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Hồ điều hòa Phú Đô: "Túi chứa nước" giảm ngập phía Tây Hà Nội

Xã hội

Hồ điều hòa Phú Đô: "Túi chứa nước" giảm ngập phía Tây Hà Nội

Dự án hồ điều hòa Phú Đô có tổng vốn 1.166 tỷ đồng, diện tích mặt nước 31,5ha, kết nối sông Nhuệ và trạm bơm Đồng Bông, góp phần giảm ngập phía Tây Hà Nội.

Thiên Anh
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