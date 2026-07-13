Hồ điều hòa Phú Đô: "Túi chứa nước" giảm ngập phía Tây Hà Nội

Dự án hồ điều hòa Phú Đô có tổng vốn 1.166 tỷ đồng, diện tích mặt nước 31,5ha, kết nối sông Nhuệ và trạm bơm Đồng Bông, góp phần giảm ngập phía Tây Hà Nội.
Toyota Việt Nam vừa đăng ảnh “nhá hàng” mẫu SUV địa hình mới sắp ra mắt người dùng Việt. Dù không tiết lộ tên xe nhưng có thể thấy đây là mẫu Land Cruiser FJ.
Hà Nội dự thảo Chính sách mới nâng mức hỗ trợ cao nhất lên 40.000 đồng/ngày, mở rộng đối tượng, dự kiến chi 3.643 tỷ đồng cho năm học 2026-2027.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố thêm 15 bị can liên quan vụ 147 điểm 10 Toán ở trường chuyên Tuyên Quang để phục vụ công tác điều tra.
Ba người tắm biển bị sóng lớn cuốn trôi, lực lượng chức năng đã tìm được 2 người hiện một trẻ nhỏ vẫn mất tích.
PGS.TS Phạm Tiến Đức dự đoán điểm chuẩn tổ hợp A00, A01 có thể giảm nhẹ, khối B tăng 1-1,5 điểm, thí sinh ưu tiên ngành đam mê nhưng cần có phương án dự phòng.
Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, tạm giữ thuyền trưởng điều khiển ca nô gặp nạn trên vùng biển Phú Quốc để điều tra.
Một đường dây mại dâm qua mạng có giá dao động từ 5 triệu đồng/lần (tàu nhanh) đến 150 triệu đồng/lần (đi tour 02-05 ngày) vừa bị Công an Hà Tĩnh triệt phá.
Chủ phương tiện là Công ty TNHH Du lịch Minh Huy PQ; Thuyền trưởng điều khiển phương tiện là Nguyễn Hồng Hải (sinh năm 1969).
Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có ông Lê Ngọc Hưng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Mai Văn Tinh, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị VNS.
Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT đường thủy nội địa và hàng hải sau vụ lật ca nô đặc biệt nghiêm trọng xảy ở Phú Quốc.
Phản hồi về tin đồn sử dụng điện thoại trong kỳ thi, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau xác nhận kết quả thi của thí sinh bị tố vi phạm không có bất thường.
Học sinh lớp 12 của Trường THPT Chuyên Bắc Ninh xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Vật lí quốc tế 2026 vừa được tổ chức tại Colombia từ ngày 04 đến 12/7.
Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất phương tiện thiếu gạt nước, thiếu dụng cụ phá kính thoát hiểm hay lắp sai vị trí biển số... đều có thể bị trượt đăng kiểm.
Mạng xã hội xuất hiện bài đăng phản ánh dấu hiệu bất thường tại một phòng thi trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT, Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An đang vào cuộc xác minh.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.
Một nhóm thanh niên mang theo dao, mã tấu tự chế truy đuổi nhóm khác rồi đập phá xe máy ngay trên đường Nguyễn Thái Học (phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM).
Hàng loạt vụ TNGT chết người giữa đêm khuya khiến người dân khiếp sợ đã thay đổi rõ rệt sau những “đêm trắng” tuần tra của CSGT
Lực lượng chức năng đã cứu được 21 người, đồng thời ghi nhận 15 người tử vong trong vụ lật ca nô chở du khách ở Phú Quốc.
Đội tuyển Việt Nam xuất sắc đạt 4 huy chương vàng và 1 bạc tại IPhO 2026, khẳng định vị thế trong sân chơi khoa học quốc tế.
Ca nô của Công ty Ocean Pear Island chở 32 du khách cùng 3 thành viên vừa rời Hòn Mây Rút Ngoài thì gặp sự cố và lật úp, toàn bộ du khách rơi xuống biển.
Với thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng, Lê Văn Thành đã chiếm đoạt của nhiều bị hại tại xã Lao Bảo và Khe Sanh (Quảng Trị), với tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng.