trên sân khấu mà trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống”, hoa hậu Kim Oanh khẳng định. Đây cũng là tiêu chí luôn hướng tới của các cuộc thi sắc đẹp do Phan Oanh media tổ chức.

Hoa hậu Kim Oanh cho hay, năm 2026, hai cuộc thi sắc đẹp lớn được tổ chức gồm: Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 - Miss Multicultural Vietnam 2026 (chung kết sẽ diễn ra vào ngày 5/4) và Hoa hậu Đa văn hoá Thế giới - Miss Multicultural World 2026 (chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 28/6).

Thông qua các phần thi mang đậm yếu tố văn hóa - nghệ thuật, chị mong muốn cuộc thi sẽ góp phần định hình một chuẩn mực mới cho các sân chơi nhan sắc trong nước, nơi người phụ nữ Việt Nam không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn sâu sắc về tâm hồn, bản lĩnh trong tư duy và có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

“Các thí sinh không chỉ tranh tài về nhan sắc, mà còn thể hiện tri thức, tài năng, khả năng giao tiếp và sự am hiểu văn hóa, qua đó khẳng định bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu”, hoa hậu Phan Kim Oanh chia sẻ.