Giải trí

Mỹ nhân Mexico đăng quang Miss Universe 2025, Hương Giang trượt top 30

Trong chung kết Miss Universe 2025 - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2025, mỹ nhân Mexico Fatima Bosch đăng quang. Đại diện Việt Nam - Hương Giang trượt top 30.

Thu Cúc (tổng hợp)

Sáng ngày 21/11, chung kết Miss Universe 2025 - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2025 diễn ra tại Thái Lan. Kết thúc cuộc thi, người đẹp Mexico Fatima Bosch đăng quang.

miss0.jpg
Fatima Bosch - đại diện Mexico đăng quang Miss Universe 2025. Ảnh: Missosology.

Danh hiệu Á hậu 1 được trao cho đại diện Thái Lan, Á hậu 2 thuộc về đại diện Venezuela, Á hậu 3 thuộc về đại diện Philippines và Á hậu 4 thuộc về đại diện Bờ Biển Ngà.

thai.jpg
Á hậu 1 Miss Universe 2025. Ảnh: Miss Universe.
ve.jpg
Á hậu 2 Miss Universe 2025. Ảnh: Miss Universe.
phi.jpg
Á hậu 3 Miss Universe 2025. Ảnh: Miss Universe.
bobiennga.jpg
Á hậu 4 Miss Universe 2025. Ảnh: Miss Universe.

Đại diện Việt Nam Hoa hậu Hương Giang không có mặt trong top 30. Top 30 Miss Universe 2025 gồm: Ấn Độ, Guadeloupe, Trung Quốc, Thái Lan, Cộng hòa Dominica, Brazil, Rwanda, Bờ Biển Ngà, Colombia, Hà Lan, Cuba, Bangladesh, Nhật Bản, Puerto Rico, Mỹ, Mexico, Philippines, Zimbabwe, Costa Rica, Malta, Chile, Canada, Latina, Croatia, Venezuela, Guatemala, Palestine, Nicaragua, Pháp và Paraguay.

Top 12 được công bố gồm các đại diện: Chile, Colombia, Cuba, Guadeloupe, Mexico, Puerto Rico, Venezuela, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Malta và Bờ Biển Ngà.

Top 5 được công bố gồm các đại diện: Thái Lan, Philippines, Venezuela, Bờ Biển Ngà và Mexico. 5 thí sinh bốc thăm giám khảo đặt câu hỏi trong phần thi ứng xử.

Theo India TV, đại diện Thái Lan nhận câu hỏi: "Nếu đăng quang Miss Universe 2025 và được trao cơ hội phát biểu trước Hội đồng Liên Hợp Quốc, bạn sẽ nói về vấn đề toàn cầu nào và tại sao?". Người đẹp cho biết, trước Hội đồng Liên Hợp Quốc, cô sẽ trình bày về vấn đề bình đẳng và trao quyền cho phụ nữ. Đại diện Thái Lan cho rằng mọi cô gái đều được tiếp cận với giáo dục.

Đại diện Philippines nhận câu hỏi: "Là một đại sứ toàn cầu, công dân, bạn sẽ đóng góp gì cho nhân loại?". Người đẹp này đáp: "Tôi sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng luôn vươn lên. Hành trình của tôi là minh chứng cho thấy hoàn cảnh không quyết định số phận". Đại diện Philippines còn cho biết, cô muốn truyền cảm hứng đến những người trẻ tuổi tin rằng ước mơ của họ không ngoài tầm với.

Đại diện Venezuela nhận được câu hỏi: "Trong một thế giới mà sự khác biệt văn hóa có thể khiến con người không thực sự kết nối, bạn sẽ sử dụng nền tảng của mình như thế nào để thúc đẩy việc kết nối các nền văn hóa khác nhau?".

Người đẹp chia sẻ rằng việc lớn lên trong một môi trường đa văn hóa đã dạy cô tầm quan trọng của việc vượt qua những định kiến. "Tôi cho rằng chúng ta không nên coi sự khác biệt là rào cản. Tôi cho rằng Miss Universe mang đến cơ hội kết nối các nền văn hóa".

Đại diện Mexico nhận được câu hỏi: "Theo bạn, đâu là những thử thách để trở thành người phụ nữ của năm 2025, bạn sẽ sử dụng danh hiệu Miss Universe như thế nào để tạo ra một không gian an toàn cho phụ nữ trên toàn thế giới?".

Người đẹp trả lời: “Phụ nữ ngày nay vẫn phải đối mặt với những rào cản nhưng không còn ngại lên tiếng như trước nữa. Chúng ta ở đây để lên tiếng, để tạo ra thay đổi và cùng nhau, chúng ta sẽ làm nên lịch sử”.

Đại diện Bờ Biển Ngà nhận được câu hỏi: "Giáo dục ngày nay tập trung vào kiến ​​thức, nhưng không phải lúc nào cũng chú trọng vào việc trau dồi cảm xúc. Vậy kỹ năng cảm xúc nào nên được trau dồi cho mọi trẻ em ở trường và tại sao?".

Người đẹp cho biết, mỗi trẻ em, đặc biệt là mỗi bé gái, đều xứng đáng được học cách yêu thương bản thân. Đại diện Bờ Biển Ngà nói thêm quan điểm sống của cô: "Hãy sống đúng với bản sắc của mình".

Giải trí

Hương Giang liệu có tiến sâu ở Miss Universe 2025?

Hương Giang có những lợi thế riêng khi đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Universe 2025.

huonggiang1.jpg
Một trong những điểm nổi bật của Hương Giang ở Miss Universe 2025 là phong cách thời trang đa dạng. Đến với cuộc thi, đại diện Việt Nam mang theo 60 bộ trang phục. Ảnh: Galaxy Queen.
huonggiang2.jpg
Hương Giang còn có lượng fan hùng hậu. Trên Instagram, đại diện Việt Nam có đến 4,3 triệu người theo dõi. Ảnh: Galaxy Queen.
Xem chi tiết

Giải trí

Hương Giang chọn áo dài mang đến Miss Universe 2025

Hương Giang chia sẻ, cô sẽ diện áo dài, dắt chiếc xe đạp sải bước trên sân khấu của Miss Universe 2025.

giang2.jpg
Trang phục dân tộc (National Costume) của Hoa hậu Hương Giang tại Miss Universe 2025 là áo dài trắng. "Chỉ có hình ảnh một nữ sinh cắp sách tới trường, dắt chiếc xe đạp sải bước trên sân khấu lần thứ 74 của Miss Universe", phía Hương Giang chia sẻ. Ảnh: FB Hương Giang.
giang-1-4211.jpg
Suốt quãng thời gian đi học, Hương Giang luôn khát khao được mặc áo dài trắng đến trường. "Và ngày hôm nay cô ấy sẽ thực hiện giấc mơ ngày ấy của mình trước hàng tỉ người trên thế gới với thông điệp: “Giấc mơ có thể không thể thành hiện thực ngay lúc bạn khát khao nó nhất, nhưng hãy tin nó có thể đến muộn nhưng chắc chắn sẽ đến theo cách đẹp đẽ nhất", phía nàng hậu cho biết. Ảnh: FB Hương Giang.
Xem chi tiết

Giải trí

Hương Giang gợi cảm ở bán kết Miss Universe 2025

Ở bán kết Miss Universe 2025, Hương Giang trình diễn tự tin trong 2 phần thi: trang phục dạ hội và áo tắm. 

bikinihuonggiangmissthailand.jpg
Tối ngày 19/11, tại Thái Lan, Hương Giang cùng hơn 100 thí sinh của cuộc thi Miss Universe bước vào bán kết. Đại diện Việt Nam gợi cảm với bikini một mảnh tông đỏ trong phần thi trang phục áo tắm. Ảnh: Miss Universe Thailand.
bikinihuongiangmiss.jpg
Hương Giang tự tin trình diễn, khoe vóc dáng gợi cảm, săn chắc ở bán kết. Ảnh: Miss Universe.
Xem chi tiết

