Hoa hậu Bảo Ngọc làm giám khảo Miss World Vietnam 2025

Giải trí

Hoa hậu Bảo Ngọc làm giám khảo Miss World Vietnam 2025

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc góp mặt trong dàn Ban giám khảo của Miss World Vietnam 2025. Ngoài ra, cô còn làm Giám đốc điều hành của cuộc thi.

Thu Cúc (tổng hợp)
Phía ban tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam chia sẻ trên fanpage, Bảo Ngọc là một trong các giám khảo của mùa giải năm nay. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Vào tháng 3/2025, Bảo Ngọc chính thức làm Giám đốc điều hành của cuộc thi Miss World Vietnam. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
'Hoa hậu cao nhất Vbiz' đoạt không ít thành tích nhan sắc ấn tượng. Cụ thể, cô đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022, giành danh hiệu á hậu 1 Miss World Vietnam 2022. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Tháng 8/2025, Bảo Ngọc trở thành đại diện Việt Nam ở Miss World 2026. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Nàng hậu chia sẻ trên Người Lao Động, đến với Miss World, cô đặt mục tiêu cố gắng hết mình để đạt được vị trí cao nhất có thể. Mục tiêu thứ hai là phải tận hưởng trọn vẹn hành trình này. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc chia sẻ trên Tiền Phong, trước khi quyết định nhận lời tham dự Miss World, cô đã nhắn hỏi ý kiến từ tổ chức Hoa hậu Liên lục địa và nhận được đồng cảm, cổ vũ. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Nhiều khán giả đặt kỳ vọng Bảo Ngọc lần thứ 2 đăng quang cuộc thi nhan sắc quốc tế. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Ở Miss World 2026, một số đối thủ mạnh của Bảo Ngọc đã lộ diện. Nikita Porwal - đại diện Ấn Độ là một trong số đó. Nikita đăng quang Miss India World 2024, bắt đầu dẫn chương trình truyền hình từ năm 18 tuổi. Ngoài làm MC, mỹ nhân Ấn Độ còn diễn xuất. Ảnh: Instagram Nikita Porwal.
Theo Vietnamnet, đại diện Bolivia - Vanessa Kraljevic đang theo học ngành Luật tại Đại học Luật London, thành thạo tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Ý. Ảnh: Instagram Vanessa Kraljevic.
Đại diện Ý - Lucrezia Mangilli là Miss World Italy 2024. Cô là người mẫu nổi tiếng tại quê nhà. Ảnh: Instagram Lucrezia Mangilli.
#Hoa hậu Bảo Ngọc #Miss World Vietnam #giám khảo #cuộc thi sắc đẹp #Lê Nguyễn Bảo Ngọc

