Ho kéo dài 3 năm, bác sĩ phát hiện dị vật nằm sâu trong phế quản trẻ 13 tuổi

Ho đờm, tức ngực tái diễn từ năm 2023, bé gái 13 tuổi được phát hiện có dị vật nhựa nằm sâu trong phế quản thùy dưới phổi phải.

Các bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương vừa phát hiện dị vật nhựa nằm sâu trong phế quản thùy dưới phổi phải bé gái 13 tuổi suốt 3 năm, gây tắc nghẽn đường thở.

Viêm phổi tái diễn, tổn thương phổi kéo dài

Theo thông tin từ Bệnh viện Phổi Trung ương, các triệu chứng của bệnh nhi xuất hiện từ năm 2023. Khi đó, trẻ có biểu hiện tức ngực phải, ho đờm xanh vàng, sốt từng cơn và được đưa đến một bệnh viện tư thăm khám.

Kết quả chụp X-quang cho thấy viêm phổi thùy. Sau một tuần điều trị, trẻ hết sốt, không còn ho và khó thở.

Tuy nhiên, khoảng ba tháng sau, trẻ tiếp tục ho có đờm nhưng không sốt. Khi khám tại một bệnh viện khác, bệnh nhi được chỉ định chụp cắt lớp vi tính lồng ngực, kết quả cho thấy viêm phổi thùy kèm xẹp phổi.

Sau một tuần điều trị nội trú, tình trạng có cải thiện nhưng tổn thương phổi vẫn tồn tại. Trẻ được kết luận xẹp phổi bẩm sinh, sau đó chỉ thỉnh thoảng ho.

Một tuần trước khi nhập Bệnh viện Phổi Trung ương, bệnh nhi xuất hiện trở lại tình trạng ho khạc đờm, tức nặng ngực, dù không sốt và không khó thở.

Dị vật trên phim chụp - Ảnh BVCC

Qua thăm khám và xem lại phim X-quang cũ, các bác sĩ khoa Nhi nhận thấy tổn thương phổi tái diễn tại cùng một vị trí ở phổi phải. Kết quả chụp cắt lớp vi tính lồng ngực ghi nhận xẹp nhu mô thùy dưới phổi phải, kèm giãn và ứ dịch các phế quản tương ứng.

Bên cạnh việc điều trị nhiễm trùng thông thường, các bác sĩ đặt vấn đề có nguyên nhân tại chỗ gây cản trở đường thở, trong đó có khả năng dị vật bị bỏ quên. Sau hội chẩn với các chuyên gia nội soi phế quản, ê-kíp thống nhất thực hiện nội soi để xác định nguyên nhân.

Gắp dị vật nhựa nằm sâu trong phế quản

Trong quá trình nội soi, các bác sĩ khoa Nội soi Chẩn đoán và Can thiệp phát hiện một dị vật nhựa nằm sâu tại phế quản thùy dưới phổi phải. Vùng niêm mạc xung quanh đã tăng sinh, phù nề và rất dễ chảy máu.

Bằng kỹ thuật chuyên môn và thao tác thận trọng, ê-kíp Bệnh viện Phổi Trung ương đã gắp thành công dị vật, giải phóng tình trạng bít tắc đường thở, đồng thời hút sạch đờm mủ cho bệnh nhi.

Sau can thiệp, các triệu chứng ho và tức ngực cải thiện rõ rệt. Trẻ tiếp tục được phục hồi chức năng để đánh giá tổn thương phổi và điều trị.

Dị vật được lấy ra - Ảnh BVCC

TS.BS Nguyễn Thị Hằng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, dị vật đường thở thường khó phát hiện do triệu chứng không điển hình, dễ nhầm với viêm phổi kéo dài, lao phổi hoặc khối u phổi. Ở trẻ em, việc khai thác tiền sử hóc, sặc dị vật cũng có thể gặp khó khăn.

Nếu không được phát hiện sớm, dị vật đường thở có thể dẫn đến các biến chứng như viêm phổi tái diễn, áp xe phổi và xẹp phổi.

Không bỏ qua nguyên nhân dị vật khi trẻ viêm phổi kéo dài

Trường hợp bệnh nhi cho thấy những tổn thương phổi tái diễn tại cùng một vị trí cần được đánh giá kỹ, nhất là khi điều trị nhưng tổn thương không hết hoặc tiếp tục xuất hiện. Ngoài các nguyên nhân nhiễm trùng, bác sĩ cần cân nhắc khả năng có dị vật gây tắc nghẽn đường thở khi có chỉ định lâm sàng phù hợp.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Bệnh viện Phổi Trung ương khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám khi trẻ ho kéo dài, đau hoặc tức ngực, khạc đờm, hay điều trị viêm phổi nhiều ngày nhưng không cải thiện. Việc đánh giá và tìm đúng nguyên nhân giúp hạn chế nguy cơ bỏ sót dị vật đường thở, từ đó tránh tổn thương phổi kéo dài và các biến chứng nguy hiểm.

Khi nào cần nghĩ đến dị vật đường thở ở trẻ? - Trẻ ho kéo dài hoặc ho tái diễn không rõ nguyên nhân. - Viêm phổi tái diễn, đặc biệt khi tổn thương tập trung tại cùng một vị trí. - Xẹp phổi hoặc tổn thương phổi kéo dài dù đã điều trị. - Ho khạc đờm, đau hoặc tức ngực dai dẳng.

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